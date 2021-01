A internet tem se tornado um espaço de encontro e compartilhamento para pessoas de todas as idades. Porém, quando pensamos em influencers e blogueiros lembramos logo de famosos ou gente mais jovem, não é mesmo? Porém, hoje existem muitas influenciadoras digitais da terceira idade, que além de nos brindarem com sua autoestima e bom humor, ainda estão lançando tendência nas redes.

Elas são dispostas, experientes e costumam postar nas suas stories coisas da sua rotina. Além disso, elas costumam conversar com o seu público, que é bastante variado e engajado nos posts. Ficou curioso para conhecer quem são elas? Então continue lendo essa matéria.

Influenciadoras digitais da terceira idade: conheça esse mercado

As redes sociais revelaram pessoas com mais de 60 anos com talentos incríveis. As influenciadoras digitais da terceira idade tem dado o que falar, sobretudo no Instagram. Elas estão ali, mostrando o seu dia a dia e o que vem fazendo para para passar o tempo livre, sobretudo nesse período de quarentena.

Porém, o que muitos não sabem é que a maioria delas não são personalidades que estão na mídia, ou algo do tipo. Elas surgiram inicialmente na internet, falando sobre assuntos diversos e de uma forma leve e atrativa. Não é à toa que fazem tanto sucesso entre jovens, adultos e outros idosos.

Até mesmo o mercado da publicidade já percebeu o valor dessas vovós carismáticas. Ou seja, empresas de diversos segmentos estão contratando influenciadoras digitais da terceira idade para falarem sobre suas marcas. Sendo assim, você verá em seus perfis anúncios sobre produtos de beleza, higiene, itens para a casa e pasmem, até de lingerie. Vamos conhecer melhor essas rainhas?

Quem são as influenciadoras digitais da terceira idade?

As influenciadoras digitais da terceira idade estão revolucionando as redes sociais e tornando esse mercado de influencers cada vez mais plural. Por isso, listamos as blogueirinhas mais conhecidas do Brasil para você conhecer.

Dona Dirce Ferreira – @donadirceferreira – uma das mais conhecidas influenciadoras digitais da terceira idade

Dona Dirce Ferreira é uma enfermeira aposentada de 73 anos, que resolveu se aventurar na vida de influenciadora digital. Aliás, se você entrar no seu perfil verá uma senhorinha de cabelos brancos, mas com uma jovialidade invejável.

O seu bom humor e sorriso espontâneo são suas marcas registradas. Além disso, ela se autointitula como “a vovó dos seguinetes”, o que aumenta mais ainda a sua representatividade nesse meio.

Em seu Instagram, você verá receitas de delícias, posts falando sobre auto aceitação e autoestima. Além disso, verá também “publis” para empresas de comida, cosméticos, farmácia e uma marca grande de lingerie.

Dirce é uma das influenciadoras digitais da terceira idade com maior destaque no Instagram e possui uma conta com mais de 195 mil seguidores.

Coracy Arantes – @blogdacora

Já Coracy Arantes além de influencer, ainda é TikToker. Só nessa plataforma, ela possui mais de 90k pessoas acompanhando os seus vídeos, enquanto no Instagram possui quase 50 mil seguidores.

A influenciadora digital também é dona de um sorriso radiante, e costuma mostrar o seu cotidiano, viagens e passeios nas postagens. Além disso, ela participa de projetos sobre amor próprio e faz publicidade de marcas de bebidas, suplementos alimentares e empresas de streaming.

Sueli Rodrigues – @blogdasu70

Sueli Rodrigues é uma influencer de 71 anos, moradora de Itu, em São Paulo. Ela é avó, mãe, esposa e agora está fazendo bastante sucesso no Instagram, como uma das influenciadoras digitais da terceira idade.

Sua rede social está repleta de vídeos e fotos que mostram o seu dia a dia e sua forma de ser. Certamente você vai amá-la.

Miréia Borges – @mireiabrg

Ela é estilosa, carismática e cheia de vida. Miréia Borges é mais uma vovó moderninha dessa lista de influenciadoras digitais da terceira idade.

Em seu perfil estão imagens da sua família, da sua rotina, além de publicidades feitas para algumas marcas. Miréia ainda é dona de um óculos marcante, que diz muito sobre a sua personalidade.

Vovó Izaura Demari – @voizaurademari

Enfim, a vovó Izaura, de 80 anos, é o último nome dessa lista de influenciadoras digitais da terceira idade. Não existe uma foto no seu Instagram em que o seu sorriso não esteja estampado.

Além disso, você a verá sempre com um visual chamativo, com roupas coloridas e chapéus diferentes. Sem dúvidas, você vai amar o seu perfil e sua forma de levar a vida.

Certamente você vai se apaixonar por todas elas. Se você também ama esse universo da internet, gosta de viajar e adoraria receber mimos de marcas e ama se comunicar, confira como é possível se tornar um influenciador de viagens.