Reprise e capítulos inéditos: quando volta a novela Reis em 2023

A novela Reis tem duas temporadas inéditas para estrear no primeiro semestre de 2023 e ainda contará com uma reprise das temporadas anteriores para não deixar o público desamparado enquanto os novos capítulos são gravados. A próxima fase do folhetim bíblico inédita mostrará o início do reinado de Davi em Israel.

Novela Reis volta no 1º semestre de 2023?

A previsão atual é que a novela Reis retorne com capítulos inéditos por volta do mês de maio, segundo a coluna do jornalista Flavio Ricco no R7. A Record ainda não confirmou datas, mas já revelou como será a próxima temporada do folhetim, intitulada A Conquista.

Nesta próxima fase, o início do reinado de Davi será abordado. Até agora, foi mostrado a ascensão e queda de Saul (Carlo Porto) e a escolha de Deus por Davi para liderar o povo de Israel.

Ainda segundo Flavio Ricco, a sexta temporada, A Conquista, e a sétima, que ganhará o nome O Pecado, serão gravadas simultaneamente a partir do dia 5 de janeiro no complexo de teledramaturgia da Record. De acordo com o jornalista, a Record pretende levar os novos capítulos às telinhas com as duas temporadas já inteiramente gravadas.

A Record só liberou a sinopse da sexta temporada até agora, mas pelo título da temporada seguinte, O Pecado, pode-se especular que a sétima temporada abordará o romance entre o rei Davi e Bateseba, sua sétima esposa.

O casal foi mal visto e punido por Deus porque Bateseba era casada com Urias quando despertou o interesse de Davi. O rei então mandou o soldado para a linha de frente de seu exército, para que ele morresse e a mulher ficasse livre.

A sexta e sétima temporada da novela Reis serão exibidas em sequência em 2023, assim como foi com a quarta e a quinta temporada em 2022.

Quem retorna no elenco?

Cirillo Luna retorna ao papel de Davi e continua nas novas temporadas da novela Reis. A história está longe de chegar na velhice de Davi e ainda tem muito da vida adulta do monarca para abordar, então por enquanto ele não será substituído no elenco.

A Miss Brasil 2013 e ex-A Fazenda 2020 Jakelyne Oliveira fez sua estreia como atriz no final da quinta temporada e retornará para A Conquista, já que interpreta Maaca, personagem que será uma das esposas do rei.

Maiara Walsh, atriz norte-americana e filha de uma brasileira, que interpreta outra esposa de Davi, Abigail, também retorna ao papel nas temporadas de 2023.

De acordo com Ricco, também aparecem na próxima temporada os atores Enzo de Sá, Paloma Bernardi, Jéssica Juttel, Malu Falangola, Igor Cotrim, Cris Carniato, Rayanne Morais, Roza Haydêer, Giovanna Abbud, Isabela Arruda, João Villa e Natália Lummertz.

Reis ganhará reprise aos sábados a partir do próximo dia 7

Mesmo que a volta da novela Reis com capítulos inéditos possa demorar um pouco, o público não ficará com saudade. Isso porque a partir do dia 7 de janeiro, sábado, a Record começará a reprisar as temporadas já lançadas do folhetim bíblico.

A exibição será a partir das 21h00 e ficará no ar durante duas horas, terminando às 23h00, de acordo com a programação da Record TV. Assim, não haverá mais a exibição dos melhores momentos dos capítulos da semana da novela Jesus, a atual da faixa das 21h00 do canal de Edir Macedo.

Pelo que indica o cronograma oficial do canal, a Tela Máxima também deixará de ser exibida. Após a reprise da novela Reis, o público acompanhará os episódios da série Chicago Med: Atendimento de Emergência.

