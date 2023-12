Missa do Galo 2023: 4 formas de assistir na véspera de Natal

A tão celebrada Missa do Galo é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis na época do Natal e há várias maneiras de assisti-la em casa, tanto pela televisão quanto a internet. Seguindo a tradição, a missa de 2023 ocorrerá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e será ministrada pelo Papa Francisco.

TV Aparecida vai exibir a Missa do Galo

A Missa do Galo será exibida já gravada na TV Aparecida a partir das 17h45 do dia 24 de dezembro, domingo, e terminará 19h45. O canal católico é a melhor opção para quem está ansioso para conferir as palavras do Papa, pois é a única emissora brasileira que fará sua transmissão no período da tarde, as demais terão exibição apenas na madrugada.

É possível assistir a Missa do Galo tanto pelo canal da TV Aparecida, na televisão, quanto conferir o site ou o canal do Youtube da emissora, ambos contam com processos simples e podem ser acessados por qualquer um.

No caso do Youtube, é só entrar na plataforma de vídeos e seguir até o canal da TV Aparecida pesquisando o nome na barra de busca. Também é possível ir direto para a página com o endereço https://www.youtube.com/@tvaparecida. Já na aba inicial, é possível ver a transmissão ao vivo oficial, que fica no topo.

Quem optar por assistir pelo site, é só acessar o endereço https://www.a12.com/tv e em seguida clicar na aba "TV ao vivo" entre as abas do topo do site. A transmissão tem início imediatamente, mas caso não comece, é só clicar no play do meio da tela.

Que horas começa a Missa do Galo na Globo?

A Missa do Galo na TV Globo só começará às 00h00, na madrugada do domingo para a segunda-feira, 25 dia de Natal. A transmissão terá no total 1 hora e 40 minutos e depois cederá espaço para uma programação natalina especial, que contará com os filmes Um Herói de Brinquedo, Alguém Avisa?, Menores Desacompanhados, Tudo em Família e Surpresas do Amor em sequência.

Para assistir a Missa do Galo pela Rede Globo, há duas opções, a primeira delas é conferir pela TV, que é a maneira mais fácil e simples. Já a segunda forma é conferir pela transmissão da Globoplay, que exibe o canal em tempo real, porém, neste caso é preciso ter uma conta gratuita na plataforma para conseguir ter o acesso liberado.

Para criar sua conta por lá, o passo a passo é o seguinte:

1 - Acesse https://globoplay.globo.com/ e depois clique na opção "entrar" na lateral direita e então em "cadastre-se";

2 - Um formulário será aberto na tela, informe dados pessoais como nome completo, e-mail, gênero, localização, entre outros;

3 - Para finalizar o processo, selecione que concordar com os termos de uso do site e então aperte o botão "cadastrar";

4 - Na hora em que a Missa do Galo estiver para começar, acesse o serviço streaming, clique em "Agora na TV" entre as abas superiores e depois na transmissão TV Globo.

TV Cultura também vai transmitir missa

Outro canal que vai exibir a Missa do Galo 2023 gravada é a TV Cultura, que marcou sua transmissão também para a madrugada de domingo para a segunda-feira, às 00h45, logo depois do especial natalino de O Quebra Nozes - Cisne Negro. A exibição ficará no ar até 02h30, quando cederá espaço para o programa Futurando.

Para assistir por lá é muito simples, se não quiser sintonizar no canal pela televisão, é só acessar o site https://cultura.uol.com.br/ e então clicar em "ao vivo", que é a primeira opção na aba superior do portal. O player não começa sozinho, então é necessário clicar no símbolo de play no centro da tela e aguardar carregar.

Como assistir a Missa do Galo ao vivo?

Ainda há mais uma opção de assistir a Missa do Galo, ao vivo, diretamente na transmissão do Vaticano. No entanto, como a celebração é realizada em áudio original e não tem tradução, essa opção não é para todos.

Quem optar por assistir assim, terá que acessar o canal do Vaticano News (https://www.youtube.com/@VaticanNews) no Youtube. A transmissão em tempo real aparece logo na página inicial, assim como na aba "ao vivo". Assim como outras missas e aparições do Papa, ela deve ficar salvo no canal depois.

A Missa do Galo começará no horário local do Vaticano às 19h30, segundo a programação do site oficial, ou seja, às 15h30 no horário de Brasília no Brasil, devido ao fuso horário de quatro horas de diferença.

