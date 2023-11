Sessão da Tarde da semana: filmes até 1 de dezembro

A programação da Sessão da Tarde da semana de 27 de novembro a 1 de dezembro vai começar com uma obra queridinha do público, O Diabo Veste Prada, e depois trará a animação Shrek Terceiro, o brasileiro Os Farofeiros, e mais. A exibição dos longas vão começar às 15h25, depois de Mulheres de Areia.

Segunda-feira, 27 - O Diabo Veste Prada | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana vai começar com o filme "O Diabo Veste Prada", estrelado pelas atrizes Anne Hathaway e Meryl Streep, além de contar também com outros grandes astros como Emily Blunt, Stanley Tucci e até uma rápida participação de Gisele Bundchen. O longa de 2006 é baseado no livro homônimo de Lauren Weisberger e segue os bastidores do mundo da moda.

A trama do longa metragem começa seguindo os passos de Andy (Hathaway), uma jovem que consegue emprego na Runaway Magazine, a revista mais importante de moda de Nova York, e passa a ser assistente da exigente editoria Miranda Priestly (Streep), o terror de todos os funcionários. O problema é que Andy não é nem de perto uma especialista no assunto e precisa fazer o possível e impossível para conquistar a chefe.

Título Original: The Devil Wears Prada

Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms

Direção: David Frankel

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 28 de novembro - Shrek Terceiro

Na terça-feira, 28, o público vai poder conferir na faixa de horário a animação "Shrek Terceiro", da popular franquia do ogro mal humorado que é casado com a princesa Fiona e é amigo do inconveniente Burro. Nesta terceira continuação, lançada em 2007, Fiona e Shrek precisam lidar com a perda do rei Harold, pai dela, o que resulta na coroação de Shrek como o novo rei de Tão, Tão Distante.

No entanto, Shrek nunca almejou uma posição tão alta, por isso ele resolve sair em uma aventura com seus companheiros Burro e Gato de Botas para encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo. Durante a jornada, eles resolvem ir atrás de um primo de Fiona, um rapaz desajustado e nada popular.

Título Original: Shrek The Third

Dubladores: Mauro Ramos como Shrek, Mário Jorge Andrade como Burro, Fernanda Crispim como Fiona, Alexandre Moreno como Gato de Botas

Direção: Chris Miller

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h20, horário de Brasília

Quarta-feira, 29 - Os Farofeiros na Sessão da Tarde da semana

O filme de quarta-feira, 29, da Sessão da Tarde da semana vai alegrar os fãs de comédia com o nacional "Os Farofeiros", que conta com Cacau Protásio, do Vai que Cola, Maurício Manfrini, o famoso Paulinho Gogó, Danielle Winits, entre outros. A produção de 2018 é dirigida por Roberto Santucci, responsável por outras produções do gênero, como Um Suburbano Sortudo, Loucas para Casar e O Candidato Honesto.

A história de Os Farofeiros segue quatro amigos de trabalho que resolvem viajar para uma casa na praia com as famílias durante um feriado prolongado. No entanto, ao chegar no imóvel que alugaram eles descobrem que acabaram em uma enrascada, já que além da localização não ser das melhores, eles ainda precisam lidar com uma casa caindo aos pedaços e cheia de problemas.

Elenco: Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio, Danielle Winits

Direção: Roberto Santucci

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 30 não vai ter Sessão da Tarde

A quinta-feira, 30, não terá Sessão da Tarde por conta da exibição do amistoso da seleção brasileira feminina de futebol contra o Japão. A partida vai ser exibida na faixa de horário dos filmes e começará às 15h10, com previsão de terminar por volta das 17h15.

Sem a Sessão da Tarde no cronograma, após o jogo a TV Globo vai seguir a programação normal das novelas e em seguida exibirá o Vale a Pena Ver De Novo, que nesta semana conta com dobradinha entre Paraíso Tropical e Mulheres Apaixonadas. A partir da sexta-feira, a Sessão da Tarde retorna normalmente.

Sexta-feira, 1 de dezembro - O Chamado Da Floresta

Para encerrar a semana, a Sessão da Tarde vai passar "O Chamado da Floresta", adaptação da obra homônima do autor Jack London e com o ator Harrison Ford, o eterno Han Solo. A história segue os passos de John Thornton (Ford) e um cãozinho muito corajoso chamado Buck que muda completamente de ambiente depois que deixa a vida doméstica de uma família na Califórnia e parte em uma aventura pelos cantos mais hostis do planeta.

Membro de uma equipe de cães puxadores de trenós, Buck se aventura no cenário gelado do Alasca no final do século 19 e vira líder da matilha em uma aventura até o fim do mundo, transformando-o todos a seu redor.

Título Original: The Call Of The Wild

Elenco: Bradley Whitford, Cara Geem, Dan Stevens, Harrison Ford, Omar Sy

Direção: Chris Sanders

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Programação da Globo

Além dos filmes da Sessão da Tarde da semana, o público poderá conferir mais algumas obras cinematográficas nas telinhas da Globo nos próximos dias, como Estrelas Além Do Tempo, que será exibido na Tela Quente.

Segunda-feira (27/11)

Cinemaço - 02h20 - Volcano: A Fúria

Tela Quente - 22h25 - Estrelas Além Do Tempo

Sexta - feira (1/12)

Corujão I - 02h55 - Atos De Violência

