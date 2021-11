Severo morre no final de Império?

A reprise do folhetim de Aguinaldo Silva está com os dias contados nas telinhas da TV Globo. Em reta final, o público se prepara para a despedida dos personagens de Império, entre eles o interpretado por Tato Gabus Mendes, diagnosticado com uma grave doença. Será que Severo morre em Império no final?

Severo morre no final da novela Império?

Apesar de se chocar com o diagnóstico de uma doença degenerativa, Severo não morre em Império. Pobre de novo, o homem passa a ser cuidado pela esposa e deixa a vida de golpista para trás.

Nos últimos capítulos da novela Império, Severo não morre e descobre que tem alzheimer. O pai de Maria Isis (Marina Rui Barbosa) e Robertão (Romulo Arantes Neto) começa a ter sintomas estranhos, fica confuso e esquece de acontecimentos e pessoas. Depois de exames, é constatado o tipo de doença do personagem, o que abala Severo e Magnólia (Zezé Polessa).

Porém, a relação do casal fica mais forte do que nunca, Magnólia passa a cuidar do marido com ternura e os dois se mudam para São Fidélis e voltam a ter uma vida humilde, já que perderam a fortuna que conquistaram por esbanjarem demais.

Quando acaba Império?

O folhetim vai ser finalizado na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. No dia seguinte, sábado (6), o último capítulo da trama vai ser reprisado. Para assistir o final de Severo, que não morre em Império, e os demais personagens da novela, é possível acompanhar pela televisão ou em tempo real na Globoplay, pela aba ‘Agora na TV’, que é gratuita.

Depois de Império, a faixa das 9 vai ser ocupada por uma obra de Lícia Manzo, a novela Um Lugar ao Sol. O folhetim é estrelado por Cauã Reymond, Andreia Horta e Alinne Moraes, que viverá uma vilã. A trama tem pontapé na história de irmãos gêmeos, Christian e Renato, separados na infância.

