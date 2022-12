42 melhores filmes de natal para assistir em 2022

Período de festas chegando e agora é hora de sentar no sofá para aproveitar as produções desta época especial do ano.

É natural procurar pelos melhores filmes de natal quando o mês de dezembro bate na porta. Quem adora um longa metragem temático sempre confere as comédias, animações, dramas e romances água com açúcar que enchem os cinemas e streamings nesta época do ano.

Romances - Melhores filmes de natal para assistir com a pessoa amada

Uma das melhores atividades para fazer dentro de casa que vai colocar vocês no espírito natalino este ano é assistir a alguns bons e velhos (e românticos) filmes de Natal . Veja os melhores:

1. Uma Quedinha de Natal

Um dos filmes mais aguardados para este natal era Uma Quedinha de Natal, que marca o retorno da atriz Lindsay Lohan em grande estilo e estreou partindo direto para o Top 10 dos mais assistidos da Netlix.

Na história do filme, Lindsay Lohan interpreta a riquinha Sierra Belmont. A garota é herdeira de um hotel luxuoso, mas acaba sofrendo um acidente e perde a memória, bem durante a época de natal. Ela então se muda para um lugar nada glamouroso, onde conhece um charmoso proprietário de pousada.

Onde assistir: Netflix

2. O amor não tira férias

Em O amor não tira férias, o público acompanha a troca de casas de duas mulheres que moram a milhares de quilômetros de distância e por isso mudam totalmente de vida. Durante as festas de fim de ano, a britânica Iris vai morar na casa da estadunidense Amanda.

As duas sofreram decepções amorosas recentes e por isso querem novos ares - Amanda foi traída e Iris é apaixonada pelo chef comprometido. No entanto, mesmo que não estejam abertas ao romance, o amor vai bater na porta novamente.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Telecine

3. Uma segunda chance para amar

No filme Uma segunda chance para amar, a história mostra Kate, uma mulher que está com a vida completamente fora de eixo. Depois de ter passado por um momento traumático, em que quase morreu por conta de um problema no coração, ela não segue bem com sua vida.

A jovem trabalha em uma loja temática de natal e se aborrece com os comentários da família. Tudo muda depois que ela conhece Tom. Ele é alguém que traz uma nova visão de vida para Kate, que passa a tentar mudar sua realidade.

Onde assistir: Amazon Prime Video (para aluguel) e Youtube Movies

4. Simplesmente Amor é um clássico romance de natal

Outro clássico de natal é Simplesmente Amor, de 2003, que aparece entre as listas de melhores filmes de natal de muita gente. A trama é cheia de personagens e mostra histórias diferentes na época do natal no Reino Unido.

Entre os personagens, aparecem o novo Primeiro-Ministro inglês que acaba se apaixonando por uma funcionária, uma mulher que desperta a paixão do melhor amigo de seu amigo, um escritor que acaba de descobrir uma traição, um cantor que busca dar uma alavanca na carreira e uma mulher que suspeita que seu marido a está traindo.

Onde assistir: Yotube Movies e Google Play Movies

5. Alguém Avisa? para quem procura pelos melhores filmes de natal

Em Alguém Avisa?, o romance é entre Sloane e Abby. As duas já namoram há algum tempo e Abby pensa em pedir a amada em casamento nas festas de fim de ano, que vão passar na casa dos pais de Sloane. No entanto, há um problema, Sloane ainda não contou para os pais conservadores que namora uma mulher, por isso, as duas acabam fingindo que são amigas.

Onde assistir: Amazon Prime Video

6. Cartão de Natal

Na lista de melhores filmes de natal, em Cartão de Natal, Ellen é uma jovem rica, herdeira de empresa de brinquedos que foi iniciada por seu pai e um amigo em uma pequena cidade. Capa de vários tabloides como uma herdeira irresponsável, Ellen está disposta a provar que é digna de confiança.

Ela então é incumbida pelo pai de levar uma carta especial de natal para o grande amigo de seu pai, na cidade em que os dois começaram a empresa. A viagem não sai como planejado e ela se encrenca, mas acaba conhecendo um estranho que mudará sua vida.

Onde assistir: Netflix

7. O Príncipe do Natal

No filme O Príncipe do Natal, Amber é uma jornalista norte-americana que sonha em crescer na carreira. Ela vê a oportunidade de conseguir um furo perfeito quando é enviada por sua editora durante o natal a um país europeu, que está prestes a ganhar um novo rei.

O príncipe do lugar tem várias matérias polêmicas nas costas e a jovem acaba escondendo sua identidade para se aproximar do soberano. Mas ao vê-lo com os próprios olhos, ela descobre que a realidade é muito diferente do que imaginava.

Onde assistir: Netflix

8. Natal com Você

Em Natal com Você, Angelina é uma cantora bem sucedida que está cansada do mundo pop star. Após ver um cover no Instagram, ela viaja a uma pequena cidade durante o natal para surpreender uma fã. Por lá, ela encontra a inspiração que não acreditava que pudesse encontrar, além de esbarrar em um grande amor.

Onde assistir: Netflix

9. O Diário de Noel

Em O Diário de Noel, Jacob Turner é um autor famoso que vendeu milhares de livros e faz sucesso no país. Certo dia, ele recebe a difícil notícia que sua mãe faleceu. Os dois não eram próximos e ele viaja para conseguir lidar com os detalhes da morte.

Por lá, ele conhece Rachel e encontra um diário de sua mãe que contém segredos do passado. Os dois então partem em uma jornada juntos para conferir revelações que até então estavam muito bem guardadas.

Onde assistir: Netflix

10. Natal Cheio de Graça

Natal Cheio de Graça chega ao catálogo da Netflix no dia 30 de novembro e traz os atores Sergio Malheiros, Vera Fischer e a influenciadora digital Gkay no elenco. A história segue Carlinhos, rapaz que descobre bem na véspera de natal que está sendo traído pela namorada.

Sem saber como explicar a situação para sua família, ele toma a decisão desesperada de levar uma desconhecida, Graça, para a ceia que será servida na mansão da avó. Porém, ele não esperava que a jovem fosse um furação que pudesse lhe causar problemas.

Onde assistir: Netflix

11. Um Match Surpresa

Em Um Match Surpresa, o protagonismo é de Natalie, uma mulher bastante azarada quando o assunto é amor. Seus encontros e relacionamento sempre dão errado e ela até escreve uma coluna sobre isso. No entanto, ela está disposta a virar essa página.

Depois de conhecer pela internet um cara que mora do outro lado do país, ela resolve viajar nas festas de fim de ano para surpreende-lo. No entanto, ao chegar lá ela se depara com uma surpresa e percebe que o rapaz não é quem diz ser.

Onde assistir: Netflix

12. Amor com Data Marcada

Em Amor com Data Marcada, Sloane e Jackson se conhecem casualmente e decidem fazer um acordo. Os dois lados sofrem com as pressões sociais e familiares para que encontrem seus pares e namorem sério. Por isso, eles combinam de serem o par um do outro durante as datas comemorativas do ano. Porém, sentimentos reais começam a surgir depois de um tempo.

Onde assistir: Netflix

13. Missão Presente de Natal

No filme Missão Operação de Natal, Erica é uma congressista assistente que deixa a família no natal para viajar até uma base aérea do outro do Pacífico para conquistar uma promoção. Seu trabalho por lá será encontrar razões que justifiquem o fechamento da base. No entanto, ela acaba vai além dos limites e fica envolvida com a comunidade e também o Capitão Andrew Jantz.

Onde assistir: Netflix

14. Um Passado de Presente

Estrelado por Vanessa Hudgens, Um Passado de Presente mostra um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Brooke é uma jovem do mundo moderno que se decepcionou romanticamente e está sozinha. Na época do natal, ela acaba esbarrando em Sir Cole, rapaz que diz ser um cavaleiro de milhares de anos atrás.

Como Brooke atropela o rapaz, se sente na obrigação de ajudá-lo a recuperar a memória. Enquanto começa a se afeiçoar ao suposto cavaleiro e ajudá-lo a viver na modernidade, ela percebe que ele talvez seja quem diz ser.

Onde assistir: Netflix

15. Deixe a Neve Cair

Deixe a Neve Cair é uma adaptação do livro homônimo escrito pelos autores John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle. A trama se passa em uma pequena cidade durante a noite de Natal e mostra a história de alguns jovens que vivem no local e são atingidos por uma tempestade de neve.

Onde assistir: Netflix

16. Um Crush para o Natal

Em Um Crush para o Natal, Peter e Nick são grandes amigos. Peter quer evitar os julgamentos e comentários da família durante o natal e por isso convence o colega a fingir ser seu namorado durante as festas. No entanto, quando chega na casa dos pais para a data comemorativa, a mãe de Peter já tem um pretendente lhe esperando, o que pode mudar tudo em seus planos.

Onde assistir: Netflix

17. A Princesa e a Plebeia

Estrelado por Vanessa Hudgens, A Princesa e a Plebeia mostra como uma futura princesa esbarra em uma simples confeiteira de Chicago e resolve trocar de lugar com garota humilde. Extremamente iguais em aparência, praticamente gêmeas, as moças armam um plano para colocar em ação durante o Natal. Porém, tudo se complica mais que o necessário quando uma delas se apaixona de verdade durante a troca de identidades.

Onde assistir: Netflix

18. O Natal de Cinderela

Estrelado por Laura Marano, O Natal de Cinderela mostra Katherine, conhecida como Kat, uma garota que ama música ganha e sonha se tornar uma cantora de sucesso. No entanto, ela vive com a madrasta e meias-irmãs que só impedem seu crescimento na vida. Ela trabalha como duende na Terra do Natal, mas se esforça para participar do Baile de Inverno, que pode mudar tudo e trazer o que ela vem buscando esse tempo todo.

Onde assistir: Netflix

Melhores filmes de natal para assistir em família

A melhor coisa para fazer nesta época do ano é reunir a família no sofá de casa, estourar uma pipoquinha e se jogar em uma história com uma boa mensagem para ensinar.

19. Tudo bem no natal que vem

No longa brasileiro Tudo bem no natal que vem, Leandro Hassum interpreta Jorge, personagem que nasceu no natal, por isso detesta a data. Ele sempre foi obrigado a dividir seu dia com a data comemorativa e tenta evitar a festança de natal a todo custo, pois a comemoração sempre se torna um caos em sua família.

Certo dia, antes da festa de natal, ele sobe no telhado para consertar a instalação elétrica da casa e toma um grande choque. Depois disso, ele percebe que está preso em um looping e o único dia do ano que consegue viver é bem o natal.

Onde assistir: Netflix

20. Esqueceram de Mim é um dos melhores filmes de natal para ver com a família

Um dos maiores clássicos natalinos do cinema, Esqueceram de Mim é com certeza um dos melhores filmes de natal para quem procura relaxar no sofá durante as festas. A história do longa mostra a caótica família McCallister. São muitos filhos para tomar conta, por isso, uma confusão acontece e Kevin acaba ficando para trás.

O menino é esquecido na época de natal, bem quando a família planejou uma viagem para Paris. Sozinho em casa, ele tenta se virar e acaba se tornando alvo de dois bandidos que rondam a vizinhança.

Onde assistir: Disney+

21. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

Outro filme para entrar no clima natalino é O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. O longa mostra a personagem Clara, uma garota esperta e bastante independente que acaba perdendo uma chave mágica que é a única maneira de abrir o presente dado por seu padrinho. Ela então parte em uma jornada por quatro reinos para resolver seu problema.

Onde assistir: Disney+

22. A Última Noite

Em A Última Noite, uma família começa a preparar um grande banquete para a noite de natal. No entanto, durante os preparativos, eles descobrem que todos vão morrer. Porém, sem ter como impedir a tragédia que vai atingi-los, eles resolvem passar as festividades com muita comemoração e vinho.

Onde assistir: Youtube Movies

23. Noelle

No filme Noelle, a filha do Papai Noel, Noelle Kringle, é obrigada a assumir os negócios do pai. Após o bom velhinho resolver se aposentar, o certo seria o irmão de Noelle, Nick, assumir o negócio. No entanto, ele some antes do grande dia e quem precisa lidar com tudo é Noelle. Ela então precisa encontrar o novo papai noel e fazer com que o natal não seja um desastre.

Onde assistir: Disney+

24. Os Fantasmas de Scrooge

Os Fantasmas de Scrooge é baseado em um famoso conto do autor Charles Dickens. A trama da produção segue o personagem Ebenezer Scrooge, que é um homem velho e rabugento. Durante a noite de natal, ele recebe a visita de três fantasmas que lhe mostram que ele está desperdiçando a sua vida e o aconselham.

25. O Natal dos Coopers

Em O Natal dos Coopers, o público acompanha as preparações da família Cooper para o natal. Alguns membros estão longe, outros estão brigados e há aqueles que tentam manter tudo em ordem. Reunir todos em uma mesma casa para as festas parece uma tarefa difícil, no entanto, tentativa não falta.

O filme é recheado de atores e atrizes famosos, como Alan Arkin, Amanda Seyfried, Diane Keaton, Ed Helms, John Goodman, Marisa Tomei, Olivia Wilde e Timothée Chalamet.

26. Um Duende em Nova York

Clássico desta época do ano, estrelado Will Ferrel, Um Duente em Nova York mostra Buddy. O rapaz foi criado no Polo Norte, como um elfo, mas a verdade é que ele nasceu um ser-humano. Depois de ter problemas em sua gelada comunidade, ele resolve partir em rumo de uma aventura em Nova York. Ele busca encontrar seu pai na metrópole.

Onde assistir: Youtube Movies, Google Play Filmes, Amazon Prime Video (para alugar)

27. Um Herói de Brinquedo

Para quem está procurando pelos melhores filmes de natal para ver em família, também não podia faltar o clássico Um Herói de Brinquedo, com o ator Arnold Schwarzenegger. Na trama, Howard é um homem de negócios que chega atrasado para uma das atividades do filho. Para tentar compensar a criança, ele promete lhe dar qualquer presente de natal. O menino pede o Turbo Man, o problema é que o brinquedo é mais cobiçado entre as crianças e por isso não é fácil de ser encontrado.

Onde assistir: Disney+

28. O Grinch (2002)

Interpretado pelo icônico Jim Carrey, o Grinch do título odeia o natal. Por isso, ele resolve criar um plano para impedir que os habitantes da cidade de Quemlândia consigam comemorar a data tão esperada. Ele se planeja para invadir as casas do vilarejo na véspera de natal para conseguir cumprir seu objetivo.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

29. Crônicas de Natal

Em Crônicas de Natal, dois irmãos tentam provar a existência do Papai Noel com uma tentativa de gravá-lo. Porém, eles acabam causando a queda do bom velhinho de seu trenó durante passagem por Chicago. Eles então são obrigados a ajudar o Papai Noel a recuperar o necessário para o Natal antes que seja tarde demais

Onde assistir: Netflix

30. Crônicas de Natal 2

Na continuação de Crônicas de Natal, a história segue a jovem Kate Pierce, uma garota sarcástica que se junta novamente ao Papai Noel para resolver um mistério quando um encrenqueiro aparece na vida deles ameaçando acabar com o natal para sempre.

Onde assistir: Netflix

31. Natal em Família

Neste clássico da sessão da tarde estrelado por Jonathan Taylor Thomas e Jessica Biel, um garoto faz de tudo para conseguir chegar em casa a tempo das festas. Em Natal em Família, o estudante Jake resolve de última hora deixar tudo e ir para a casa dos pais no natal. Por conta da decisão impulsiva, ele acaba envolvido em diversas confusões para conseguir chegar em casa e aprende algumas boas lições pelo caminho.

Onde assistir: Disney+

32. A Felicidade Não se Compra

Outro clássico para assistir em família no natal é A Felicidade Não se Compra, de 1946. A história estrelada por James Stewart se passa em Bedford Falls durante o natal. George é um homem que sempre ajudou as pessoas, mas ele pensa em se matar pulando de uma ponte, por conta de atitudes de Henry Potter, o homem mais rico da cidade. No entanto, várias pessoas oram pela vida de George e por isso um anjo aparece para o homem para tentar fazer George mudar de ideia.

Onde assistir: Telecine e Amazon Prime Video

Melhores filmes de natal para as crianças

Algumas crianças só assistem filmes com os pais, outras estão sempre na televisão e tem suas obras favoritas. Animações e histórias inocentes sempre vão encantar os pequenos.

33. Operação Presente

Operação Presente mostra o personagem Arthur, ele é um dos filhos do Papai Noel, mas não é astuto, forte e habilidoso com o irmão, Steve, que será o herdeiro do posto do pai no futuro. No entanto, durante um natal, Arthur percebe que um presente ficou para trás. Para não deixar a criança sem uma recompensa no dia de comemoração, ele age para reparar o problema e parte em uma jornada.

Onde assistir: HBO Max

34. Klaus

Com voz do ator Rodrigo Santoro na dublagem, Klaus mostra como Jesper, um estudante da Academia Postal, precisa enfrentar um problema crucial. Ele está prestes a desistir da profissão e está frustrado com a vida na ilha em que mora, mas tudo muda depois que ele conhece uma professora e um misterioso carpinteiro que vive sozinho em uma casa cheia de brinquedos feitos a mão.

Onde assistir: Netflix

35. Uma invenção de natal

No filme Uma invenção de natal, o público acompanha uma história musical que mistura muita magia. O longa mostra uma menininha que durante o fim de ano vai passar um tempo na casa do avô. Ele era o maior fabricante de brinquedos da região, mas foi roubado e desde então vive recluso em sua loja.

Porém, após a chegada da menina, ele consegue fazer funcionar uma das maiores invenções de sua vida. No entanto, há gente de olho tentando tomar o brinquedo.

Onde assistir: Netflix

36. A Estrela de Belém

Para quem quer histórias do mundo gospel para as crianças de casa, em A Estrela de Belém, a história do nascimento de Jesus e o primeiro natal é contada por outros olhos. Um pequeno e valente burrinho e seus amigos se tornam heróis durante o nascimento do filho de Deus e testemunham momentos inimagináveis.

37. Barbie: O Quebra Nozes

Uma das bonecas mais famosas do mundo, este filme da Barbie é um dos melhores filmes de natal para as crianças. Na história, Clara ganha um Quebra-Nozes de madeira de sua tia favorita. No entanto, ele ganha vida para expulsar o rei do ratos, que invade os aposentos de Clara durante a noite. A menina acaba sendo enfeitiçada e diminui de tamanho, por isso parte em uma aventura com o Quebra-Nozes atrás da Fada Açucarada.

Onde assistir: Globoplay

38. Curta Metragem - Frozen: A Aventura Congelante de Olaf

Quem gosta da animação Frozen pode se deliciar com um curta-metragem de 22 minutos que traz o querido personagem Olaf em uma nova aventura. Em Frozen: A Aventura Congelante de Olaf, O boneco de neve mágico embarca em uma jornada com a rena Sven para encontrar a tradição perfeita de natal para Elsa e Anna.

39. Esqueceram de Mim no lar, Doce lar

Esqueceram de Mim no lar, Doce lar é uma nova versão do clássico de 1990. Estrelada por Archie Yates, a história do filme segue Max, um menininho que é deixado em casa pela família, quando todos viajam para Tóquio, capital do Japão. Assim como na versão original, uma dupla de sacanas tenta invadir a casa do garoto para roubar. Porém, eles não contavam com a esperteza do menino, que arma uma série de armadilha para pegar os ladrões.

Onde assistir: Disney+

40. O Expresso Polar

Um clássico infantil de natal, O Expresso Polar tem o início de sua história na véspera da data comemorativa. Um garoto está acordado e não acredita na chegada do Papai Noel para a entrega dos presentes. Ele então aguarda que algo reaqueça sua crença no natal, até que surpreendentemente um grande trem com destino ao Pólo Norte aparece em sua casa.

Onde assistir: Youtube Movies, Google Play Filmes, Amazon Prime Video (para alugar)

41. Um Menino Chamado Natal

Em Um Menino Chamado Natal, o público acompanha Nikolas, um menininho de 11 anos de idade. O garoto nasceu no dia de natal e por isso foi apelidado com o nome da data comemorativa. Nikolas mora com o pai, que é lenhador, e é órfã de mãe desde que ela foi morta por um urso. Certo dia, ele parte em uma jornada extraordinária em busca do pai e também da lendária Vida dos Duendes.

Onde assistir: Netflix

42. O Grinch (2018)

Em 2018 foi lançada uma versão em animação de Grinch, o que é perfeito para revisitar a história do clássico, mas em uma nova roupagem. Nesta produção, a malvada criatura também planeja roubar o natal dos moradores de uma pequena cidade e arma um plano contra a data festiva que tanto detesta.

Onde assistir: Google Play Filmes e Amazon Prime Video (para alugar)

