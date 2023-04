Casamento de Bia e Oto em Travessia após piada

Depois de terminar com Brisa, o hacker Oto engatou um romance com Bia e casal está prestes a subir no altar. Mas nos próximos capítulos de Travessia, Bia e Oto não se casarão por culpa da moça.

No capítulo do dia 14 de abril, sexta-feira, Bia e Oto finalmente pisarão no cartório para assinar os papéis e se tornarem marido e mulher oficialmente. Porém, tudo dará errado porque a personagem de Clara Buarque fará uma brincadeira em frente ao juiz de paz durante a cerimônia, que cancelará os trâmites.

Isso porque, mão é permitido que se diga "não" na hora em que os noivos são questionados se aceitam um ao outro, mesmo que de brincadeira. Assim, a dupla saíra de lá sem aliança no dedo e quem torce por Brisa e Oto poderá comemorar o fracasso no casamento no hacker.

Bia e Oto continuam juntos ou ele volta com Brisa?

Após o fiasco no casamento de Bia e Oto, Brisa ficará sabendo por Vandami que o ex-namorado não se casou. A informação deve deixar a maranhense contente, já que ela ficou bastante abalada ao descobrir sobre o noivado.

Os resumos da novela de Gloria Perez não revelam até o momento se Brisa e Oto voltarão a ser um casal, mas já mostra que a dupla voltará a interagir em Travessia. Após ser acusada novamente mais uma vez como uma sequestradora de crianças e ser até mesmo reconhecida pela mãe de uma vítima, Brisa buscará a ajuda do hacker.

Oto prometerá para Brisa que vai tentar encontrar a imagem do cartaz que indicada a mãe de Tonho (Vicente Alvite) como sequestradora - lá no começo da novela, quando ela foi vítima da fake news criada por Rudá (Guilherme Cabral).

Por isso, o ex-casal voltará a se encontrar no folhetim para resolver o assunto. Assim, é possível que os sentimentos dos dois retornem e eles retomem o romance.

Casamento da vida real cancelado por brincadeira

E não é apenas com Bia e Oto em Travessia que algo assim acontece, na vida real também. O caso não é novo e ocorreu em 2016, mas viralizou nas redes sociais nos primeiros meses de 2023. O casal Mirian Ferraz Gomes e Vanildo Vieira passaram por um perrengue no cartório em Campo Limpo, São Paulo.

A noiva brincou ao ser questionada pelo juiz de paz e disse "não" dando risada. "Não pode brincar. Não tem desculpa, é sério (...). Está tirando foto, tem testemunha, infelizmente não hoje não vai casar não", respondeu o juiz.

Em fevereiro, o UOL foi atrás do casal e descobriu pelo noivo que apesar do susto ele conseguiram se casar depois. Após muita insistência e esperarem por horas, o juiz permitiu que eles selassem a união.

E por que o juiz fez isso? Não foi por maldade e nem por se irritar com a brincadeira da noiva, mas por conta da lei. O Artigo 1538 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 diz que atos como este não podem ocorrer quando o casal vai casar no juízo.

CC - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 Institui o Código Civil SUBTÍTULO I Do Casamento Art. 1.538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes: I - recusar a solene afirmação da sua vontade; II - declarar que esta não é livre e espontânea; III - manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Fonte sobre a lei: Jusbrasil (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10629542/artigo-1538-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002)

