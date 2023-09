Sessão da Tarde da semana: filmes de 11 a 15 de setembro de 2023

A programação da Sessão da Tarde da semana inclui filmes de drama, aventura, romance e comédia para toda a família. Os longas-metragens vão ao ar logo após a edição especial de "Mulheres de Areia", na grade vespertina da Globo. Entre os sucessos exibidos, está "Joy: O Nome do Sucesso" protagonizado pela atriz Jennifer Lawrence. Confira a lista completa.

Segunda-feira, 11 de setembro - Joy: O Nome do Sucesso | Sessão da Tarde da semana

O filme exibido na segunda-feira é dirigido por David O. Russell, mesmo cineasta que trabalhou com Jennifer Lawrence em "O Lado Bom da Vida" (2012) e "Trapaça" (2013). Também estão no elenco Robert De Niro e Bradley Cooper, que estiveram em outras obras ao lado da famosa.

O longa-metragem conta a história da empreendedora americana Joy Mangano, conhecida por uma série de invenções. Mãe solteira de dois filhos, vive com sua mãe Terry (Virginia Madsen), a avó e o ex-marido Tony (Édgar Ramirez). Depois que o pai Rudy (Robert De Niro) saiu de casa, a protagonista foi de criança prodígio a ter que tomar conta da família e abrir mão de seus sonhos.

Joy enfrenta dificuldades financeiras e até é obrigada a se hospedar na casa de seu pai. É quando ela inventa um esfregão de limpeza milagroso que se torna um sucesso de vendas e a torna uma empreendedora bem-sucedida.

Título Original: Joy

Elenco: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez

Direção: David O. Russell

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 12 de setembro - "Um Casal Inseparável" (2021)

Terça é dia de cinema nacional na programação da Sessão da Tarde da semana. A Globo exibe o filme "Um Casal Inseparável", protagonizado pelos atores Nathalia Dill e Marcos Veras. Também estão no elenco Danni Suzuki, Totia Meireles, Ester Dias, Carlos Bonow e mais.

Na comédia romântica dirigida por Sérgio Goldenberg, Manuela (Nathalia Dill) é professora e jogadora de vôlei que sempre está determinada a seguir seus ideais. Independente, sua felicidade nunca foi pautada por um relacionamento e também nunca planejou se casar.

Até que ela conhece Léo (Marcos Veras), um homem romântico e pediatra bem-sucedido, por quem se apaixona. Os dois vivem um breve romance, mas se separam ao longo do filme, até que percebem que foram realmente feitos um para o outro.

Título Original: Um Casal Inseparável

Elenco: Nathalia Dill, Marcos Veras

Direção: Sergio Goldenberg

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 13 de setembro - "No Olho do Tornado" (2014) | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a Globo exibe o filme "No Olho do Tornado", dirigido por Steven Quale. A obra acompanha um grupo de cientistas caçadores de tempestades liderado por Pete (Matt Walsh), que contrata a meteorologista Allison Stone (Sarah Wayne Callies) para ajudar em uma missão.

Ao mesmo tempo, é mostrada a história do jovem Donnie Morris (Max Deacon), que falta em sua própria formatura para ajudar Kaitlyn (Alycia Debnam-Carey), por quem é apaixonado, em um projeto escolar. No entanto, os adolescentes acabam soterrados em uma antiga fábrica, fazendo com que o pai do rapaz tente resgatá-lo.

O grupo de cientistas e os adolescentes vão ter que enfrentam a fúria do maior tornado que já testemunharam na vida.

Título Original: Into The Storm

Elenco: Richard Armitage, Wayne Sarah Callies, Max Deacon, Alycia Debnam-Carey, Nathan Kress, Matt Walsh

Direção: Steven Quale

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 14 de setembro - "Nunca Te Esquecerei" (2018)

O filme da programação da Sessão da Tarde da semana de quinta-feira é "Nunca Te Esquecerei", dirigido por Til Schweiger. O público acompanha a história de Amadeus (Nick Nolte), um homem que convive com Alzheimer, e sua neta Matilda (Sophie Lane Nolte).

Quando a garota percebe que a doença do avô está progredindo, ela decide levá-lo a uma viagem para que ele se alegre um pouco. Entretanto, o passeio se torna uma jornada de autoconhecimento e ajuda Amadeus a recuperar memórias importantes.

Título Original: Head Full Of Honey

Elenco: Emily Mortimer, Eric Roberts, Jacqueline Bisset, Matt Dillon, Nick Nolte, Sophie Lane

Direção :Til Schweiger

Nacionalidade: Alemã/Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 15 de setembro - "A Lenda do Tesouro Perdido" (2004) | Sessão da Tarde da semana

A programação desta semana termina com a exibição de "A Lenda do Tesouro Perdido", primeiro filme da franquia de mesmo nome. O longa é dirigido por Jon Turteltaub.

Benjamin Gates (Nicolas Cage) vem de uma família de caçadores de tesouros, profissão que ele também segue. O protagonista passou grande parte de sua vida procurando por uma fortuna que ninguém acredita existir, que acumulou durante anos e foi transportada por todos os continentes para evitar que fosse roubada.

O caçador descobre que existe um mapa codificado escondido na Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas terá que enfrentar o FBI para roubar o documento.

Título Original: National Treasure

Elenco: Nicolas Cage, Diane Kruger, Sean Bean, Jon Voight, Harvey Keitel, Christopher Plummer

Direção: Jon Turteltaub

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Filmes que vão passar na Globo nesta semana

A Globo também exibe outros filmes na programação ao longo da semana, incluindo "O Ódio que Você Semeia" (2018) na Tela Quente.

Segunda-feira (11/09)

Tela Quente: "O Ódio que Você Semeia" (2018)

Horário: 23h15, logo após "Todas as Flores"

Sábado (16/09)

Sessão de Sábado: "Deus é Brasileiro" (2003)

Horário: 14h10, logo após o Jornal Hoje

