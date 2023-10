Vítima de Agatha, quem é Ruan em Terra e Paixão?

Ruan (Tairone Vale) surpreende os espectadores ao revelar que sabe das verdadeiras intenções de Agatha (Eliane Giardini). O peão ameaça a mãe de Caio (Cauã Reymond), o que faz com que a pilantra queira se livrar dele o mais rápido possível.

Qual a relação entre Ruan e Agatha em Terra e Paixão?

O peão é um dos capangas de Antônio (Tony Ramos) que trabalha na fazenda do ricaço junto aos demais funcionários, como Ramiro (Amaury Lorenzo). Até então, ele era apenas mais um empregado, mas será revelado que Ruan sabe o segredo de Agatha.

O trabalhador irá revelar que ele é irmão de Zulmira, uma presidiária que foi companheira de cela de Agatha durante o tempo em que a golpista esteve presa no Rio de Janeiro. A mãe de Caio contou para a amiga todos os seus planos e a intenção de retornar a Nova Primavera para arrancar dinheiro do ex-marido. É possível que ele também saiba a verdade sobre Hélio (Rafa Vitti) e o parentesco do rapaz com a vilã.

Zulmira conta tudo para Ruan, que decide chantagear a mulher. O peão aborda a mãe de Caio em um bar da cidade e exige dinheiro para ficar calado. A golpista vai se fazer de desentendida em um primeiro momento, mas depois decide fingir que está com medo do peão para ganhar tempo e pensar no que vai fazer.

Encurralada, Agatha cometerá o primeiro crime em Nova Primavera e dará um jeito de calar a boca do peão. A golpista aproveitará que Ruan está bêbado e colocará veneno na cerveja do homem sem que ele perceba.

Ruan terminará de tomar a bebida e irá embora para casa, mas logo começará a passar mal e terá um final trágico em Terra e Paixão, morrendo sem contar o segredo de Agatha.

Em cenas que irão ao ar a partir de 9 de outubro, Marino (Leandro Lima) começará a investigar o caso e cobrará esclarecimentos de Agatha. O laudo da necropsia apontará indícios de envenenamento no corpo do peão; além disso, Kelvin (Diego Martins) dirá ao delegado que viu o funcionário de Antônio conversando com a mãe de Caio.

Agatha será chamada para depor e dirá que Ruan estava alterado e se insinuou para ela. Apesar das desconfianças do delegado, a golpista ainda não será apontada como autora do crime.

Quem é o ator Tairone Vale?

Tairone Vale, 47 anos, interpreta Ruan em Terra e Paixão. A participação do ator na novela chega ao fim com a morte do personagem no capítulo deste sábado, 7.

O brasiliense começou a carreira no teatro e faz parte da Cia Cortejo desde 2013, participando de peças que foram indicadas a prêmios. Conquistou o primeiro papel na televisão em 2017, quando esteve na minissérie "Se Eu Fechar os Olhos Agora" e depois nas novelas "Segundo Sol" (2017), "Deus Salve o Rei" (2018), e "Espelho da Vida" (2019). Tairone estava afastado da televisão desde a pandemia, sendo Ruan de Terra e Paixão o papel que marca sua volta aos folhetins.

O ator também é autor de dois curtas-metragens, "Sinopse", estrelado pela atriz Maitê Proença, e "Aqueles Cinco Segundos", além de manter um canal sobre gastronomia no YouTube, chamado "Cozinha sem Paciência".

Em sua página do Instagram, o ator já postou uma despedida ao personagem. "Hoje começa o fim daquela noite. O embate entre Ruan e AAgatha. O jogo entre Tairone e Eliane Giardini. A chegada do adeus. E o coração como está para este sábado à noite?", escreveu. Os espectadores lamentaram a saída do peão da novela na sessão de comentários, que elimina mais uma chance de Antônio e Caio descobrirem a verdade sobre Agatha mais rápido.

