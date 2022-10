Tela Quente hoje exibe o premiado Parasita, após a novela Travessia

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 17/10/22, vai exibir o filme coreano “Parasita”, de 2019. O longa começa depois da novela Travessia, às 22 horas e 40 minutos (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje?

Dia de emoção na Tela Quente hoje com o filme “Parasita”, premiado longa coreano.

O filme conta a história de uma família Kim lutando para sobreviver até que o filho Ki-woo encontra uma oportunidade inesperada. Sem experiência no ensino de inglês, ele decide aceitar um emprego como tutor de Da-hye, uma filha da rica família Park. E assim, uma missão segue para toda a família Kim se infiltrar na luxuosa casa.

Um por um, cada membro da família consegue um emprego sob o pretexto de que eles estão vagamente conectados por meio de contatos mútuos. E embora as duas famílias acabem se estabelecendo em uma relação de servidão e riquezas de dar e receber, há um parasita imprevisto que ameaça destruir tudo ao expor a verdade.

O thriller do diretor Bong Joon Ho , Parasita , brilhou na 92ª edição do Oscar , acumulando um total de quatro Oscars antes do fim da noite. Mais notavelmente, tornou-se o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar o prêmio de Melhor Filme .

Desde sua estreia na primavera de 2019, o filme sul-coreano também conquistou prêmios no Festival de Cinema de Cannes , Globo de Ouro e Screen Actors Guild Awards , além de duas vitórias nos BAFTAs . Sem mencionar que os espectadores em todos os lugares não param de elogiar.

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

Quem é o elenco de Parasita ?

O filme de duas horas apresenta um vasto elenco, com a maioria deles retratando a família Kim e Park, listados abaixo, respectivamente. Os personagens coadjuvantes tornam-se fundamentais na comédia sombria, como os espectadores descobrem mais tarde.

Song Kang-ho (pai, Kim Ki-taek)

Jang Hye-jin (mãe, Kim Chung-sook)

Choi Woo-shik (filho, Kim Ki-woo aka Kevin)

Park So-dam (filha, Kim Ki-jeong aka Jessica)

Lee Sun-kyun (pai, Park Dong-ik)

Cho Yeo-jeong (mãe, Choi Yeon-gyo)

Jung Hyeon-jun (filho, Park Da-song)

Jung Ji-so (filha, Park Da-hye)

Lee Jung-eun (a governanta, Gook Moon-gwang)

Park Myung-hoon (o marido da governanta, Geun-sae)

Park Geun-rok (o motorista, Yoon)

Park Seo-joon (Min-hyuk)

