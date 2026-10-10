TV Globinho voltou aos sábados? Relembre quando programa acabou

A TV Globinho voltou à programação da Globo neste sábado, 10 de outubro, em uma edição especial do Criança Esperança 2026. A atração reuniu antigos apresentadores e trouxe de volta desenhos que marcaram a infância de milhares de brasileiros, como Dragon Ball Z, Digimon e Três Espiãs Demais. Mas o retorno é oficial?

Infelizmente, essa foi apenas uma exibição especial que fez parte da abertura da Maratona da Esperança, iniciativa que antecede o Show da Esperança, marcado para segunda-feira (12). Com início previsto para as 9h, durante o É de Casa, a edição foi criada para resgatar a memória afetiva do público e apresentar o universo da TV Globinho a uma nova geração.

Quando a TV Globinho acabou?

A TV Globinho estreou em 3 de julho de 2000 e permaneceu no ar por 15 anos, até 1º de agosto de 2015. Durante esse período, tornou-se uma das principais referências da programação infantil da TV Globo, com desenhos animados, séries e quadros apresentados por jovens comunicadores.

A primeira grande mudança na rotina do programa ocorreu em junho de 2012. Com a reformulação da programação matinal da emissora e a chegada do Encontro com Fátima Bernardes, a TV Globinho deixou de ser exibida de segunda a sexta-feira e passou a ocupar apenas a faixa de sábado.

A atração continuou nesse formato até agosto de 2015, quando saiu definitivamente da grade para dar lugar ao É de Casa, programa de variedades que passou a ocupar as manhãs de sábado.

Por isso, quem se lembra de acordar cedo para acompanhar os desenhos precisa distinguir os dois momentos: a TV Globinho chegou a ser exibida regularmente aos sábados, mas encerrou sua trajetória na programação da Globo há mais de uma década.

Quem apresentou a TV Globinho?

Ao longo de sua história, a TV Globinho contou com diferentes apresentadores. Alguns deles seguiram carreira na televisão, no jornalismo e na dramaturgia, tornando-se conhecidos do público brasileiro.

Geovanna Tominaga foi um dos rostos mais associados à atração, especialmente nos anos 2000. Letícia Colin, que mais tarde ganhou destaque como atriz em novelas e séries, também passou pelo programa.

Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. estão entre os nomes que fizeram parte de diferentes fases do infantil. Outros comunicadores e artistas, como Sthefany Brito, Fernanda de Freitas, Graziella Schmitt e Lua Blanco, também passaram pela atração.

Nas primeiras fases, o programa contou ainda com apresentadores mirins e personagens que interagiam com as crianças, além de quadros e reportagens. O formato mudou ao longo dos anos, mas os desenhos permaneceram como o principal chamariz para os telespectadores.