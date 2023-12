Sem Mulheres Apaixonadas, qual horário de Paraíso Tropical?

Depois de uma semana em dobradinha com Mulheres Apaixonadas, Paraíso Tropical vai assumir a faixa do Vale a Pena Ver de Novo sozinha e ganhará mais tempo na programação da Globo. A partir desta segunda-feira, 4, o folhetim terá capítulos com mais de 1 hora de duração, veja horário!

Que horas vai começar a novela Paraíso Tropical hoje?

Paraíso Tropical vai começar hoje às 17h05 (horário de Brasília), depois da Sessão da Tarde, e ficará no ar até 18h25, quando dará lugar para a novela Elas por Elas. O folhetim terá no total uma hora e vinte minutos de espaço no canal, já contando com os intervalos comerciais, diferente de sua semana de estreia em que teve episódios de apenas 30 minutos.

Segundo a programação oficial da Globo, nos próximos dias o horário em que a novela começará será o mesmo, assim como o tempo total dos capítulos. As mudanças na faixa serão apenas pontuais, quando houver algum esporte ou conteúdo importante que afete a grade.

Para assistir Paraíso Tropical de graça é necessário acompanhar o folhetim no horário da exibição na TV Globo, seja pelo canal ou online. Quem prefere assistir na emissora, é só sintonizar no canal, já quem opta por um celular ou computador, pode acompanhar tudo pela aba ao vivo da Globoplay, que permite que qualquer usuário com uma conta gratuita na plataforma acompanhe em tempo real a programação 24 horas da Globo.

Quem perder o capítulo exibido na Globo precisa pagar se quiser assistir. Apenas assinantes de algum pacote da Globoplay, que variam de R$ 14,90 a R$ 89,90, podem acessar a novela Paraíso Tropical na íntegra ou os episódios reeditados do Vale a Pena Ver de Novo.

Horário Paraíso Tropical - 4 a 8 de dezembro

Segunda-feira, 4 de dezembro - 17h05 a 18h25

Terça-feira, 4 de dezembro - 17h05 a 18h25

Quarta-feira, 4 de dezembro - 17h05 a 18h25

Quinta-feira, 4 de dezembro - 17h05 a 18h25

Sexta-feira, 4 de dezembro - 17h05 a 18h25

Resumo da semana Paraíso Tropical - 4 a 8 de dezembro

Confira o que vai acontecer nos capítulos da segunda semana de exibição de Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo:

Segunda-feira, 4

No capítulo de hoje, Olavo vai manda Jáder organizar uma festa falsa para tentar derrubar o rival Daniel. Enquanto isso, o personagem de Fabio Assunção também estará em maus-lenções com Amélia, que se revoltará por ter sido destratada por ele no hotel. Com isso, Paula não terá coragem de contar sobre o amado.

Para piorar a situação, Telma vai se aproximar de Daniel com o intuito de prejudicá-lo para o plano de Olavo e Jader e por isso Vítor tirará fotos dos dois juntos. Sem saber da armação, Daniel estará preocupado com outra coisa, ele se irritará ao saber que Antenor vai mandar fechar mesmo o bordel e pedirá demissão. Assim, Antenor concordará em dar um prazo de um mês para desalojar as mulheres, contato que o estabelecimento pare de funcionar de verdade.

No núcleo de Amélia e Paula, a cafetina olhará algumas fotos antigas e pedirá forças para contar a verdade para Paula. Depois, a polícia acabará invadindo o bordel e Amélia passará muito mal.

Terça-feira, 5

No resumo de terça-feira de Paraíso Tropical, após a batida no bordel de Amélia, Silveira mandará levar todo mundo para a delegacia e por isso Bebel fingirá ser da igreja, com isso ela conseguirá sair do local.

Com toda a ação, Amélia vai parar no hospital e será visitada por Paula. Lá ela contará a verdade para a moça e explicará que não é sua mãe biológica. Ela mandará a jovem procurar pelo o avô e morrerá logo em seguida. Daniel ficará sabendo da morte da mãe de Paula e será avisado pela moça para que não compareça ao enterro, que terá briga de Bebel e Valderez. No entanto, Daniel não ouvirá as ordens da amada irá ao cemitério, assim encontrará a jovem sozinha na beira do túmulo.

Enquanto isso em outro núcleo da novela Paraíso Tropical, Marion fotografará Antenor e Fabiana juntos no estacionamento e quem também será vítima de uma fotogradia será Daniel, que será fralgrado com Telma, que fingirá sido picada por uma abelha para receber a ajuda de ele.

Além disso, Umberto contará para Joana que Heitor será despedido e Dolores ficará furiosa ao ver os rapazes em seu apartamento e tentará mandá-los embora.

Quarta-feira, 6

No capítulo de quarta, Daniel será um grande consolo para Paula, que estará lidando com a perda da mãe, e ao mesmo tempo será vítima de um trambique de Olavo e Jader para prejudicá-lo. Jader dará a chave da suíte de Daniel para Telma, que fará uma festa com outras mulheres com turistas no quarto do rapaz, que será invadida por Silveira, que acabará prendendo o protegido de Antenor.

No núcleo de Fabiana, ela contará para Tiago e Rodrigo que vai passar o dia com Antenor, mas o empresário acabará desmarcando com ela. Já Marion vai estragar um pedaço do vestido que usou na festa de Antenor de propósito para conseguir o dinheiro de volta na loja que comprou e devolver a quantia para Cláudio.

O encontro que Paula e Daniel marcaram, com direito a convite do rapaz pedindo para que a mocinha vá com ele para o Rio de Janeiro, será atrapalhado por conta da prisão do rapaz. A moça não sabe da prisão do amado e é impedida por Olavo de conseguir encontrá-lo, o que o ajudaria com um álibi para a festa em sua suíte, da qual ele não teve participação.

Quinta-feira, 7

No capítulo de quinta de Paraíso Tropical, Paula dirá para que Daniel vai ajudá-la a encontrar seu avô, mas será alertada que o rapaz não irá ajudá-la se descobrir a profissão de sua mãe. Enquanto isso, o rapaz estará na delegacia com Silveira e receberá voz de prisão por desacato à autoridade, durante uma briga com o policial.

Já Jáder pedirá informações sobre Paula e Bebel prometerá ajudá-lo se ela for com ele para o Rio. Com a ajuda da prostituta, o mau-caráter vai avisar Jáder que Daniel pretender viajar com Paula para o Rio.

Ainda neste capítulo, Telma mentirá para Silveira sobre o que Daniel a obrigou fazer e deixará o policial revoltado. A trambiqueira ainda simula um ataque de medo ao ver Daniel, que é preso novamente.

Olavo editará uma gravação de Daniel enquanto Paula aguardará por Daniel no aeroporto e conseguirá com que Bebel se encontre com a moça para dizer que Daniel descobriu sobre sua mãe e não irá mais ajudá-la.

Sexta-feira, 8

No último capítulo desta semana na novela Paraíso Tropical, Paula vai ter a certeza que Daniel não quer mais falar com ela por conta da mentira de Bebel. Para piorar a situação, Olavo ligará para Paula do celular de Daniel e ela escutará o rapaz dizendo que nunca mais quer vê-la, o que a deixará em prantos.

Silveira mandará Nei procurar Paula para conferir o álibi de Daniel, mas a moça já terá embarcado e deixado a Bahia. Após o plano estar concluído, Jáder pagará Telma e Vitor pelo serviço.

Daniel permanecerá preso e por isso Antenor resolverá ir para a Bahia para tentar resolver o assunto, ele parte com Fabiana e surpreende Daniel com sua chegada. Enquanto isso, o mocinho estará preocupado com Paula, sem saber de nada dos planos de Olavo contra ele.

*TV Globo não liberou resumo, texto baseado no resumo oficial original de 2007 e capítulo na íntegra disponível na Globoplay.

Leia também - Sessão da Tarde da semana: filmes de 5 a 8 de dezembro