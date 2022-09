Travessia novela 2022 elenco: quem é quem na trama

Recheado de estrelas, o Travessia novela 2022 elenco promete! A nova novela de Gloria Perez vai ocupar as telinhas da TV Globo a partir de outubro e trará uma emocionante trama sobre os perigos da internet na sociedade moderna. O protagonismo ficou com a atriz Lucy Alves, que viverá a personagem Brisa, uma mulher vítima de fake news. A jovem terá em sua trama central um triângulo amoroso com os atores Chay Suede e Romulo Estrela.

Lucy Alves é protagonista de Travessia novela 2022 elenco

Lucy Alves interpreta Brisa no Travessia novela 2022 elenco. A personagem vai precisar lutar para recuperar sua identidade e dignidade na trama depois que for vítima de uma imagem falsa na internet. Moradora do Maranhão, Brisa vai ser atingida por uma brincadeira de mau gosto realizada do outro lado do oceano, em Portugal.

Alguns jovens trocam o rosto de uma sequestradora de bebês pelo de Brisa e por isso a moça começa a ser perseguida. Ela viaja até o Rio de Janeiro durante esta jornada e acaba conhecendo o hacker Oto (Estrela), o que abala seu relacionamento com Ari (Suede), seu namorado desde a adolescência.

A trama da personagem é inspirada por um acontecimento real. Em maio de 2014, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus foi linchada depois de ser acusada de praticar magia negra com crianças após uma notícia falsa se espalhar nas redes sociais.

Chay Suede

Chay Suede vai viver Ari Travessia novela 2022 elenco. Namorado desde a juventude de Brisa, ele tem um filho com a mulher e é formado em arquitetura.

Juntos a muito tempo, o casal está prestes a oficializar a união com uma festa de casamento quando uma oportunidade surge para o rapaz. Ele tem a chance de viajar ao Rio de Janeiro para poder investigar de perto os projetos da construtora Guerra, que tem como projeto destruir um dos casarões históricos do Maranhão.

Ari vai até o sudeste e um turbilhão de acontecimentos começa a atrapalhar seu relacionamento com Brisa.

Romulo Estrela vai viver triângulo amoroso em Travessia novela 2022 elenco

Depois que é vítima da imagem falsa que a acusa de ser uma sequestradora de crianças, Brisa conhece o racker Oto, papel de Romulo Estrela. O homem é quase um nômade, não tem um endereço fixo e para a sorte de Brisa, está em São Luís durante uma missão secreta.

Certo dia, ele se depara com algo inesperado no porta-malas de seu carro: Brisa, que está escondida por conta da perseguição da população. Os dois se bicam por desconfiarem um do outro, mas uma atração também surge entre eles.

Marcos Caruso

Marcos Caruso interpreta Caruso em Travessia novela 2022 elenco. O personagem é professor de Ari desde que o jovem era um menino e também é mentor do rapaz. Ele incentiva Ari na defesa do patrimônio histórico do Maranhão, trabalho que o personagem de Chay Suede faz com afinco.

Uma referência para Ari, Dante viaja para o Rio de Janeiro para um tratamento de saúde e quando o rapaz vai até a cidade maravilhosa, os dois planejam um reencontro.

Jade Picon

Em sua estreia como atriz, Jade Picon interpretará Chiara. A jovem é filha de Guerra (Humberto Martins), dono da construtora Guerra, que quer destruir o casarão histórico de São Luís para colocar um shopping no lugar, o que Ari pretende impedir.

Ari conhece a moça ao viajar para o Rio de Janeiro. Ele se aproxima da jovem para conseguir mais informações sobre a construtora do pai dela. Ele acredita que pode ficar no controle da situação, porém, sentimentos reais começam a surgir, o que bagunça o coração do rapaz.

Humberto Martins

Humberto Martins interpretará Guerra, pai de Chiara (Picon) e ex-noivo de Debora (Grazi Massafera). Seu projeto de derrubar o casarão histórico maranhense para uma a construção de um shopping no lugar chama a atenção de Ari. Na vida amorosa, ele perdeu Debora quando a mulher deu a luz. Antes disso, ela já havia se envolvido com o sócio – e melhor amigo – do empresário.

Grazi Massafera

Grazi Massafera interpretará Debora e terá uma trama trágica e rápida na novela. A mulher terá uma origem humilde e logo se acostumará a vida boa das mordomias dos ricos quando se tornar noiva de Guerra.

Ela acabará se envolvendo com Moretti (Rodrigo Lombardi), sócio e melhor amigo de seu noivo, e tudo se complicará quando ela descobrir que está grávida. Nos últimos meses de sua gestação, ela sofre um grave acidente de carro e morre logo após dar a luz.

Drica Moraes retorna com Travessia novela 2022 elenco após pausa em novelas

Após um período de sete anos longe das novelas – a atriz estava focada em filmes e séries – Drica Moraes está de volta aos folhetins com a personagem Núbia. A mulher é mãe de Ari e é uma comerciante. Ela investiu todas as suas economias no filho e sempre desejou lhe dar as melhores condições possíveis para um futuro brilhante. Núbia não é grande fã da nora, Brisa, e acredita que seu filho merecia coisa melhor.

Giovanna Antonelli

A personagem de Giovanna Antonelli não será uma novidade da novela. A famosa vai viver a delegada Helô, personagem que fez parte de outra novela de Gloria Perez, Salve Jorge (2012). Ela entrará em cena para lidar com a situação de Brisa e resolver o que for preciso.

No folhetim de 2012, a personagem dividia cenas com Alexandre Nero, que era o personagem Stênio. Ela delegada e ele advogado, os dois eram separados há anos e viviam em desavença quando se encontravam por causa da filha ou no local de trabalho. No final da trama, eles retomaram o casamento.

Alexandre Nero

Alexandre Nero vai reprisar seu papel de Salve Jorge, o advogado Eugênio. De acordo com o Notícias da TV, no começo da trama de Travessia, Eugênio aparecerá divorciado de Helô – pela segunda vez, já que no começo de Salve Jorge, a dupla também interpretava um casal separado. Spoilers sobre o futuro dos personagens de Antonelli e Nero e se eles voltarão a se relacionar ao longo da novela ainda não foram revelados.

Rodrigo Lombardi

Rodrigo Lombardi será Moretti. O personagem terá um relacionamento com Debora, noiva de seu sócio e melhor amigo Guerra. Como já é de esperar, o romance da mulher com o empresário abala a relação dos parceiros de negócios.

Anos mais tarde, ele estará envolvido em um triângulo amoroso de duas irmãs. Ele terá namorado uma delas e depois vai se casar com a outra.

Alessandra Negrini

O site oficial da Globo, o Gshow, ainda não soltou detalhes sobre a personagem de Negrini, mas a Folha de São Paulo já adiantou que ela se chamará Guida e será irmã mais velha de Leonor (Vanessa Giácomo). Ela também será mãe de um rapaz, Rudá (Guilherme Cabral), fruto de seu primeiro casamento. Ela será a irmã que estará se casando com Moretti no começo da trama. A cerimônia será realizada em Portugal.

Vanessa Giácomo

Fechando a lista de Travessia novela 2022 elenco, Vanessa Giácomo será Eleonor. Sua personagem também não ganhou muitos detalhes no site oficial da emissora, mas segundo o Notícias da TV, ela vai viajar até Portugal para o casamento da irmã e só então descobrirá que ela está noiva de seu ex-namorado. Ainda segundo o portal, o papel antes seria de Mônica Martelli.

