Último capítulo de A Viagem tem reprise?

Último capítulo começa a ser exibido às 17h45

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o último capítulo de A Viagem Foto: TV Globo

O último capítulo de A Viagem foi exibido nesta sexta-feira, 7 de novembro, no Vale a Pena Ver de Novo. Quem perdeu as cenas finais da novela de Ivani Ribeiro ainda poderá conferir os desfechos dos personagens.

Onde assistir o último capítulo de A Viagem?

O capítulo final de A Viagem não terá reprise no sábado, mas a emissora vai exibir no sábado, 8, a reprise de Terra Nostra. Sendo assim, o único jeito de assistir a final da novela é através do Globoplay.

Para assistir o último capítulo, é necessário ter uma das assinaturas pagas da plataforma de streaming. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo.

Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir posteriormente:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘assine já’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.

Com o final da trama, um sucesso de audiência, o público fica com Rainha da Sucata. O folhetim é exibido de segunda a sexta-feira, após a Sessão da Tarde.

