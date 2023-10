Sessão da Tarde da semana: filmes de 2 a 6 de outubro de 2023

A Sessão da Tarde da semana, de 2 a 6 de outubro de 2023, contará com produções queridinhas, como Meninas Malvadas, na terça-feira, além de Pegando Fogo com o astro Bradley Cooper, na quarta, entre outras atrações. Veja a programação da TV Globo.

Segunda-feira, 2 de outubro - Desafio Do Destino | Sessão da Tarde da semana

A segunda-feira irá começa a sessão da tarde da semana com o filme Desafio Do Destino, de 2002, que traz o astro Dennis Quaid, de Operação Cupido e O Dia Depois de Amanhã, e Angus T. Jones, de Dois Homens e Meio, e é dirigido por John Lee Hancock, conhecido por Um Sonho Possível e Fome de Poder. A história segue os passos de Jim Morris Jr (Quaid), um ex-jogador de beisebol que era muito promissor na juventude, mas acabou perdendo a carreira por conta de uma lesão no ombro.

Depois que deixou o campo profissional do esporte, Jim mudou de ramo e vinte anos depois, se tornou técnico de um time escolar. Por conta da desmotivação de seu time, Jim mostra alguns truques para os alunos em meio a um treino e então as crianças tem uma ideia mirabolante: se dedicarão melhor ao time e vencerão um torneio se Jim tentar ser um jogador profissional mais uma vez. O técnico aceita a proposta sem fazer ideia que terá mesmo que cumprir o acordo.

Título original: The Rookie

Elenco: Angus T. Jones, Chad Lindberg, Dennis Quaid, Jay Hernandez, Rachel Griffiths, Rick Gonzalez

Direção: John Lee Hancock

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Terça-feira, 3 de outubro - Meninas Malvadas | Sessão da Tarde da semana

Exibição da Sessão da Tarde de terça-feira, Meninas Malvadas é um clássico moderno e entra na lista de favoritos de muita gente. A produção tem roteiro da humorista Tina Fey e direção de Mark Waters e conta com grandes estrelas, como Lindsay Lohan, queridinha de muitas comédias adolescentes dos anos 2000 como Sexta-Feira Muito Louca, Rachel McAdams, de O Diário da Paixão, e Amanda Seyfried, de Mamma Mia. O longa mostra a realidade de garotas na "cadeia alimentar" do ensino médio.

A história de Meninas Malvadas é centrada em Cady Heron (Lohan), uma jovem comum que tem pais cientistas e por isso cresceu na África. Na adolescência, ela retorna aos Estados Unidos, mas é muito difícil se adaptar ao ambiente escolar. Quando faz amizade com dois jovens peculiares do colégio, ela acaba se envolvendo no grupo da megera Regina George (McAdams) para dar uma lição na patricinha.

Título original: Mean Girls

Elenco: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Ana Gasteyer, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Jonathan Bennett, Neil Flynn

Direção: Mark Waters

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quarta-feira, 4 de outubro - Frank e o Robô

Na quarta-feira, o público vai acompanhar na Sessão da Tarde o filme Frank e o Robô, de 2012, estrelado pelo ator Frank Langella, conhecido por Capitão Fantástico, A Caixa e A Grande Escolha. A produção também traz Susan Sarandon, de Thelma & Louise, alé de James Marsden, de Encantada, e Liv Tyler, de O Senhor dos Anéis. A direção é de Jake Schreier, da recente série Treta.

A história de Frank e o Robô se passa em um futuro próximo, e segue a trajetória de um ex-ladrão de joias, Frank (Langella), que recebe do filho - que pensa que ele não está mais apto a morar sozinho, mas não quer enviá-lo para um asilo - um presente inusitado, um robô programado para cuidar da saúde mental e física das pessoas. Rapidamente, Frank e o robô acabam ficando próximos de uma maneira que ninguém imaginaria.

Título original: Robot And Frank

Elenco: Frank Langella, James Marsden, Liv Tyler, Peter Sarsgaard, Susan Sarandon

Direção: Jake Schreier

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quinta-feira, 5 de outubro - Pegando Fogo

O filme de quinta-feira da Sessão da Tarde da semana vai trazer a produção Pegando Fogo, estrelada pelo ator Bradley Cooper, de Nasce uma Estrela, Se beber não Case e Esquadrão Classe A. O filme de 2015 segue os passos de Adam Jones, papel de Cooper, que um chefe de zoinha renomado, mas caiu em desgraça por conta de vícios.

Um nome respeitado em alguns dos lugares mais importantes da gastronomia, como Paris, Adam Jones agora vive isolado em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Em meio a sua crise, ele resolve partir para Londres, na Inglaterra, para recomeçar a carreira. Ele então conta com algumas ajudas especializadas e planeja ganhar uma terceira estrela Michelin.

Título original: Burnt

Elenco: Bradley Cooper, Uma Thurman, Henry Goodman, Sienna Miller, Daniel Brühl, Emma Thompson, Matthew Rhys, Alicia Vikander, Omar Sy, Riccardo Scamarcio

Direção: John Wells

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Sexta-feira, 6 de outubro - Lucicreide Vai Pra Marte | a Sessão da Tarde da semana

Por último, a sessão da tarde da semana será encerrada com a produção nacional Lucicreide Vai Pra Marte, obra que traz a atriz Fabiana Karla, além de Lucy Ramos, Fernando Ceylão, Adriana Birolli, entre outros. Neste filme de 2021, a atriz Fabiana Karla interpreta a protagonista Lucicreide, que tem a sua casa invadida pela sogra e por isso começa a viver um inferno. Para piorar, ela é abandonada pelo marido Dermirrei (Nelson Freitas) com seus cincos filhos e fica em um beco sem saída.

Desesperada e sem noção da real responsabilidade de uma missão espacial, ela aceita fazer uma viagem com primeiro grupo de humanos até Marte depis que é inscrita pelo filho do patrão. Em busca de mudar o rumo de sua vida e deixar os filhos felizes, ela parte para o treinamento, que é muito mais difícil do que poderia imaginar.

Elenco: Fabiana Karla, Fernando Ceylão, Isio Ghelman, Lucy Ramos, Adriana Birolli, Leandro Da Matta

Direção: Rodrigo César

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h25

Quais filmes vão passar na Globo essa semana

A TV Globo não terá muitas exibições de filmes ao longo desta semana além da Sessão da Tarde. Na segunda-feira, não terá Tela Quente e no lugar o público irá conferir Falas Da Vida, o quarto episódio da série antológica Histórias Impossíveis, e na quarta-feira, o Cinema Especial, que é transmitido quando não há partidas de futebol, ficará de fora da grade por conta da semifinal da Libertadores entre Internacional e Fluminense. Já na sexta-feira, será possível assistir o Corujão.

Segunda-feira (02/10)

Cinemaço - 02h05 - Atração Fatal

Tela Quente - Não vai passar por conta da série Histórias Impossíveis

Quarta-feira (04/10)

Não vai ter Cinema Especial devido ao jogo de volta da semifinal da Libertadores

Sexta - feira (06/10)

Corujão I - 03h10 - King Kong

