Festa junina em São Paulo: 5 lugares para ir curtir o ‘arraiá’

Festa junina em São Paulo voltou com tudo depois de dois anos com programação suspensa

Tem festa junina em São Paulo? E como! Depois de dois anos de pandemia, tem arraial para tudo quanto é lado. Prepare a camisa xadrez e a botina, que junho chegou com muito quentão, pamonha, milho verde, curau e, quadrilha para todo mundo dançar.

São Paulo é marcada por grandes e já tradicionais festas juninas, daquelas que acendem a fogueira e de longe se vê as bandeirinhas no céu. Se todo este cenário te trouxe saudade, é só se programar.

Centro de Tradições Nordestinas – Festa junina em São Paulo

Festa Junina em São Paulo de São João é no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), e este ano a “São João de Nóis Tudim” vai do dia 4 de junho até 31 de julho, mas atenção: a festa junina em São Paulo é somente aos sábados e domingos.

A festa junina em São Paulo no Centro de Tradições Nordestinas é a chance que você tem de se sentir curtindo as festas de São João do Nordeste sem precisar ir até lá, e sabe o que mais? são 18 dias de evento e mais de 100 atrações entre personagens interativos, quadrilhas e shows, mas não para por aí: tem muita gastronomia!

A festa junina em São Paulo no CTN está na 6ª edição e conta com 23 restaurantes e quiosques participantes que se dividem entre a Vila dos Sabores Juninas, com tudo o que é típico de festa junina: maçã do amor, canjica, arroz doce, caldinho de veijão, pamonha, e acarajé. Mas também tem pratos mais elaborados e outros tradicionais do Nordeste como bobó de camarão, caldeirada maranhense, carne de sol, vaca atolada, buchada de bode, cuscuz e feijão de corda.

A festa junina em São Paulo no Centro de Tradições Nordestinas tem ainda muita música e forró com: Circulador de Fulô, Banda Bicho de Pé, Banda Arriba Saia, Trio Dona Zefa, Banda Peixe Elétrico, Fernanda Guimarães, Dois Dobrado, Caju & Castanha, Raça do Pajeú, Trio Zabelê entre outras atrações.

Quando: Aos sábados e domingos de 4 de junho a 31 de julho

Horário: das 11h às 22h

Onde: Rua Jacofer, 615 – Bairro: Jardim Pereira Leite

Quanto: Entrada gratuita

Quermesse do Calvário

Não dá para falar de festa junina em São Paulo sem fazer o convite para a Quermesse da Igreja do Calvário, a mais tradicional festa junina em São Paulo. Há 42 anos, a comunidade Paróquia São Paulo Cruz realiza a quermesse reunindo voluntários e um público que comparece em peso.

A festa junina em São Paulo da quermesse do Calvário começou dia 28 de maio e segue até dia 3 de julho, mas lembre-se: a festança é sempre aos finais de semana.

São mais de 20 barracas que oferecem os pratos tradicionais de toda festa junina: pamonha, curau, doces típicos, quentão, arroz carreteiro, pastel, cachorro quente, fora as opções da diversidade da gastronomia brasileira que vai do acarajé à comida japonesa com temaki e yakisoba, e mais: na programação tem brincadeiras, bingos e shows todas as noites.

A Quermesse do Calvário envolve toda uma comunidade de voluntários que se juntam para organizar a festança, e todo dinheiro arrecadado vai para as obras sociais, manutenção da igreja e atividades missionárias.

Quando: Aos sábados e domingos de 28 de maio a 3 de julho

Horário: aos sábados das 17h30 às 23h30 e aos domingos das 17h30 às 22h30

Onde: Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros

Quanto: Ingressos a R$ 20,00, para idosos acima de 60 anos, meia-entrada a R$ 10,00, e crianças até 10 anos não pagam.

Festa junina na Portuguesa – Festa junina em São Paulo

Quem pensa em festa junina em São Paulo logo de cara se lembra da Festa Junina na Portuguesa, uma das mais animadas e que recebe artistas que vão muito além do forró pé de serra.

Neste ano, a festa promete ser a “maior de todos os tempos”, pelo menos nas atrações. O palco da festa junina em São Paulo na Portuguesa recebe artistas nacionais em três semanas de festança, mas e quando começa? No dia 4 de junho e segue até o dia 19 de junho.

Lembrando que não é preciso ser sócio do clube para curtir a programação desta festa junina em São Paulo.

Quando: Aos sábados e domingos de 4 de junho a 19 de junho

Horário: a partir das 17h

Onde: Portuguesa de Desportos – Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé

Quanto: Ingressos a partir de R$ 66,00

Confira a programação de shows da Festa Junina na Portuguesa:

Dia 4 de junho

Turma do Pagode

Vou pro Sereno

Dia 5 de junho

Pixote

Felipe Araújo

Simone & Simaria

Tayrone

Dia 12 de junho

Fernando e Sorocaba

Ferrugem

Lucas Lucco

Dia 19 de junho

Matheus e Kauan

Gustavo Mioto

Péricles

George Henrique e Rodrigo

Arraiá de Moema

Festa junina em São Paulo tem até na rua, como é o caso do Arraiá de Moema, considerado o arraiá de rua mais charmoso da zona Sul de São Paulo, que ganhou o público com festa junina em São Paulo a partir de 2018.

Organizado pelo projeto Parceiros de Moema, a história do arraiá começou lá em 2017, ocupando meio quarteirão e não tendo mais de 20 expositores. Hoje são mais de 50 mil visitantes que curtem o Arraiá de Moema.

A festa junina em São Paulo Arraiá de Moema será nos dias 4 e 5 de junho, na Praça Nossa Senhora Aparecida, do ladinho do metrô Moema. A programação conta com comidas típicas, música e dança, e brincadeiras como pescaria e corrida de saco.

Ideal para famílias, em especial, crianças. A festa junina em São Paulo por lá terá quadrilha e até casamento caipira! O mais bacana é que os expositores são da própria região, então quem for vai comprar e fortalece o comércio local.

Quando: dias 4 e 5 de junho (sábado e domingo)

Horário: no sábado das 10h às 22h e no domingo das 10h às 20h

Onde: Praça Nossa Senhora Aparecida – Indianápolis

Quanto: Entrada gratuita

Festa Junina do Parque da Água Branca – Festa junina em São Paulo

Festa junina em São Paulo tem no Parque da Água Branca! O local que no dia a dia se torna refúgio aos paulistanos em meio à loucura de São Paulo é palco para muita quadrilha, comidas típicas e música.

A festa junina em São Paulo do Parque da Água Branca terá quatro dias de programação direta, aproveitando o feriado prolongado. Então, anote aí! Nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, tem festa junina no parque.

Pode se preparar para comer pamonha, canjica, doce de leite, pinhão, curau, bolo de milho, paçoca, crepe e até bolo de churro, mas por ser organizada pela feira gastronômica itinerante “Saboreando São Paulo” já dá para imaginar muitas opções da gastronomia brasileira e também oriental.

Ah, e a criançada também pode esperar brincadeiras como a tradicional pescaria, brinquedos infláveis, além de quadrilha.

Quando: dias 15, 16, 17 e 18 de junho (quarta, quinta, sexta, sábado e domingo)

Horário: das 9h às 19h

Onde: Parque da Água Branca – Avenida Francisco Matarazzo, 455, Água Branca

Quanto: Entrada gratuita