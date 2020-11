Todos querem aprender a fazer um banho para o amor, certo? Mas por onde começar? É amarração? É só tomar que a outra pessoa vem atrás de mim? Aff, tomei um banho e não deu certo, não funciona ou eu que fiz errado? Calma! Para tudo e respira. Vamos te explicar tudo isso.

Um banho para o amor funciona, sim! Afinal, usamos elementos naturais que mexem com o seu poder de atração e com a sua autoestima, e sempre que a nossa autoestima está lá em cima e estamos vibrando no amor, aparecem pessoas ressonantes a isso.

E não, um banho do amor não é, nem nunca será, uma amarração. Ele mexe no seu corpo, trabalha sua energia e te faz ficar perto do que você merece. Sendo assim, não enfeitiça ou mexe com o livre arbítrio de ninguém. Banho de ervas e alquimias são utilizados por mulheres sábias há séculos e mexem na energia de quem toma.

Mas aí surgem algumas dúvidas. Uma vez tomei um banho e me afastei de uma determinada pessoa quase que instantaneamente, isso porque minha autoestima melhorou e eu percebi que aquilo não me levaria para lugar nenhum.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outra vez, eu tomei o banho enquanto ainda estava apegada ao passado e sem ter feito um ritual de banimento ou banho de arruda para proteção antes. Sendo assim, também não deu certo. Mas aí, em um belo dia, misturei os ingredientes corretos, fiz minhas preces, agi de forma ressonante aos meus desejos e tomei o banho na fase da lua propícia e as coisas melhoraram muito. Vem aprender como fazer.

Banho Para o Amor com Rosas Vermelhas

A flor que mais representa o amor é a rosa vermelha. Por isso, ela não poderia faltar em um bom banho para o amor, junto com uma essência afrodisíaca, que pode ser comprada em qualquer loja do nicho, e ingredientes atrativos e que abrem caminhos.

Uma outra dica que vale ressaltar é sempre usar a quantidade de pétalas em número ímpar. E não se esqueça de se conectar com as suas crenças. Nessa hora, eu sempre mentalizo a força dos ciganos e penso nas características de quem eu quero atrair, e não em uma pessoa específica.

Ingredientes:

7 pétalas de rosa vermelha

2 paus de canela

Um punhado de hibisco

Essência de ylang ylang

Anis estrelado

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque a canela, o hibisco e anis estrelado dentro da panela, desligue o fogo quando estiver fervendo e tampe a infusão com um prato; Coe o banho e jogue as pétalas na água quente já coada. Caso as pétalas estejam secas, pode colocar com os outros ingredientes. Adicione 21 gotas da essência de ylang ylang; Tome um banho bem calmo, acenda uma vela ou coloque um música; Por fim, jogue o banho com as pétalas em todo o corpo após se enxugar.

Banho Para o Amor com Sal Grosso

Aqui vai um banho bem polêmico! Muitos acreditam que não se deve colocar sal grosso quando se está pedindo algo, apenas quando se quer afastar mal olhado. Mas um dos melhores banhos que eu já tomei continha sal grosso. Foi incrível, pois eu estava totalmente carregada quando pedia amor. Sendo assim, eu podia tomar um banho de proteção antes ou adicionar sal grosso ao banho para o amor de forma correta.

Ingredientes:

Um punhado de sal grosso do himalaia (aquele cor-de-rosa)

Um punhado de hibisco

Jasmim

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque os ingredientes dentro da panela, desligue o fogo quando estiver fervendo e tampe a infusão com um prato; Coe o banho; Tome um banho bem calmo, acenda uma vela ou coloque um música; Por fim, jogue o banho em todo o corpo após se enxugar.

Banho Para o Amor com Rosa Amarela

A rosa amarela possui diversas finalidade, mas também pode ser utilizada em um banho para o amor, que é bem parecido com um banho de Oxum.

Ingredientes:

7 pétalas de rosa amarela

Calêndula

Mel

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Quando a água começar a ferver, desligue o fogo e coloque a calêndula dentro; Adicione o mel, mexa bem e coe o banho; Adicione as pétalas de rosa amarela; Por fim, jogue o banho com as pétalas em todo o corpo após seu banho de higiene e faça a oração de Oxum.

Dicas Extras:

Um chá de maçã e canela adoçado com o mel possui elementos ciganos e é ótimo para o amor.

Se olhar no espelho e dizer que se ama nos dias após o banho mexem com a sua autoestima e a melhoram muito a sua vibração.