Último capítulo de Gênesis: veja que acontecer no final da novela

O último capítulo de Gênesis será na segunda-feira, dia 22d de novembro, e para quem está procurando spoiller, aqui é o lugar certo. Reunimos abaixo o final dos principais personagens e como terminará a história bíblica da Record TV.

Deus aparecerá no último capítulo de Gênesis

No último capítulo de Gênesis, Flávio Galvão fará mais do que emprestar sua voz na narração da novela como Deus, o ator também dará as caras no último capítulo da novela. De acordo com o Notícias da TV, Deus descerá do céu e comentará sobre o desfecho de alguns personagens.

Ele passará pelos vilões Simeão (Igor Cotrim), Lúcifer (Igor Rickli) e Apepi (Jorge Lucas) e dirá: “eu lhes dei somente o bem, mas eles quiseram conhecer o mal”.

O Senhor também explicará ao público como surgiram as tribos de Israel, descendência dos filhos de Jacó, e será o elo do público com as próximas histórias abordadas pelo canal, na novela A Bíblia, que seguirá os acontecimentos do segundo livro das escrituras, Êxodo.

Final de Potifar

No último capítulo de Gênesis, Potifar (Val Perré) e Amanisha (Isabel Fillardis) vão se acertar de vez e anunciarão casamento. O casal receberá a benção do próprio faraó Sheshi (Fernando Pavão), que vai comemorar a união da rainha de Núbia com o general do Egito.

Lúcifer será derrotado no último capítulo de Gênesis

Nos momentos finais da novela Gênesis, Jacó e a família do patriarca vão ganhar uma festa de boas vindas no Egito. Lúcifer vai se disfarçar de hebreu para conseguir entrar na comemoração, mas será impedido.

Nas últimas cenas do personagem na novela, ele será derrotada por dois anjos Miguel e Gabriel, papéis de Fernando Billi e Paulo Dalagnoli, respectivamente.

Abumani no último capítulo de Gênesis

O personagem de Dudu de Oliveira em Gênesis não estará vivendo no Egito. O homem partirá da terra do faraó rumo à sua terra natal em busca de vida nova- e pelo jeito ele terá. Em suas últimas cenas, Abumani aparecerá visita ao Egito e apresentará sua esposa e filho a José (Juliano Laham) e Asenate (Letícia Almeida).

Novos pais

Depois de esperar muito por este momento, Herit (Yana Sardenberg) vai anunciar para Shereder (Paulo Verlings) que está grávida. A gestação da mulher, mas no final o casal vai aparecer com um filho nos braços.

Final de Diná

Depois do reencontro com Namael (Vitor Sparapane) em Canaã, Diná (Giovanna Coimbra) vai decidir ficar de vez com o amado. Ela aceitará o pedido de casamento do moço e seguirá em viagem com ele. O casal vai se casar no Egito e depois será exibida uma grande festa no folhetim.

A dupla terá um filho, mas a gestação e parto não serão mostrados. No final do último capítulo de Gênesis, Diná e Namael irão aparecer com uma criança de aproximadamente 1 ano de idade.

Tamar casará com Judá no último capítulo?

A personagem de Juliana Xavier não ficará com Judá (Thiago Rodrigues) no final da novela. A moça terminará sem nenhum marido, mas estará ao lado dos dois filhos que teve com o sogro, os gêmeos Perez e Zelá.

Protagonistas

Nos momentos finais do último capítulo da novela Gênesis, o público vai relembrar todos os personagens principais da novela, que no total contou com 7 fases. Assim, o público irá rever o Jardim do Éden, Arca de Noé, entre outros momentos marcantes.

