Filmes Dia dos Pais 2023 para assistir com a família hoje

Uma das datas mais importantes e comemoradas do ano, o Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo do mês de agosto. Para quem vai ficar em casa e curtir com a família esse dia especial este ano, uma boa pedida é reunir os entes queridos em volta da televisão. Separamos uma lista de filmes sobre pais que podem ser encontrados nos streamings da Netflix, HBO Max e Star+ para que você não perca tempo navegando nos catálogos!

Lá Vêm os Pais - Filmes de Dia dos Pais na Netflix

O filme Lá Vêm os Pais é para quem gosta de comédia e traz os atores Adam Sandler e Chris Rock em um embate por conta de um casamento. Sandler vive Kenny, um cara que sabe se virar, não tem dinheiro e vive em uma casa pequena com um família grande. Sua filha está prestes a se casar com o filho de um homem rico, o cirurgião Kirby (Rock), mas como ele é quem ficou encarregado da cerimônia, mantém o orgulho e se nega a receber a ajuda do ricaço. No entanto, os planos de Kenny para dar a melhor festa que sua filha e o genro podem ter acaba saindo do controle.

Pai em Dobro - Filmes de Dia dos Pais na Netflix

Aos pais que gostam de filmes brasileiros, Pai em Dobro é uma boa pedida e trás Maísa Silva como protagonista, além dos atores Eduardo Moscovis, Marcelo Médici e Laila Zaid. A trama mostra a jovem Vicenza (Maisa), que acaba de completar 18 anos e viveu durante toda a sua vida com a mãe (Zaid) hippie em uma comunidade alternativa. Ao chegar na maioridade, ela vai para o "mundo real" e procura por seu pai, a quem nunca conheceu. Assim, ela acaba no caminho de Paco (Moscovis) e Giovani (Médici). Ela conta para ambos que eles podem o homem que ela tanto procura, mas um não sabe que o outro existe.

De Repente uma Família - Netflix

O filme De Repente uma Família é baseado na vida real do diretor e roteirista Sean Anders, responsável pelo filme. A trama mostra o casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne), que decidem que chegou a hora de ter filhos e resolvem se aventura no mundo da adoção. O plano era adotar apenas uma criança, mas eles acabam conhecendo três irmãos, sendo uma adolescente nada fácil e um menino e uma menina ainda criança cheios de energia, e topam o desafio. No entanto, formar uma família e criar laços pode ser ainda mais difícil do que eles poderiam imaginar.

Meu Pai - Netflix

Ganhador do Oscar de melhor ator, para Anthony Hopkins, e melhor roteiro adaptado, o filme Meu Pai é para quem gosta de drama. O longa-metragem traz uma melancólica história focada em Anthony (Hopkins), um homem de 80 anos que precisa de cuidados médicos e sua filha Catherine (Olivia Colman), que pretende mudar de país e tem medo de deixar o pai para trás. Anthony não é fácil e já botou para correr várias enfermeiras, mas como tem uma doença degenerativa, é cada vez mais urgente que ele precisa de alguém com ele o tempo todo em seu amado apartamento, que se recusa a sair. Laura tenta encontrar uma solução, mas não parece fácil.

Paternidade - Filmes de Dia dos Pais na Netflix

O filme Paternidade, estrelado pelo ator Kevin Hart, é baseado na verdadeira história do autor norte-americano Matthew Logelin. O longa-metragem mostra a vida de Matthew depois que ele subitamente se torna viúvo e precisa criar sozinho a filha. A mãe da garota morre por complicações um dia após o parto e o mundo de Matthew desaba. Apesar de ganhar uma responsabilidade dupla de repente, ele não baixa a guarda e se dedica para dar o melhor que pode para a pequena Maddy (Melody Hurd);

Tal pai, Tal filha - Netflix

Com a atriz Kristen Bell, de Veronica Mars e The Good Place, e o ator Kelsey Grammer, de Frasier, Boss e Cheers, o filme Tal Pai, Tal Filha mostra um desastre que acaba em reconciliação. Rachel (Bell) é uma mulher que está no pior momento de sua vida, ela foi abandonada no altar pelo homem que achou que passaria a vida ao seu lado e neste mesmo dia reencontrou o pai, a quem não via desde os cinco anos de idade. Rachel resolve usar a viagem que seria sua lua de mel e o pai vai junto, o que torna a viagem uma possível bomba-relógio entre os dois.

O Pai da Noiva - Filmes Dia dos Pais na HBO Max

O filme O Pai da Noiva é remake do clássico homônimo de 1991, que foi marcado pelo protagonismo do comediante norte-americano Steve Martin. Neste longa de 2022, o pai do título é vivido pelo ator cubano Andy Garcia, que interpreta o personagem Billy. Ele recebe a notícia que sua filha, que ainda considera sua garotinha, vai se casar e seu mundo vira de cabeça para baixo. Por isso, ele precisa aceitar as mudanças que estão prestes a acontecer na família e se adaptar em nome do amor.

Mais Forte que Bombas - Filmes de Dia dos Pais na HBO Max

Um drama que pode agradar entre os filmes para ver neste Dia dos Pais é Mais Forte que Bombas, com Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert e Gabriel Byrne. A trama explora a relação de pais e filhos e segue o retrato de uma família em pedaços por conta de uma morte. Depois de três anos de sua viuvez, Gene precisa lidar com fantasmas do passado e tenta se reconectar com os herdeiros quando o filho mais velho, Jonah, retorna para casa, e seu mais novo, Conrad, passa por problemas.

King Richard - HBO Max - Filmes para assistir no Dia dos Pais

Filme que rendeu a Will Smith seu primeiro Oscar de melhor ator, King Richard - Criando Campeãs mostra a história real de Richard Williams, pai da grande tenista Serena Williams e sua irmã, Venus Williams, também do mundo do tênis. Ele batalha incansavelmente na criação de suas filhas e na melhor maneira de dar oportunidades para eles, se tornando o técnico que mudou a vida de ambas para sempre e também a história do tênis.

Quando você viu seu pai pela última vez? - HBO Max

Quando você viu seu pai pela última vez?, com Jim Broadbent, Colin Firth, Matthew Beard e Carey Mulligan, Quando Você Viu seu Pai pela Última Vez?, de 2007, é uma adaptação do livro biográfico do autor britânico Blake Morrison, que relatou na obra suas memórias dos últimos tempos que passou ao lado do pai. A história do filme começa quando o pai de Blake descobre um câncer terminal. O rapaz viaja para ver a mãe e visitar o pai no hospital e sua vida ganha a partir daí uma série de questionamentos com a experiência.

A Família da Noiva - Filmes de Dia dos Pais no HBO Max

Em A Família da Noiva, Simon Green, vivido por Ashton Kutcher, está noivo de Theresa Jones (Zoe Saldana) e a família dela está louca para conhecer o rapaz. Durante o aniversário de casamento dos pais de Theresa, chega o grande momento de Simon aparecer, mas ele logo encontra problemas com o sogro, Percy Jones (Bernie Mac), que não gosta muito da ideia do rapaz entrar para a família. Outro detalhe deixa o pai de Theresa incomodado com a união, Bernie nunca pensou que o rapaz fosse ser branco.

Busca Implacável - Filmes de Dia dos Pais no Star+

Busca Implacável é para os pais que gostam de filmes de ação e querem assistir uma boa trama de perseguição ao lado da família. A história segue a relação de Bryan, interpretado por Liam Neeson, um agente do serviço secreto aposentado, que tem dificuldades de ficar o tempo que gostaria com a filha Kim (Maggie Grace), por conta da separação com a mãe dela, Lenore (Famke Janssen), que se casou com um homem rico. Tudo muda quando Kim viaja para a França e é sequestrada por uma quadrilha de tráfico de pessoas. Ao conseguir avisar o pai pouco antes de ser pega pelos bandidos, Bryan vai até o outro lado do mundo para encontrar a filha a qualquer custo.

Mamma Mia - Star+

Mamma Mia é para os pais que gostam de musical e querem um filme leve para o almoço de domingo do Dia dos Pais. Na história, a jovem Sophie, vivida por Amanda Seyfried, de Meninas Malvadas, nunca conheceu o pai e na verdade nem sabe o nome dele, mas sonha em encontrá-lo. Ela vive com a mãe, Donna (Meryl Streep), em uma ilha grega de Kalolairi e está prestes a se casar. Como quer entrar na igreja acompanhada do pai, ela tem a ideia de chamar três homens que são citados em um diário antigo que encontrou da mãe, para descobrir quem entre eles é seu pai.

Pai em Dose Dupla - Star+

Para os pais que gostam de filmes de comédia, Pai em Dose Dupla traz o embate entre um padrasto, vivido por Will Ferrell, e um pai biológico, papel de Mark Wahlberg, que começam uma disputa pelos filhos de Sara (Linda Cardellini). Brad (Ferrell) sempre sonhou em ter uma família, então seu relacioanmento com Sara foi tudo o que ele poderia esperar e ele está pronto para se tornar o melhor padrasto do mundo. Mas o retorno de Dusty, pai das crianças, pode botar tudo a perder.

De Repente Pai - Filmes Dia dos Pais no Star+

Estrelado pelo ator Vince Vaughn, De Repente Pai é outro longa-metragem que pode agradar os pais que gostam de filmes de comédia. A trama mostra a trajetória de David, um homem de vida nada emocionante que doou para bancos de esperma durante 20 anos. O que ele não esperava é que sêmen desse tão certo a ponto de ele ter diversos filhos por aí. Ao saber que tem mais de 500 herdeiros, o choque se transforma em uma aventura em que vários deles passam a conhecer o genitor.

Correndo Atrás de um Pai - Filmes Dia dos Pais Star+

Em Correndo atrás de um Pai, Peter, papel do ator Owen Wilson, de Marley & Eu, e Kyle, interpretado por Ed Helms, de The Office, Se Beber, Não Case e Férias Frustradas, são irmãos. Certo dia, eles descobrem que a mãe mentiu para eles durante toda a vida e não morreu durante a juventude da dupla, como ela havia contado para eles. Por isso, eles decidem pegar a estrada e ir atrás do verdadeiro pai para descobrir tudo o que puderem sobre ele e realizar enfim um encontro.

