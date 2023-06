Último capítulo: resumo de Chocolate com Pimenta de sexta-feira, 30/06

Aninha (Mariana Ximenes) no último capítulo de Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

O resumo de Chocolate com Pimenta de sexta-feira traz os desfechos dos personagens no último capítulo da reprise. Ana Francisca (Mariana Ximenes) receberá a visita do espírito de Ludovico (Ary Fontoura), que enfim poderá descansar em paz após a protagonista encontrar a felicidade. A loira também dá à luz a sua segunda filha.

Resumo de Chocolate com Pimenta do último capítulo

O último capítulo de Chocolate com Pimenta começa com o nascimento de Carmem, filha de Aninha e Danilo (Murilo Benício). O nome da bebê é uma homenagem a avó da protagonista.

Depois da vitória de Guilherme (Rodrigo Faro) nas eleições, o novo prefeito contrata Ivete (Andrea Avancini) para trabalhar com ele. Quando o rapaz deixa de trabalhar na área da advocacia, seus antigos clientes passam a contratar os serviços da Dra. Sofia (Patrícia França). A advogada começa a namorar Sebastian (Tarcísio Filho) e mantém o pilantra na linha.

A fábrica de chocolates começa a prosperar e enfim se livra das dívidas acumuladas durante a gestão de Jezebel (Elizabeth Savala).

Outro casal que tem um final feliz é Bernardo (Kayky Brito) e Cássia (Luiza Curvo). Os pombinhos, que conseguiram a autorização de Terêncio (Ernani Moraes) para namorar, fazem planos para o casamento e trocam juras de amor. Os dois também começam a falar sobre filhos, e o rapaz diz que quer ter uma família grande.

Já o filho de Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) insiste em brincar no chiqueiro, deixando a manicure brava.

As cenas finais do resumo de Chocolate com Pimenta mostram um encontro emocionante entre Aninha e a alma de Ludovico. O ricaço volta para dizer a protagonista que só agora ele partirá para sempre, pois a loira encontrou a verdadeira felicidade e amor.

A novela termina com Aninha e Danilo, ao lado de seus filhos, prometendo ficarem juntos para sempre. Os dois se beijam.

Que horas começa Mulheres de Areia?

A reprise de Mulheres de Areia começa às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. Depois do fim de Chocolate com Pimenta, a novela passa a ocupar toda a faixa de horário, se estendendo até às 15h20.

A novela de Ivani Ribeiro começou a ser exibida no último dia 26 de junho, sendo a substituta da trama de Walcyr Carrasco na "edição especial", faixa de horário na qual a Globo reprisa sucessos do horário das 18h. A primeira reprise foi "O Cravo e a Rosa" (2000), em 2021.

Mulheres de Areia se tornou um grande sucesso em 1993, ano de sua exibição original. A trama é protagonizada pelas irmãs gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires), que têm personalidades bastante diferentes.

Ruth, a mocinha da história, volta a morar com os pais e a irmã em Pontal D'Areia. Ela namora o empresário bem-sucedido Marcos (Guilherme Fontes), que fica na mira de Raquel, a vilã.

Raquel conquista Marcos e se casa com o próprio namorado da irmã, mas apenas porque quer colocar as mãos na fortuna do rapaz. Enquanto isso, ela mantém um caso com Wanderlei (Paulo Betti).

A história passa por uma reviravolta quando ambas sofrem um acidente em alto mar e Raquel é dada como morta. Ruth fica com a aliança da irmã e começa a se passar por ela para ficar ao lado de Marcos. O único que sabe a verdade é Tonho da Lua (Marcos Frota), um rapaz que esculpe estátuas de mulheres feitas de areia na praia.

No entanto, Raquel não morreu e planeja voltar para se vingar. Uma delas tem um destino trágico nos capítulos finais da trama.

