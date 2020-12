Palo Santo: descubra o que é e como usar para limpar energias negativas

Já ouviu falar no Palo Santo? É uma madeira 100% natural, muito usada em incensos devido ao seu aroma. E, quando usadas de outras formas, também tem propriedades que ajudam principalmente a harmonizar o ambiente.

Isso acontece porque o Palo Santo elimina as energias negativas. Além disso, atrai bons fluidos, criando um equilíbrio. E pode agir como afrodisíaco, antidepressivo e até mesmo evitar algumas doenças. Ou seja, não é apenas uma madeira aromática. Certamente é muito mais que isso.

Ele é primordialmente um aliado para evitar que as pessoas se sintam muito carregadas. Isso pode acontecer depois de chegar do ambiente de trabalho ou de outras ocasiões com o clima mais pesado. Sempre ajuda a trazer mais leveza.

Saber utilizar do jeito certo é fundamental para usufruir de todos os benefícios do Palo Santo . Antes, também é importante entender melhor do que se trata e como a madeira é extraída.

O que é o Palo Santo?

O Palo Santo é uma árvore silvestre, muito comum principalmente em países da América do Sul. Suas propriedades são famosas há muitos anos. Nas culturas antigas era comum usar pedaços desta madeira como incenso natural. Ou em cerimônias religiosas e rituais de purificação, pois deixava as pessoas mais relaxadas e tranquilas.

O produto, um pedaço da madeira, é retirado do tronco de árvores que já morreram naturalmente. Ou seja, a natureza não é prejudicada.

Além disso, é preciso que a árvore já morta fique por alguns anos no mesmo lugar. Ela precisa ser curada com o tempo. Quando a árvore já está há pelo menos três anos morta, a qualidade aromática é maior. Então, consequentemente, os benefícios também.

Sentir o aroma do Palo Santo é a principal dica para saber se está comprando um produto de qualidade. Se estiver agradável e perfumado, é um bom sinal. Mas, caso esteja sem cheiro, é melhor não comprar.

Principais benefícios do Palo Santo

Por ter muitas propriedades benéficas, o Palo Santo vem sendo cada vez mais usados nas casas. Seja em formato de bastão de madeira ou como óleos essenciais. Alguns de seus principais benefícios:

Limpa as energias negativas do ambiente;

Reduz o estresse;

Promove mais harmonia;

Relaxa a mente;

Gera tranquilidade;

Ajuda no momento da meditação ou yoga, pois traz sensação de paz;

Funciona como um repelente de mosquitos;

Combate sintomas de algumas doenças físicas;

Melhora dores de cabeça e resfriados;

Promove curas espirituais;

Auxilia no tratamento de traumas emocionais;

É afrodisíaco. Pode ser usado no quarto do casal para melhorar o relacionamento;

Tem propriedades antidepressivas, antirreumáticas, antissépticas, entre outras.

Esses benefícios do Palo Santo se devem aos seus componentes químicos. O limoneno reduz a ansiedade e limpa o ambiente. O terpineol aumenta a imunidade e promove equilíbrio. E o menthofuran é anticongestionante e ajuda a ter mais clareza nos pensamentos e a tomar atitudes de forma mais consciente.

Como usar o Palo Santo

De acordo com o site Personare, a forma correta de usar o Palo Santo e garantir todos os seus benefícios é simples. Basta seguir o passo a passo:

Para o bastão de Palo Seco , escolha um dos lados e acenda sempre o mesmo.

, escolha um dos lados e acenda sempre o mesmo. Coloque o fogo.

Gire lentamente para que ele se acenda totalmente.

Depois que a chama se formar, balance até apagar. Assim apenas a fumaça será emanada pelo ambiente.

Você pode espalhar a fumaça de forma que ela ajude a limpar e harmonizar cada espaço.

Pode espalhar em torno de você mesma. Ou de outras pessoas.

Se for meditar, deixe a uma certa distância. Assim poderá respirar o aroma enquanto medita.

Depois disso basta deixar em um lugar sem riscos de queimar.

Em breve ele irá se apagar, pois é muito grosso e não se queima com facilidade.

Para que a fumaça saia facilmente, é indicado deixar as janelas abertas. Assim as energias negativas irão embora.

Manter o ambiente bem arejado é sempre importante, pois ajuda a não inalar diretamente a fumaça gerada. E evita que haja irritação das vias aéreas.

Em resumo, se o ambiente for muito úmido ou fechado, a orientação é não usar. Especialmente por quem tem alergias respiratórias ou problemas pulmonares, pois pode piorar o quadro. Mas, no geral, e com os devidos cuidados, pode ser usado em qualquer lugar. Mesmo com crianças e idosos. Não há nenhum problema.

Quando usar Palo Santo?

O ideal é fazer uma vez por dia. Tanto nas pessoas como na casa. Ou sempre que achar necessário. O mesmo vale para os incensos. Eles podem ser acesos em qualquer ocasião.

Já para usar os óleos que possuem Palo Santo, a dica é aplicar uma quantidade pequena em algum ponto do corpo. Faça isso sempre que houver um momento de tensão ou estresse. Outra opção é fazer na hora de dormir, pois proporciona um sono mais tranquilo. A essência pode ser usada também em massagens. Elas ajudam principalmente a aliviar dores musculares.

E para o spray de Palo Santo a dica é borrifar no ar nesses mesmos momentos em que por algum motivo estiver se sentindo mais tensa, pois alivia esta sensação. Todos podem ser encontrados em lojas de produtos esotéricos ou sites especializados.

Além de harmonizar o ambiente e deixar tudo mais leve, o Palo Santo é uma alternativa mais natural que deixa o corpo em equilíbrio com a mente. Vale experimentar!