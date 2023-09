Terra e Paixão: em quem Petra atirou na novela?

Fragilizada com tudo o que vem acontecendo desde que revelou que foi abusada na infância, Petra (Debora Ozório) teve uma atitude extrema ao ver Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco (Gil Coelho). A moça disparou contra o homem no capítulo 118, exibido na quinta, 21, mas acaba acertando outra pessoa.

Afinal, Petra atirou em quem na novela Terra e Paixão? Veja o resumo detalhado.

Petra atira em Terra e Paixão

O capítulo de Terra e Paixão de sexta-feira, 22 de setembro, capítulo 119, vai mostrar que Petra errou ao atirar em Rodolfo e acabou acertando em Hélio, segundo revelam os resumos da TV Globo. Apesar do susto, o rapaz irá sobreviver, porque a situação não será grave, já que o tiro acertará seu pé. A jovem ficará se desculpará com o rapaz, que não guardará mágoas.

Depois do acidente, Hélio conversará com Luigi (Rainer Cadete), o marido de Petra, e pedirá para que ele cuide melhor da herdeira. Em busca de uma solução para seu problema, ela vai pedir ajuda ao seu irmão Caio (Cauã Reymond), e eles irão atrás do Pajé Jurecê (Daniel Munduruku) para tentar se curar.

Ainda não é revelado se Jucerê conseguirá mesmo ajudar a moça, mas é possível adiantar que ela começará a dar um novo rumo a sua vida e poderá enfim se entregar ao amor que sente por Hélio. Petra e Luigi vão ter uma conversa séria e cada um confessará o que realmente está em seu coração: ela dirá que ama Hélio e Luigi contará o que sente por Anely (Tatá Werneck).

Passado o problema com a tentativa de matar Rodolfo com um tiro, a história vai continuar o italiano correrá até sua parceira golpista para contar as novidades e Petra também fará questão de conversar com Hélio para contar que finalmente está livre para ficar com ele. No entanto, Irene (Gloria Pires) será um empecilho. A megera vai ameaçar internar Petra se ela se separar e por isso Luigi sugerirá que eles finjam que continuam casados, enquanto continuarão se encontrando com seus amantes.

Irene irá ainda mais longe e oferecerá dinheiro para que Hélio se afaste de Petra e vá embora da cidade. O rapaz não aceitará o acordo e ainda contará tudo para a amada. Os dois terão então que bolar um plano se quiserem continuar juntos e com Petra longe de uma clínica.

Relacionado - Hélio é vilão em Terra e Paixão? Engenheiro pode ser cúmplice de Agatha

Quem abusou de Petra?

Se Rodolfo não mentiu sobre nunca ter pisado em Nova Primavera antes do encontro com Petra na casa dos La Selva, o criminoso que abusou da jovem deve estar mais perto do que se imagina.

Como Rodolfo foi até o lugar apenas para conhecer a namorada do filho e não é citado nos resumos até capítulos do mês de outubro, é possível que ele não apareça mais na novela e a função do personagem realmente tenha sido apenas ser o gatilho que serviria para Petra explodir no folhetim.

Enquanto esse mistério não é desvendado, o público tem outros suspeitos sobre quem é o mau-caráter que atacou a herdeira ainda menina. Um dos nomes que se destacam é o de Tadeu (Claudio Gabriel), que já se mostrou um obcecado em relação a Anely e até tentou abusar de Petra quando pensou que ela era a cam-girl com que se relacionava.

Andrade (Angelo Antônio) também é um nome citado desde que a jovem revelou sobre o trauma, mas o personagem tem ganhado um arco de redenção desde que deixou a casa de Lucinda (Debora Falabella) e tem lutado para se manter sóbrio, o que faz parecer que o autor Walcyr Carrasco tem outros planos para ele. Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio, também é considerado um suspeito.

