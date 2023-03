Frases de O Auto da Compadecida, o clássico de Ariano Suassuna

Filme Auto da Compadecida, joia do cinema brasileiro, vai ganhar continuação 25 anos depois

O Auto da Compadecida, um dos mais aclamados filmes do cinema nacional, vai ganhar uma continuação em 2024. O longa-metragem conta a história de dois homens nordestinos, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), que testemunham a aparição de Nossa Senhora (Fernanda Montenegro). A obra também ficou marcada por várias frases de efeito que são lembradas pelos fãs do longa até hoje.

Qual a história do Auto da Compadecida?

O público acompanha a história de João Grilo e Chicó: um é um sertanejo mentiroso e o outro é o mais covarde dos homens. Para atravessar as dificuldades que aparecem no dia a dia, eles enganam os moradores do pequeno vilarejo que vivem em Taperoá, no sertão da Paraíba. Até que um dia eles são surpreendidos pela aparição de Nossa Senhora, o que muda os destinos de suas vidas.

É possível rever o clássico dos anos 2000 na plataforma de streaming Globoplay mediante assinatura. Além dos três atores protagonistas, o longa também traz no elenco nomes como Lima Duarte, Denise Fraga, Virginia Cavendish, Luís Melo e mais.

A obra adaptada de Ariano Suassuna foi exibida em forma de série na Rede Globo e ganhou a adaptação do cinema posteriormente, arrecadando mais de R$ 11 milhões em bilheteria com mais de 2 milhões de pessoas que viram o longa nas telonas.

25 anos depois do sucesso, O Auto da Compadecida vai ganhar uma continuação. A novidade foi anunciada pelos atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello em suas contas no Instagram. "A dupla mais amada do Brasil está de volta, após 25 anos, celebrando o que há de melhor na nossa cultura", diz a publicação. A continuação da história será exibida somente nos cinemas em 2024.

A continuação do filme será dirigida por Guel Arraes, mesmo diretor do longa de 2000, produzido por Conspiração e H20 Filmes. Ainda não há informações sobre os demais membros do elenco, o que deve sair em breve conforme o anúncio publicado pelos atores.

Em comemoração ao anúncio, os atores também publicaram um vídeo em suas contas no Instagram citando algumas das frases mais icônicas do filme. "Durmam com essa informação. O Auto da Compadecia 2 vem aí. Vem muito aí", finaliza Selton Mello.

Quando estreia O Auto da Compadecida 2?

Citações e frases do filme O Auto da Compadecida?

"Jesus às vezes se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens."

"Não sei, só sei que foi assim!"

"Matar padre dá um azar danado. Sobretudo para o padre."

"Ele tá doido pra morrer e eu tô doido pra matar. Dá certinho!"

"Na hora do apavoramento, ninguém presta atenção em detalhe."

"A esperteza é a coragem do pobre! A esperteza era a única arma que você dispunha contra os maus patrões!"

"Mãe, se a senhora continuar interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar virando uma repartição pública: existe, mas não funciona."

"Medo da morte por si só, não redime os pecados."

"É tanto amor que chega me dar uma gastura aqui dentro!"

"Ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeita."

"Depois que morre, todo mundo fica bonzinho!"

"Trair você era lhe matar um pouquinho dentro do meu coração. Eu tenho tanto medo de lhe perder de vez que eu ia tentando lhe perder aos pouquinhos."

“Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.”

"Vivem querendo que pobre não tenha defeito. (…) É tanta qualidade que exigem pra dar emprego que eu não conheço um patrão com condição de ser empregado."

13 frases de Paulo Freire no centenário do educador