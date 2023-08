Silvia e Caetano são descobertos em Mulheres Apaixonadas?

Frustrada em um casamento sem graça, Silvia volta a viver quando dá início a um romance com o taxista Caetano, que é casado com Rosinha (Guilhermina Guinle), e já tem uma amante, a empregada Shirley (Renata Pitanga), que nem desconfia que o namorado tem esposa em casa. Com todas as fantasias que Silvia e Caetano botam em prática, os personagens de Natália do Vale e Paulo Coronato são descobertos?

O que acontece com Silvia e Caetano em Mulheres Apaixonadas?

Para a sorte do casal de amantes, Silvia e Caetano não são descobertos até o final da novela Mulheres Apaixonadas e o motorista continua dando suas escapadas. Durante a trama, Silvia e Caetano ganham diversos encontros, botam em prática várias fantasias da ricaça e não são expostos. O casal vai parar até mesmo na cama de Shirley, mas a empregada não descobre nada.

Para quem não lembra dos detalhes do envolvimento do casal, Caetano consegue despistar a esposa e a namorada sobre seu romance com a mãe de Marina (Paloma Duarte) e Silvia nem precisa de muito esforço, já que seu marido Afrânio (Paulo Figueiredo) viaja muito e também tem uma amante que toma seu tempo, Rebeca (Alessandra Colassanti).

Na reta final da novela Mulheres Apaixonadas, Afrânio se divorcia de Silvia, porém, não por descobrir a infidelidade da mulher, até porque ele também se relaciona com outra pessoa, mas porque os dois chegam a conclusão que não são mais felizes juntos e já deixaram de ser marido e mulher há muitos anos. A separação é amigável e Afrânio garante que não faltará nada para a ex.

Com seu romance sórdido com Caetano ainda escondido, ela até joga uma lição de moral no marido e reclama que todos descobriram sobre o caso dele com Rebeca antes dela, e só o que o executivo faz é lamentar, pois diz tentou ser discreto. Depois que Afrânio deixa a casa de Silvia, ela já se acerta com Caetano, para que os dois continuem se vendo.

Com o caso da dupla ainda em andamento, no último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Silvia e Caetano conseguem um acordo para que fiquem ainda mais perto no dia a dia e sem que Rosinha e Shirley descubram nada. A ricaça contrata o taxista para ser seu motorista partilhar e também o de Shirley, e promete uma bolada como salário. Já Shirley, deixa de ser uma simples empregada e se torna a pessoa de confiança de Silvia na casa, ela ganha o cargo de governanta, o que também dobra seu salário.

Assim, Silvia e Caetano continuam amantes, Rosinha não sabe que o marido se relaciona com outras duas mulheres e Shirley não faz ideia que ele é casado e ainda vai para a cama com sua patroa.

E Afrânio, fica com quem?

Após se separar de Silvia, Afrânio não fica sozinho e termina ao lado de Rebeca, mulher que foi sua amante durante parte de seu casamento com a personagem de Natália do Vale.

Em suas últimas cenas com Silvia, quando decide pela separação amigável com a mãe de sua filha, Afrânio conta que após um período no hotel, ele irá se mudar definitivamente para o apartamento em que Rebeca está morando e por enquanto passa por uma reforma. "Que a Rebeca seja uma mulher inesquecível para você", deseja Silvia.

Os último momentos de Afrânio e Rebeca são mostradas no último capítulo, durante a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves. Após os discursos e e apresentações dos formandos, Afrânio e Rebeca aparecem aos beijos celebrando o momento.

