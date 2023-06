Relembre Debora Ozório em Totalmente Demais

Um dos atuais destaques das telinhas, a atriz Debora Ozório trabalha pela primeira vez no horário nobre da Globo, mas não é nenhuma novata e aparece nas faixas das 18h e 19h da emissora desde 2015. Na época em que deu seus primeiros passos na televisão, a atriz de 26 anos atuou em Totalmente Demais, de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Debora Ozório foi Gilda na novela Totalmente Demais

Aos 19 anos de idade, Debora Ozório trabalhou em sua primeira novela e interpretou a versão jovem de Gilda, papel que foi de Leona Cavalli em Totalmente Demais (2015 - 2016), da faixa das 7. A atriz não fez uma participação muito longa na trama, mas aparecia em flashbacks que contavam a trajetória de Gilda.

A personagem era mãe da protagonista Eliza (Marina Ruy Barbosa) e era casada com Dino (Paulo Rocha), com quem selou a união após o nascimento da garota, que não era herdeira dele. Depois do casamento, ela teve com Dino mais dois filhos, Dayse (Isabella Koppel) e Carlinhos (Kaik Brum).

Gilda e Dino eram donos de um bar e de uma oficina mecânica e ela é quem cuidava da cozinha do lugar, já que era ótima de panela. Apesar de ser uma mulher bonita, ela foi maltratada pelo tempo e também a situação em que viveu durante muito tempo.

A vida da personagem que foi dividida entre as atrizes Debora Ozório e Leona Cavalli sofreu uma reviravolta na trama depois que Dino atacou a enteada Eliza. Como a jovem vivida por Marina Ruy Barbosa machucou o padrasto durante o ataque, Gilda tem medo das consequências e dá dinheiro para a moça fugir.

Mãe e filha só se reencontram muitos capítulos depois, quando Eliza - aspirante a modelo - chega ao final do concurso Garota Totalmente Demais. Após mais maldades de Dino, Gilda vê o personagem de Paulo Rocha pelo que ele realmente é e por isso o abandona. Depois disso, ela começa a se aproximar de Hugo (Orã Figueiredo), que diferente de Dino é doce e carinhoso, e um romance nasce entre eles.

Outras novelas de Debora Ozório

Após sua participação em Totalmente Demais como Gilda, Debora Ozório migrou de emissora e foi para a Record. Por lá, ela interpretou a versão jovem da mimada e vaidosa princesa Nitócris na primeira fase da produção bíblica O Rico e o Lázaro (2017). Na segunda fase do folhetim, ela foi substituída por Sthefany Brito.

Após este breve período na emissora de Edir Macedo, ela retornou para a Globo e viveu a versão jovem da personagem Alzira na novela Tempo de Amar, de Alcides Nogueira na faixa das 6. A personagem era uma mulher de pensamento antiquado e preconceituoso que era casada com Bernardo (Nelson Freitas) e mãe de Celina (Barbara França). Na versão mais velha, Alzira foi interpretada pela atriz Deborah Evelyn.

A primeira novela com personagem fixa de Debora Ozório veio em 2018, na faixa das 18h. Em Espelho da Vida, de Elizabeth Jhin, ela viveu a personagem Pat, filha de Lenita (Luciana Paes) e Marcelo (Nikolas Antunes) que sonhava em ser atriz.

Depois do projeto, ela trabalhou em algumas séries, fez cinema e também apareceu na novela Gênesis (2021), da Record, em que viveu Tamires, uma das filhas de Ló. Em 2022, ela retornou para a faixa das 6 da TV Globo e viveu Olívia em Além da Ilusão, garota que não sabia que era a filha perdida de Heloísa (Paloma Duarte). Em 2023, a atriz estreou na faixa nobre da emissora como Petra na novela Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.

