Ano Novo de Copacabana em 2022: programação, fogos e shows

Viver a experiência do Ano Novo de Copacabana é um desejo de milhões de brasileiros e não é à toa que, para o Réveillon de 2022-2023 são esperados dois milhões de pessoas nas areias da praia mais famosa do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, a celebração, que começou nos anos 1970, cresceu e hoje é considerada a maior festa da virada do Brasil.

Como será o ano novo de Copacabana em 2022?

Por dois anos consecutivos, 2020 e 2021, a festa oficial do Ano Novo em Copacabana não foi realizada por causa da pandemia de Covid-19. No ano passado, houve queima de fogos, mas foram adotados protocolos de segurança. Além disso, os shows foram proibidos e a prefeitura restringiu o transporte público para o bairro.

Agora, a festa da virada mais famosa do Brasil está de volta e vai contar com dois palcos, um em frente ao hotel Copacabana Palace (Palco Copacabana) e outro em frente à Avenida Princesa Isabel (Palco Carioca). As atrações confirmadas para o evento são:

Palco Copacabana – Zeca Pagodinho, Iza, Alexandre Pires, bateria da Grande Rio e DJs.

Palco Carioca – Mart’nalia, Gilsons, Bala Desejo, bateria da Beija-Flor e DJs.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que para garantir a segurança no Ano Novo de Copacabana para as mais de duas milhões de pessoas que devem ir à praia neste ano, serão montadas 30 bases da Polícia Militar ao longo da orla. A estrutura contará ainda com 800 banheiros químicos. A concessionária que administra o metrô do Rio de Janeiro anunciou um esquema especial para a virada, que vai começar às 19h do dia 31 de dezembro e terminar às 5h da manhã do dia 1° de janeiro.

Neste ano, a tradicional queima de fogos terá duração de 12 minutos e será piromusicada, ou seja, sincronizada com músicas. Além disso, a queima de fogos será tecnológica, com acionamento via sistema GPS e fogos mais brilhantes e menos barulhentos, respeitando uma regra aprovada pela Câmara de Vereadores da cidade no início de dezembro de 2022.

O trânsito nas principais ruas do bairro costuma ser interrompido já na manhã do dia 31 de dezembro e até o transporte público fica restrito – normalmente, a partir das 20h, os ônibus ficam impedidos de circular pelo bairro e, portanto, o metrô é a única opção para quem precisa circular por ali. Moradores, trabalhadores e hóspedes da região têm autorização para circular de carro, táxi ou carro de aplicativo desde que apresentem um comprovante.

Quando começou a festa de Ano Novo em Copacabana?

A comemoração da chegada no novo ano em Copacabana começou nos anos de 1970, quando praticantes da umbanda e do candomblé iam até a praia para levar oferendas para Iemanjá antes da meia-noite da virada. Com o passar dos anos, mais grupos começaram a frequentar a praia na noite do dia 31 de dezembro e, a partir da década de 1980, restaurantes e hotéis passaram a realizar queimas de fogos de olho no turismo.

Mas foi somente na gestão de César Maia, na época prefeito pelo PMDB, que a festa de Ano Novo em Copacabana passou a ser oficialmente realizada pela prefeitura da capital fluminense. No primeiro Réveillon oficial, realizado no dia 31 de dezembro de 1992, Jorge Ben e Tim Maia foram as atrações, cujo objetivo era evitar que todos saíssem da praia no mesmo horário, evitando complicações no trânsito da região. E deu certo, o que levou a prefeitura a seguir organizando a festa.

No final de 1993, o ano novo de Copacabana recebeu 3,5 milhões de pessoas foram até a praia de Copacabana para assistir ao show do cantor Rod Stewart.

De 1994 para 1995, Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Paulinho da Viola fizeram uma homenagem a Tom Jobim, mas até a virada de 2000 para 2001 os shows de música ficaram suspensos. No último, um acidente com fogos deixou um morto e, por isso, a partir do ano seguinte os fogos de artifício passaram a ser colocados em balsas, longe da areia.

Com a consolidação da queima de fogos como uma atração do Réveillon de Copacabana, o Ano Novo ganhou ares de grande evento, que até hoje atrai pessoas de diversas partes do mundo e, nesse sentido, concorre diretamente com o Carnaval. Em toda a história do Ano Novo em Copacabana, artistas nacionais e internacionais já se apresentaram nos palcos montados na areia. Roberto Carlos, Black Eyed Peas, David Guetta e Anitta estão entre os principais nomes que já passaram pelo evento.

