É feriado? O que se comemora dia 14 de julho

O dia 14 de julho é um feriado nacional na França que comemora a Queda da Bastilha em 1789, uma das datas de maior comemoração para a população francesa. A data também inclui diversas celebrações ao redor do Brasil, mas por aqui essa sexta-feira também é feriado em 2023?

Dia 14 de julho é feriado ou não?

Apesar da importância do dia, o 14 de julho não é feriado nacional no Brasil. No país, a data é dedicada a celebração do dia do engenheiro de aquicultura, propagandista de laboratório e do administrador hospitalar.

Pode ser feriado nos municípios em que comemoram sua fundação, como cidade de Campinas, em São Paulo, que celebra 249 anos nesta sexta-feira.

Os brasileiros terão que esperar mais um pouco para aproveitar um feriado nacional, já que o próximo será em 7 de setembro. Mas a boa notícia é que o Dia da Independência do Brasil vai cair em uma quinta-feira, o que significa uma emenda até domingo.

O que aconteceu no dia 14 de julho na França?

O Dia da Bastilha é conhecido na França como "la Fête nationale" (A celebração nacional) ou "le 14 juillet" (14 de julho). É um feriado nacional na França que comemora a tomada da prisão da Bastilha em 14 de julho de 1789. Este evento marcou o início da Revolução Francesa, durante a qual a monarquia foi derrubada e um governo mais democrático foi estabelecido.

Paris estava em estado de grande agitação nos primeiros meses da revolução francesa. Na primavera de 1789, os Estados Gerais se recusaram a se dissolver, transformando-se em uma Assembleia Nacional constituinte. Em julho, o rei Luís XVI convocou novas tropas e demitiu seu popular ministro, Jacques Necker. Na manhã de 14 de julho, o povo de Paris apreendeu as armas do arsenal dos Inválidos e marchou em direção a uma antiga fortaleza real, a Bastilha. Depois de uma sangrenta rodada de tiros, a multidão invadiu a Bastilha e libertou o punhado de prisioneiros ali detidos.

A tomada da Bastilha marcou a primeira vitória do povo de Paris contra um símbolo do "Ancien Régime" (Antigo Regime). De fato, o edifício foi arrasado nos meses que se seguiram.

Qual o santo do dia 14 de julho?

O santo do dia 14 de julho é São Camilo de Lellis, padroeiro de hospitais, enfermeiros, profissionais de saúde e doentes. Nascido em 25 de maio de 1550 em Bucchianico, Reino de Nápoles [agora na Itália]. ele faleceu em 14 de julho de 1614, em Roma. Foi canonizado em 1746.

Filho de um nobre empobrecido, Camillo tornou-se um mercenário e um jogador inveterado. Em 1575 converteu-se e tornou-se criado e posteriormente assistente do Hospital St. James para incuráveis ​​​​de Roma , onde foi paciente com úlcera na perna e ruptura que o impediu por toda a vida. Camillo foi ordenado em 1584, e em 1586 obteve aprovação para a congregação de padres que havia fundado, dedicada ao serviço hospitalar.

Originalmente havia 12 membros, sem votos, trabalhando no Hospital do Espírito Santo em Nápoles, mas em 1591 o Papa Gregório XIV aprovou que eles se tornassem uma ordem religiosa chamada Ministros dos Enfermos, usando uma cruz vermelha na batina. Na época da morte de Camillo, havia quase 300 membros.

São Camillo foi general da ordem até 1607. Ele insistiu no máximo cuidado com a alma e o corpo de seus pacientes. Embora sua própria saúde piorasse, ele se exauriu para a caridade.

