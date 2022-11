Tem Sessão da Tarde hoje? Com jogo do Brasil, emissora muda programação

Tem Sessão da Tarde hoje? Com jogo do Brasil, emissora muda programação

Quem gosta de acompanhar os filmes do período vespertino da TV Globo pode se decepcionar nesta terça-feira, feriado do dia 15 de novembro. A Sessão da Tarde hoje foi substituída por causa da exibição de uma partida de futebol da seleção brasileira feminina.

Conheça os filmes da Sessão da Tarde desta semana e assista aos trailers

Não tem Sessão da Tarde hoje, terça-feira (15)?

A Sessão da Tarde hoje está cancelada. No lugar, a Globo vai exibir a partida entre Brasil e Canadá, no Neo Química Arena, em São Paulo. O amistoso vai começar às 15h05, logo depois da novela Chocolate com Pimenta, de acordo com a programação oficial da emissora. A previsão do canal é que o jogo deve ficar no ar até às 17h15.

A partida será narrada na TV Globo por Renata Silveira e Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci serão os comentaristas. Quem acompanhar pelo SporTV vai ter a narração de Natalia Lara e os comentários de Renata Mendonça, Carlos Eduardo Lino e Paulo César de Oliveira.

A Sessão da Tarde hoje foi a única afetada na programação do canal. Após a partida de futebol, as novelas do canal seguem normalmente. Primeiro, o público vai assistir O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. Depois, será a vez de Mar do Sertão, a partir das 18h30.

O canal segue depois com o jornalismo local e a novela Cara e Coragem começa às 19h40. O Jornal Nacional entra no ar às 20h30 e depois vem a novela Travessia, a partir das 21h20.

Na programação desta terça-feira, o público vai acompanhar também o The Voice Brasil, a partir das 22h35. Depois, Verdades Secretas II fecha o dia e fica no ar de 23h45 até 00h30.

Programação da Globo de hoje, terça-feira (15)

13:00 - Globo Esporte

13:25 - Jornal Hoje

14:25 - Chocolate Com Pimenta

15:05 - Futebol

17:15 - Vale a Pena Ver de Novo - O Rei do Gado

18:30 - Mar do Sertão

19:15 - Jornalismo local

19:40 - Cara e Coragem

20:30 - Jornal Nacional

21:20 - Travessia

22:25 - The Voice Brasil

23:45 - Verdades Secretas II

+Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2022?

Filmes da Sessão da Tarde dos próximos dias

Quarta-feira (16/11) - 15h30 até 17h15: A Luta Por Um Ideal

Quinta-feira (17/11) - 15h30 até 17h15: O Futebol ou Eu

Sexta-feira (18/11) - 15h30 até 17h10: Correndo Atrás