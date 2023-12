Tela Quente vai exibir Frozen 2 neste Natal de 2023

Nesta segunda-feira, 25 de dezembro de 2023, dia de Natal, a TV Globo vai exibir na Tela Quente da semana a animação Frozen 2, de 2019, logo depois da novela Terra e Paixão. A popular produção da Disney segue os passos das irmãs Anna e Elza em mais uma aventura.

Que horas vai começar Frozen 2 na Tela Quente da Globo

Frozen 2 está marcado para começar às 22h25 na Tela Quente nesta segunda-feira, segundo a programação oficial da TV Globo. A transmissão terá no total 1 hora e 50 minutos já contando com os intervalos comerciais, o que sugere que o longa não deve sofrer com cortes, já que tem 1 hora e 43 minutos de exibição original total.

Na trama deste segundo filme sobre as irmãs Anna e Elza, elas partem em uma aventura pela floresta de seu reino, Arendelle, por conta um antigo mistério, que promete mudar a vida da primogênita que controla o gelo. Nesta jornada, ela ganham novamente a parceria do bonequinho de neve Olaf, além do amado de Anna, Kristoff, e sua adorada rena Sven.

Na dublagem brasileira, Anna é interpretada pela atriz Erika Menezes, conhecida por papéis como a versão jovem de Jenna em De Repente 30, e a Caçadora de Aves de Rapina, e Elza fica com Taryn Kern Szpilman, dubladora de Fru Fru de Zootopia e Magda Gurzsky de X-Men: Apocalipse. Quem também se destaca é o ator e apresentador Fabio Porchat, que empresta sua voz para Olaf.

Frozen 2 é a sequência de Frozen: Uma Aventura Congelante, de 2013, que venceu o Oscar de Melhor Animação e também Melhor Canção Original de 2014, e se tornou uma febre entre crianças e adultos, ganhou curtas-metragens, bonecos, cadernos, roupas e muitos outros materiais oficiais para os fãs.

A continuação não foi tão bem sucedida quando a primeira em questão de prêmios, já que não chegou a ganhar nenhum Oscar, mas se deu melhor na bilheteria. Enquanto o segundo filme fez um total de 1,4 bilhão, o primeiro conquistou 1,3 bilhão, segundo dados oficiais do IMDB.

Como assistir Frozen 2

Para assistir Frozen 2 na TV Globo é só sintonizar no canal, mas se estiver longe de uma televisão e ainda quiser conferir a produção da Disney, é só acessar a Globoplay, que transmite o canal em tempo real gratuitamente. A única obrigatoriedade será criar uma conta grátis no site.

Para isso, acesse a Globoplay no https://globoplay.globo.com/ pelo navegador do computador ou celular, ou instale o aplicativo pela loja do seu aparelho. Depois, será necessário clicar na opção "entrar" e então "cadastre-se". Para criar a conta, será necessário informar alguns dados pessoais, como nome, gênero, data de nascimento, localização, entre outros.

Para finalizar o processo, será preciso selecionar a caixinha que confirma concordar com os termos de uso e política de privacidade do site e então apertar "cadastrar". Depois, com o login e senha em mãos, é só acessar a plataforma na hora em que Frozen 2 vai passar na Tela Quente e clicar em "Agora na TV" e depois "TV Globo

Aos que não estarão disponíveis no dia de Natal para ficar em frente a televisão ou computador para assistir a Tela Quente, a boa notícia é que Frozen 2 está disponível no catálogo do Disney+. O longa só pode ser conferido por assinantes do serviço, então é preciso contratar um dos planos que vão de R$ 33,90, na opção mensal, até R$ 279,90, com o pacote anual.

Globo exibirá outros filmes especiais no Natal

Além de Tela Quente, às 22h25, a Globo preparou uma programação especial para a madrugada e período vespertino da segunda-feira, 25, em comemoração ao Natal. Por isso, várias filmes vão ser exibidos entre o começo da madrugada e começo da manhã, além da Sessão da Tarde também ser temática.

25 de dezembro, segunda-feira

01h40 - Sessão de Natal I - Um Herói de Brinquedo

02h50 - Sessão de Natal II - Alguém Avisa?

04h00 - Sessão de Natal III - Menores Desacompanhados

05h20 - Sessão de Natal IV - Tudo em Família

06h45 - Sessão de Natal V - Surpresas do Amor

15h25 - Sessão da Tarde - O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

