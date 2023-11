Sessão da Tarde da semana: filmes de 20 a 24 de novembro 2023

A programação da Sessão da Tarde desta semana, de 20 a 24 de novembro 2023, inclui filmes de comédia, ação e aventura ao longo dos próximos dias de novembro. Os longas-metragens vão ao ar logo após a exibição de 'Mulheres de Areia', de segunda a sexta-feira.

Segunda-feira, 20 de novembro - Rainha De Katwe | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição de "Rainha de Katwe", no Dia da Consciência Negra, que conta com Lupita Nyong'o, uma das maiores atrizes queniano-mexicanas da atualidade. O filme é dirigido por Mira Nair e é baseado em uma história real.

"Rainha de Katwe" segue a vida de Phiona Mutesi, uma jovem corajosa de Uganda que cresceu órfã de pai em uma região extremamente pobre. A jovem enfrenta a difícil decisão de abandonar a escola devido à falta de recursos financeiros, mas sua vida toma um rumo extraordinário quando ela descobre o xadrez, um jogo que se torna sua paixão e sua chance de superar as barreiras sociais e econômicas que a cercam. Determinada a transformar seu sonho em realidade, Phiona embarca em uma jornada onde cada movimento no tabuleiro é uma estratégia para conquistar o seu lugar entre as melhores jogadoras do mundo.

Título Original: Queen of Katwe

Elenco: Ntare Guma Mbaho Mwine; Madina Nalwanga; Lupita Nyong'o; David Oyelowo;

Direção: Mira Nair

Nacionalidade: Americana

Gênero: Filme

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 21 de novembro - "Correndo Atrás" (2018) | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana exibe o filme nacional "Correndo Atrás" na terça-feira, com os atores

Ailton Graça, Juan Paiva, Juliana Alves, Lellêzinha e Lázaro Ramos. A obra é dirigida por Jeferson De e roteirizada pelo famoso humorista Hélio de la Peña.

Correndo Atrás narra a história de Paulo Ventania (Aílton Graça), um trabalhador que está em busca de uma vida melhor. Ao se deparar com a chance de se tornar empresário de um jogador de futebol, Paulo vê a oportunidade de transformar um jovem do seu bairro, Glanderson (Juan Paiva), em uma estrela internacional, um novo Neymar. Os dois enfrentam adversidades e erros enquanto perseguem o sonho do sucesso.

Título Original: Correndo Atrás

Elenco: Aílton Graça, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Hélio De La Pena, Juliana Alvez

Direção: Jeferson De

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h20, horário de Brasília

Quarta-feira, 22 de novembro - "Incontrolável" (2010) | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a programação inclui o filme de ação "Incontrolável", dirigido por Tony Scott. No elenco, estão os atores Denzel Washington, Chris Pine e Rosario Dawson. A história começa com uma composição carregada de produtos altamente tóxicos que escapa do controle e se torna uma ameaça. O condutor (Chris Pine) e o maquinista (Denzel Washington) unem forças para evitar a destruição de uma cidade que está no caminho.

Os personagens se veem obrigados a colocar em prática uma operação extremamente arriscada enquanto correm contra o relógio e enfrentam desafios intensos para deter a tragédia iminente. O condutor e o maquinista se tornam heróis ao serem forçados a tomar decisões cruciais para salvar vidas.

Título Original: Unstoppable

Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan

Direção: Tony Scott

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 23 de novembro - "Minha Família É Louca!"

Na quinta-feira, a Sessão da Tarde da semana exibe "Minha Família É Louca!". A comédia é dirigida por Renat Davletyarov e conta com os atores Ivan Stebunov, Aglaya Shilovskaya e Leonid Yarmolnik. Na comédia, Kostya (Ivan Stebunov) enfrenta um dilema amoroso já que toda vez que ele inicia um novo relacionamento, sua família encontra maneiras inusitadas de assustar suas namoradas e destruir o romance.

Determinado a não perder Vika (Aglaya Shilovskaya), por quem está muito apaixonado, Kostya decide buscar a aprovação dos pais dela e cogita a ideia de contratar uma família falsa para impressionar os sogros. No entanto, acontecem uma série de encontros caóticos entre seus próprios pais e os dela, gerando ainda mais confusão.

Título Original: We Are Family

Elenco: Aglaya Shilovskaya, Mariya Shukshina, Ivan Stebunov, Leonid Yarmolnik

Direção: Renat Davletyarov

Nacionalidade: Russa

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 24 de novembro - "Gigantes de Aço" (2011)

Para encerrar a semana, a Sessão da Tarde exibe "Gigantes de Aço", dirigido por Shawn Levy e com os atores Hugh Jackman, Dakota Goyo e Evangeline Lilly. O filme se passa em um futuro próximo onde as tradicionais lutas de boxe entre humanos deram lugar a confrontos s entre robôs de alta tecnologia.

Charlie é um ex-lutador desiludido que encontra uma chance de redenção ao unir forças com seu filho para construir um competidor imbatível no ringue. Pai e filho embarcam em uma jornada emocionante e repleta de ação para realizar esse sonho e voltar a ter dias de glória com o esporte.

Título Original: Real Steel

Elenco: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana/indiana

Horário: 15h25, horário de Brasília