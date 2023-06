Dia dos Pais nos EUA é neste domingo, 18 de junho: por que é diferente?

O Dia dos Pais é comemorado em todo o mundo, embora as datas específicas possam variar entre os países. Nos Estados Unidos, cai no terceiro domingo de junho de cada ano, enquanto no Brasil é celebrado no segundo domingo de agosto. Mas por que é diferente?

Origem do Dia dos Pais

As origens do Dia dos Pais variam entre os países, sendo a tradição católica uma influência comum. No entanto, nos Estados Unidos, o feriado tem uma história que remonta a 19 de junho de 1910, em Spokane, Washington. Sonora Smart Dodd foi fundamental na organização da primeira celebração do Dia dos Pais nos Estados Unidos.

Durante um sermão do Dia das Mães em 1909, ela ficou impressionada com a ideia de que os pais também deveriam ter um dia dedicado ao seu reconhecimento. O pai de Dodd, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil e pai solteiro, criou Dodd e seus irmãos após o falecimento de sua mãe, fazendo-a perceber a importância de reconhecer as contribuições dos pais.

Motivada por sua admiração pela dedicação e sacrifícios de seu pai, a moça começou a fazer campanha por um dia para homenagear os pais. Ela abordou igrejas locais, funcionários do governo e organizações comunitárias para obter apoio. Ela escolheu o mês de junho para comemorar o aniversário do pai, que foi no dia 5 de junho.

A celebração foi ganhando popularidade em todo o país e, em 1924, o presidente Calvin Coolidge expressou seu desejo de estabelecer o Dia dos Pais como um evento nacional. No entanto, a ideia foi inicialmente rejeitada. Foi somente em 1966 que o presidente Lyndon B. Johnson declarou oficialmente que o dia seria comemorado no terceiro domingo de junho. Finalmente, em 1972, o presidente Richard Nixon assinou uma lei reconhecendo o Dia dos Pais como uma celebração nacional nos Estados Unidos .

Dia dos pais no Brasil

Já no Brasil, o Dia dos Pais foi criado na década de 50 pelo publicitário Sylvio Behring, que era diretor do jornal e da rádio Globo. Ele queria atrair anunciantes e, aproveitando uma população predominantemente católica, resolveu lançar uma campanha para que fosse comemorado o dia dos pais em 16 de agosto, dia de São Joaquim – pai de Maria. A iniciativa pegou, e, nos anos seguintes, a data se estendeu por todo o Brasil.

Acontece que, alguns anos depois, o fato da comemoração ter um dia fixo acabou não sendo vantajoso nem para o comércio, nem para as famílias – que não poderiam fazer um almoço especial de comemoração em um dia útil qualquer. Então, em analogia ao Dia das Mães, optou-se por comemorar a data no segundo domingo de agosto.

O Dia dos Pais é uma celebração que homenageia o papel dos pais e antepassados. É um feriado moderno, embora os antigos romanos tivessem a tradição de honrar os pais, todo mês de fevereiro, mas apenas aqueles que haviam falecido.

Em todo o mundo, o Dia dos Pais é comemorado em datas diferentes, embora o dia seja comemorado de maneira semelhante, geralmente envolvendo presentes aos pais e atividades familiares.

