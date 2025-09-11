Vote em qual novela vai substituir A Viagem: qual reprise você quer?

O Vale a Pena Ver de Novo é a oportunidade do público assistir mais uma vez as novelas que mais fizeram sucesso na TV Globo. A Viagem, exibida atualmente, se tornou um sucesso da faixa, maschega ao fim dia 13 de setembro. Pelo jeito, a emissora terá um missão difícil para escolher sucessora – que ainda não foi anunciada, mas até lá, vote em qual novela merece ser assistida de novo.

As novelas foram selecionadas de acordo com a audiência, com sucessos até 2012.

Avenida Brasil vai substituir A Viagem?

A novela Avenida Brasil parou o país, e quem sabe chegou a vez de parar de novo? A trama de 2012 é a principal cotada para entrar no Vale a Pena Ver de Novo, como forma de comemorar os 60 anos da TV Globo. Se escolhida, essa será a segunda vez que a trama será reprisada. A novela é de João Emanuel Carneiro.

O Beijo do Vampiro (2002)

Apesar de não ter conquistado bons números de audiência em sua exibição original, O Beijo do Vampiro é uma trama bastante lembrada pelos noveleiros e ganhou uma reprise recentemente no Viva.

Cecília (Flávia Alessandra) é uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a ficar com duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira), que é obcecado por ela. Quando ela está prestes a se casar com Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da princesa. Anos mais tarde, em outra encarnação, o vampiro volta a infernizar a vida da mocinha, que agora vive sob a identidade de Lívia.

Quatro por Quatro

Sucesso de 1994, Quatro por Quatro é uma das novelas mais queridas do público. Que não lembra da Babalu? Após um acidente de carro no trânsito do Rio, Abigail, Auxiliadora, Tatiana e Babalu se conhecem na delegacia e descobrem que todas foram abandonadas pelos parceiros no mesmo dia. Unem-se para se vingar de Gustavo, Alcebíades, Fortunato e Raí, e viram grandes amigas no processo. Entre armações e reviravoltas, só Babalu e Raí se reconciliam. Anos depois, as quatro voltam a se meter em confusão.

Anjo Mau

Anjo Mau acompanha a trajetória de Nice (Gloria Pires), uma babá ambiciosa que esconde seu lado perverso do mundo, mas não do público. Criada por pais adotivos, ela vê a chance de ascender socialmente ao trabalhar na mansão dos Medeiros e decide conquistar Rodrigo (Kadu Moliterno), noivo de Paula (Alessandra Negrini).

Entre armações, triângulos amorosos e revelações familiares, Nice se envolve com o patrão e acaba se apaixonando. Ao longo da trama, ela enfrenta a rejeição da mãe biológica e disputa Rodrigo com Lígia (Lavínia Vlasak), sua rival. Mesmo cercada por conflitos, a vilã conquista seu final feliz.

No último capítulo, após dar à luz e entrar em coma, Nice ressurge inesperadamente, pronta para recomeçar. A novela termina com ela e Rodrigo embarcando juntos em uma nova vida.

A Gata Comeu

A Gata Comeu é sucesso da saudosa Ivani Ribeiro e que teve Christiane Torloni no protagonismo. A novela foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo. A exibição original aconteceu de abril a outubro de 1984 na faixa das 18h. As reprises aconteceram em 1989 e 2001.

Vereda Tropical (1984)

A novela de Carlos Lombardi, exibida em 1984 na Rede Globo, registrou 70% de audiência média geral no Rio de Janeiro e 61% em São Paulo, de acordo com o Observatório da TV.

Roque Santeiro (1985) | qual novela vai substituir Tieta

Roque Santeiro é a novela mais assistida de todos os tempos. O folhetim de Agnaldo Silva atingiu média de 67 pontos de audiência, e até hoje, não foi superado por nenhuma outra obra da emissora. No último capítulo, chegou a alcançar 100 pontos – um marco histórico jamais visto. Neste ano, a trama completa 40 anos de sua estreia.

O Cravo e a Rosa (2000)

O romance entre o caipira Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) e a burguesa Catarina (Adriana Esteves) também conquistou o coração dos noveleiros: a trama de Walcyr Carrasco atingiu 31 pontos em sua exibição original, nos anos 2000. A novela foi reprisada há alguns anos, mas como é “novelão”, vale a pena ver de novo.

Não encontrou sua trama favorita? Dê sua opinião nos comentários.

O Vale a Pena Ver De Novo ganhou esse nome oficialmente em 1980 com a exibição de Dona Xepa (1977), mas a Globo já tinha o costume de reprisar novelas antigas no horário vespertino desde a década de 60.