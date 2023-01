Vai na Fé estreia arrancando elogios da Web; veja a reprise do 1º capítulo

No mesmo dia que começa o BBB 23, a TV Globo estreou sua nova novela das 7, Vai na Fé. A história escrita por Rosane Svartman parece ter agrado o público que vem reclamando dos folhetins da emissora, a exemplo do desempenho de Travessia e até Cara e Coragem, que deu espaço a nova trama.

Ainda não assistiu? Um guia da nova novela das 7 da Globo

Audiência da estreia de Vai na Fé faz sucesso

A estreia de Vai na Fé chegou nas telinha na segunda, 16 de janeiro, com uma audiência ainda morna para a faixa. Amargando a herança de Cara e Coragem, o novo folhetim marcou 21,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, conforme dados da Kantar Media, divulgados em matéria do UOL.

O número é menor que o primeiro capítulo da antecessora, mas apesar parte do público que assistiu o início da história disparou elogios.

"Eu gostei da estreia de Vai na Fé, é uma novela com grande potencial para recuperar a audiência do horário das 7.A trama tem uma verdade realista que nos personagens de Cara&Coragem faltava essa verdade sem superficialidade, e tem um carisma gigantesco do povo brasileiro!", escreveu uma seguidora.

"Tá tudo tão certinho em Vai na Fé. As coisas no lugar que deveriam estar. Novela com cara de novela", publicou a jornalista Aline Ramos, do UOL.

O jornalista Chico Barney também elogiou a nova novela das 7. "Pela primeira vez em muito tempo pude lembrar que eu gosto de novela", disse.

Como assistir o primeiro capítulo?

Não assistiu a estreia? A boa notícia é que os capítulos de Vai na Fé ficam disponíveis no Globoplay e é possível assistir online.

A plataforma da emissora oferece pacotes que custam entre R$ 19,90 e R$ 89,90. Cada um oferece benefícios diferentes.

