Tela Quente hoje exibe Todas as Flores, queridinha do Globoplay

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 24/10/22, vai exibir a novela “Todas As Flores”, que estreou neste mês de outubro no Globoplay. O trama começa depois da novela Travessia, às 22 horas e 40 minutos (horário de Brasília).

A novela é escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo.

O que vai passar na Tela Quente hoje?

Nesta segunda, a Tela Quente vai levar ao público o primeiro capítulo da novela Todas As Flores, uma trama inédita e exibida com exclusividade no Globoplay.

A trama principal da novela Todas as Flores gira em torno da família de Maíra, Zoé e Vanessa. Personagem de Sophie Charlotte, Maíra é uma moça cega que foi criada apenas pelo pai, Rivaldo, em Goiás. Ela foi rejeitada por Zoé (Regina Casé) ao nascer – por ser deficiente – e nem sabia que a mãe estava viva.

O tema de abertura será a canção “As Rosas não Falam”, de Cartola. A dupla gravou uma versão para a novela, que já aparece em algumas das chamadas do folhetim divulgados pela emissora. Veja como ficou a canção:

De acordo com a emissora, os demais quatro capítulos do primeiro bloco ficarão disponíveis na sequência e toda obra entrará no catálogo com e sem audiodescrição, sempre às quartas-feiras. A primeira fase da trama contará com 45 capítulos, até o dia 14 de dezembro, e a segunda fase será disponibilizado no primeiro semestre de 2023.

Assista o trailer da Tela Quente hoje

Elenco da novela

A novela apresenta um vasto elenco, com nomes já famosos do público, como Regina Casé – que faz sua primeira vilã nas telinhas. Criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo, ‘Todas as Flores’ é escrita com Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves.

A direção é de Luiz Antonio Pilar, Carla Bohler, Fellipe Barbosa, Guilherme Azevedo e Oscar Francisco. A produção é de Betina Paulon e Gustavo Rebelo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

A obra conta em seu elenco com Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.

