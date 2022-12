6 receitas de banhos energéticos para o fim do ano

Para atrair sorte, paz, prosperidade e boas energias no Ano Novo, use o poder dos banhos

Mais um ano está chegando ao fim e é hora de começar a se preparar e fazer planos para o Ano Novo. Nessa época do ano, rituais são muito bem-vindos, já que têm o objetivo de atrair coisas boas para o próximo ano, além de deixar para trás as energias negativas do ano que está acabando.

Com a ajuda da terapeuta holística Aline Soares, preparamos uma lista com alguns banhos energéticos para você começar o ano com energia positiva.

Como fazer o banho energético para trazer sorte em 2023?

Antes de começar o banho energético, é recomendado que se faça um banho de descarrego com sal grosso. O objetivo desse ritual é promover uma limpeza energética para absorver melhor as energias do banho seguinte. Mas a terapeuta avisa que “É importante lembrar que o sal grosso só deve ser jogado do pescoço para baixo, para não atingir os chacras coronário e frontal”.

De maneira geral, todos os banhos a seguir são feitos com elementos naturais, como ervas e temperos e água morna. Por isso, são fáceis de fazer. Além disso, você pode usar esses rituais ao longo do mês de dezembro ou também no início do próximo ano para atrair boas energias. A dica é fazer logo depois do descarrego e manter pensamentos positivos enquanto se energiza.

Vamos às receitas de banhos energéticos para o fim do ano:

1. Banho de canela para atrair sorte

A canela tem um enorme poder de atração. Traz sorte, prosperidade, abundância e sucesso, estimula a criatividade e protege o corpo físico e o espiritual. O incenso de canela também é uma ótima pedida para começar o ano.

Ingredientes

- 3 paus de canela

- 2 litros de água

Como fazer

Leve a água ao fogo até começar a borbulhar, desligue e coloque a canela. Abafe. Quando atingir uma temperatura adequada (cuidado para não se queimar!), é hora de jogar a água do pescoço para baixo mentalizando riqueza, sorte e prosperidade. O que sobrar da canela, jogue no vaso sanitário e dê a descarga.

2. Banho de louro para prosperidade

O louro também é um dos banhos energéticos indicados para quem quer atrais prosperidade no Ano Novo. Portanto, se você está querendo ganhar bastante dinheiro no próximo ano, esse banho vai atrair as energias que você precisa para conquistar o que quer.

Ingredientes

- Folhas de louro em número ímpar (3 e 7 são números poderosos)

- 2 litros de água

Como fazer

O preparo é parecido com o banho de canela. Você deve levar a água ao fogo até começar a borbulhar, colocar as folhas de louro e abafar com uma tampa até atingir uma temperatura agradável. Depois de jogar a água do pescoço para baixo, aguarde a pele secar naturalmente. As folhas de louro, diferentemente da canela, devem ser jogadas em um jardim.

3. Banho de rosas vermelhas para atrair amor

Já quem quer atrair um novo amor no ano novo pode aproveitar a energia das rosas para fazer esse banho energético. Afinal, nada mais romântico que rosas vermelhas. No entanto, serve também para quem já tem um relacionamento, mas está passando por uma fase difícil.

Ingredientes

- Pétalas de 3 rosas vermelhas

- 7 gotas de óleo essencial de rosa

- 1 colher de mel

- 2 litros de água

Como fazer

Leve a água ao fogo até começar a borbulhar e desligue. Enquanto tira as pétalas das rosas, mentalize os bons relacionamentos. Coloque as pétalas na água, adicione o óleo essencial e o mel e deixe descansar. Depois, é só tampar e esperar esfriar um pouco. As rosas que restarem devem ser jogadas, de preferência, em água corrente.

4. Banho de rosas brancas para atrair paz

Se as rosas vermelhas atraem amor, as brancas estão entre os ingredientes de banhos energéticos responsáveis por trazer paz e tranquilidade para o próximo ano. Elas também promovem uma elevação vibratória e ajudam a afastar o cansaço físico e mental.

Ingredientes

- Pétalas de 3 rosas brancas

- 3 gotas de óleo essencial de lavanda

- 2 litros de água

Como fazer

Diferentemente dos outros banhos energéticos, esse não precisa do fogo para fazer efeito. Despeje a água em uma bacia grande e coloque nela as pétalas das rosas. Depois, adicione o óleo essencial de lavanda. Deixe descansar por cerca de 15 minutos e depois jogue sobre o corpo mentalizando calmaria. Jogue as pétalas em um jardim cheio de flores.

5. Banho de manjericão para ter saúde

O manjericão é considerado uma erva que reforça a proteção espiritual e, por isso, teme efeitos sobre a saúde física e mental. E tem mais: o cheirinho do manjericão é relaxante e, por isso, você vai sair desse banho bem leve e energizada.

Ingredientes

- 2 colheres de sopa de manjericão desidratado

- 2 litros de água

Como fazer

O preparo desse banho é o tradicional: leve a água ao fogo, espere começar a borbulhar e acrescente o manjericão. Deixe descansar até atingir uma temperatura agradável e jogue do pescoço para baixo depois de fazer o banho de sal grosso. Jogue o que sobrar no lixo.

6. Banho de erva-doce para renovação energética

O chá de erva-doce é conhecido por ser uma bebida calmante e o banho com essa semente tem o poder de atrair energias positivas para o ano novo. A diferença desse para os outros banhos energéticos é que você pode acrescentar cravo e canela, que também tem energias positivas. Esse banho é ideal para o primeiro dia do ano.

Ingredientes

- Um punhado de erva-doce

- 3 paus de canela

- 7 cravos-da-índia

- 2 litros de água

Como fazer

Leve a água ao fogo, deixe começar a borbulhar, desligue e acrescente a erva-doce, a canela e o cravo-da-índia. Abafe e deixe esfriar bem, já que esse banho deve ser tomado em temperatura ambiente e não morno como a maioria. Depois do banho de sal grosso, jogue a mistura do pescoço para baixo e jogue o que sobrar em água corrente.

