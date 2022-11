Travessia: Brisa perde a guarda do filho após teste de DNA

Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) deram início a uma briga de gato e rato desde que se reencontraram. A dupla não se suporta mais e agora disputam pela guarda de Tonho (Vicente Alvite), que fica no meio da "troca de tiros" dos pais. Para o azar da protagonista de Travessia, Brisa perde a guarda do filho depois de pedir por um teste de DNA para comprovar a paternidade de Ari.

+Música da Brisa na novela Travessia: a história de Espumas ao Vento

Brisa perde a guarda do filho Tonho em Travessia por causa de condição genética rara

Depois que Ari descobriu que Brisa estava viva e reencontrou a noiva, a vida dos dois sofreu reviravoltas. Agora, o ex-casal inicia uma briga judicial para saber qual deles terá guarda de Tonho.Mas nada vai ser tão fácil, já que Núbia (Drica Moraes), a megera ex-sogra da mocinha colocará em cheque a paternidade do neto e acusará Brisa de ter traído seu filho.

A personagem de Lucy Alves então vai pedir por um teste de DNA para comprovar que fala a verdade, no entanto, tudo dará errado para ela, segundo adiantou a jornalista Carla Bittencourt em sua coluna no Notícias da TV. De acordo com as informações, o teste de DNA mostrará que Ari é realmente pai de Tonho, porém, os resultados apontarão que Brisa não é mãe do garoto, por isso, Brisa perde a guarda do filho na novela.

A explicação para a situação é que Brisa tem uma condição genética rara e não faz ideia disso. A condição de Brisa é conhecida como "quimera", em que a pessoa tem sequências diferentes de DNA no corpo por causa de óvulos diferentes que se fundiram durante a formação do embrião. É como se ela tivesse o próprio DNA e também de um irmão gêmeo, que não chegou a se formar.

Como não sabe de nada disso, Brisa pensará que o teste de DNA deu errado porque Guerra (Humberto Martins) mexeu os pauzinhos. Devido ao resultado, a fake news sobre Brisa ser uma suposta ladra de bebês voltará ao holofotes. Burburinhos sobre a possibilidade de a personagem de Lucy Alves ter roubado Tonho serão levantados.

Ainda segundo o Notícias da TV, o único que acreditará em Brisa e buscará provas científicas para tentar ajudá-la a recuperar o filho será Dante (Marcos Caruso).

Brisa e Ari estão em guerra pela guarda de Tonho:

Primeiro beijo entre Brisa e Oto está próximo

Enquanto a rivalidade entre Brisa e Ari cresce a ponto de que Brisa perde a guarda do filho, o romance com Oto (Romulo Estrela) se desenvolve. O primeiro beijo do casal marcará o final do capítulo do dia 19 de novembro, próximo sábado.

De acordo com o site oficial da emissora, o Gshow, Ari vai flagrar o momento de intimidade entre os dois e ficará desnorteado com a situação. O arquiteto já saiu no soco com o hacker quando viu Oto abraçando Brisa e perdeu a cabeça.

Após o primeiro beijo da dupla, no começo do capítulo da próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, Oto vai declarar que está apaixonado por Brisa. Ao que tudo indica, a mocinha dará uma chance ao hacker, já que está cansada de Ari e não quer mais saber de reatar com o ex-noivo.

Leia também

Quem é Caique em Travessia, novo affair de Leonor