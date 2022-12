Melhores imagens e frases de Ano Novo para desejar sorte, amor e paz em 2023

Ano novo é tempo de desejar coisas boas para as pessoas que amamos. Veja inspirações para enviar no réveillon

Tradicionalmente, o ano novo é tempo de desejar boas energias, sorte, paz, sucesso e tudo que queremos atrair. Mas, mais do que atrair coisas positivas para nós mesmos, desejar que o outro tenha boa sorte no ano que vai começar é uma forma de demonstrar carinho e afeto. Por isso, o jornal DCI reuniu frases de ano novo com as melhores mensagens para enviar a quem você quer bem. Confira a seleção que pode ser usada para desejar boas energias ou simplesmente te inspirar.

Frases de ano novo para ter sorte em 2023

O dia 1° de janeiro é um dos dias mais especiais para quem gosta de fazer rituais para atrair boas vibrações. As frases de positividade são ótimas inspirações para desejar o melhor. Aproveite para enviar aos amigos, familiares e todos que ama.

“Para ganhar um ano-novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano-Novo cochila e espera desde sempre”. (Carlos Drummond de Andrade)

“O objetivo de um ano novo não é que nós deveríamos ter um ano novo. É que nós deveríamos ter uma alma nova”. (G. K. Chesterton)

“Na noite da virada existe a oportunidade de recomeçar, mesmo que seja apenas um novo ano. Na manhã do dia seguinte, o Sol surgirá e com ele a esperança de que por mais escura que seja a noite um dia ela acaba para dar lugar à luz”. (Luís Alves)

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade”. (Albert Einstein)

“Espero que, neste ano que se aproxima, você erre. Porque se você está cometendo erros, é porque você está tentando coisas novas, experimentando coisas novas, aprendendo, vivendo, indo até o seu limite, mudando a si mesmo, mudando seu mundo. Você está fazendo coisas que nunca fez antes e, mais importante, você está fazendo algo.

Então este é o meu desejo para você, para todos nós, e meu desejo para mim mesmo. Cometa Novos Erros. Erre gloriosamente, erre de forma inacreditável. Cometa erros que ninguém nunca cometeu antes. Não hesite, não pare, não se preocupe se não é bom o bastante, ou se não é perfeito, o que quer que seja: arte, amor, trabalho ou família.

"Seja o que for que você tem medo de fazer, faça! Erre, no próximo ano e para sempre” (Neil Gaiman)

“Desejo para o novo ano: fartas colheitas chegando em seus campos e belas flores surgindo em seus jardins, perfumando suas vidas no exalar das fragrâncias que não se compra em mercados: Paz, Amor e Prosperidade”. (Rosemira Guerreiro)

“Encarar a vida pela frente... Sempre... Encarar a vida pela frente, e vê-la como ela é... Por fim, entendê-la e amá-la pelo que ela é... E depois deixá-la seguir... Sempre os anos entre nós, sempre os anos... Sempre o amor... Sempre a razão... Sempre o tempo... Sempre... As horas”. (Virginia Woolf)

“Amanhã é a primeira página em branco de um livro de 365 páginas. Escreva uma boa história” (Brad Paisley)

“No presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais” (Belchior)

“Façamos da interrupção - um caminho novo. Da queda - um passo de dança. Do medo - uma escada. Do sonho - uma ponte. Da procura - um encontro!” (Fernando Sabino)

“No ano novo, tudo pode se transformar... os desejos são as mais belas obras desse evento anual”. (Erasmo Shallkyton)

“Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta”. (Charlie Brown Jr.)

“Adeus, ano velho. Feliz Ano Novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender”. (David Nasser/Francisco Alves)

“Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor”. (Melim)

“Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade”. (Melim)

“Agradece à natureza e o cuidado. Agradece, novo dia, nova chance de recomeçar”. (Planta & Raiz)

“Emanando amor na escuridão, frequência de paz para o coração, frça universal a nos conduzir. Fé para quem pensava em desistir”. (Natiruts)

“Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz”. (Marcelo Jeneci)

“Amanhã de manhã quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai”. (Tom Zé)

"Seja sua própria meta. Seja seu ponto de paz. Seja o amor da sua vida. Seja." (Fafá de Belém)

“Ou você muda, ou tudo se repete. A luz não irá acender se você não trocar a lâmpada queimada.” (Walcyr Carrasco)

Frases curtas de ano novo

Tenha um ano novo brilhante!

Aqui está o que está por vir em 2023!

Mesma hora ano que vem?

Desculpe, não recebi meu cartão de Natal a tempo!

Novas aventuras estão ao virar da esquina. Feliz Ano Novo!

Abra caminho para 2023!

Eu disse isso 365 dias atrás, mas feliz ano novo!

Que o novo ano o abençoe com saúde, riqueza e felicidade.

Fora com o velho, com o novo! Feliz Ano Novo!

Esperamos que você aproveite ao máximo 2023!

Que o novo ano lhe traga paz, alegria e felicidade.

Desejo a você e sua saúde e prosperidade no ano novo.

Deixe seus sonhos voarem no ano novo!

Mensagens de Ano Novo 2023 para desejar um ano incrível

Algumas mensagens são mais tradicionais. Confira essas anônimas que você pode usar em um cartão ou mensagem de texto.

“Que o ano novo traga muito sucesso, alegria e saúde para toda a sua família. Feliz 2023!”

“Ano Novo é tempo de renovar as esperanças e torcer para que tudo aconteça da maneira mais leve e alegre possível. Feliz Ano Novo!”

“Começar o ano com boas energias é como plantar uma árvore esperando que ela cresça com beleza e força. Acredite em um ano melhor. Feliz Ano Novo!”

“A alegria de começar o ano novo ao lado de quem amamos é a melhor maneira de atrair o que é de melhor. Obrigado por estar sempre ao meu lado”.

“Que o primeiro dia do ano seja feliz para que todos os outros trnham a energia da alegria e da felicidade. Desejo saúde, sucesso e realizações no ano que está começando”.

“Feliz ano novo para você que sempre esteve ao meu lado. Espero que possamos continuar juntos em 2023!”

“Que o próximo ano seja ainda melhor, que traga alegrias, sucesso e saúde para vocês, família! Feliz ano novo!”

“Celebrar a chegada do ano novo ao lado de quem amamos é inesquecível. Que 2023 seja muito feliz e repleto de amor!”

“Que todos os seus sonhos se tornem realidade no ano novo!”

“É hora de deixar o que passou para trás e se preparar par um ano de prosperidade, saúde e boas energias. Feliz 2023!”

“Ano Novo é hora de desejar que tudo se realize e que a alegria seja uma coisa constante em nossas vidas. Feliz Ano Novo”.

“Desejo que 2023 seja o melhor ano da sua vida!”

Imagens de Feliz Ano Novo 2023

