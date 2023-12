30 Frases de Nossa Senhora da Imaculada Conceição por proteção

No dia 8 de dezembro, os católicos celebram uma das santas mais famosas e para quem busca fazer uma homenagem, separamos mensagens bíblicas e frases de Nossa Senhora da Imaculada Conceição para mostrar sua fé e devoção. No sincretismo religioso, Ela é Oxum, orixá das águas doces.

Então, se você está tendo problemas ou algo não parece certo, você pode clamar à santa para acalmar seu coração. Aqui, separamos frases com a mensagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição para inspirar você na sua conversa com ela. E lembre-se que você tem uma mãe lá em cima que cuida de você.

Confira também como fazer promessa a Nossa Senhora Aparecida

Frases de Nossa Senhora da Imaculada Conceição

1 – “Se a Senhora estiver comigo, não terei nada a temer, minha Mãe, porque, com seu amor, sei que vou superar todas as dificuldades.”

2 – “Que a Senhora esteja sempre ao meu lado e ao lado dos necessitados, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.”

3 – “Que seus braços me abracem sempre que eu precisar e que minha oração chegue a Ti, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.”

4 – “Mãe, cubra-me com seu manto e faça-me ter coragem e serenidade para enfrentar os desafios da vida.”

5 – “Mãe, humildemente te peço, retire de mim o véu da tristeza e permita-me viver na luz do seu amor.”

6 – “Minha nossa senhora das bailarinas, dá-me elasticidade e força para aguentar as pontas.”

7 – “Coloque a mão sobre seus filhos, minha mãe, aquecendo seus corações e dando-lhes serenidade e perseverança para seguir em frente”.

8 – “Querida Mãe, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ilumine meus passos e faça-me digno de sua amorosa proteção.”

9 – “Dá-nos a bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida”.

10 – “Ajuda-nos, ó Maria, em nosso caminho. Os doentes e os aflitos, venham todos para consolar! Volte seu olhar para nós, proteja seus filhos”.

11 – “Nossa Senhora da Imaculada Conceição, derrame o seu amor sobre todos aqueles que precisam da Senhora, afastando a tristeza e restaurando a paz e o amor em Cristo”.

12 – “Minha mãe, eu te suplico hoje, como te pedi ontem e te pedirei amanhã, que a Senhora me abençoe, me ilumine e me guie no caminho certo”.

13 – “Ao seu lado, querida Nossa Senhora da Imaculada Conceição, sinto-me abrigada no amor de Deus. Que suas bênçãos sejam derramadas sobre os corações de todos os que o invocam”.

14 – “Nossa Senhora, dê-me a mão. Cuide do meu coração. Da minha vida. Do meu destino. Saia do meu caminho, cuide de mim!”

15 – “Ilumine nosso caminho, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, inspira-nos com sua sabedoria e que, por intercessão de seu amor divino, vivamos dias de paz e harmonia”.

16 – “Nossa Senhora, não nos abandone, derrame sobre nós os dons do Espírito Santo e permita-nos viver na presença do Senhor”.

17 – “Em nome de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que seus dias sejam de luz e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre sua família, protegendo-a e conservando-a sob o amor de Cristo”.

18 – Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que a Senhora interceda sempre por mim e por todas as pessoas que a pedem”.

+ aprenda a oração de Nossa Senhora Aparecida forte

Frases para a Virgem Maria

“A Imaculada Conceição brilha como um farol de luz para a humanidade em todos os tempos. - São João Paulo II

A Santíssima Virgem Maria foi, desde o primeiro momento da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Todo-poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha do pecado original. - Papa Pio IX.

"Se você invocar a bem-aventurada Virgem quando for tentado, ela virá imediatamente em seu socorro, e Satanás o deixará." - São João Vianey

"Corremos para Maria e, como seus filhinhos, nos lancemos em seus braços com perfeita confiança."

- São Francisco de Sales

“O Filho de Deus tornou-se homem para a nossa salvação, mas somente em Maria e por meio de Maria”. - São Luís Maria de Montfort

“Assim como os marinheiros são guiados ao porto pelo brilho de uma estrela, os cristãos são guiados ao céu por Maria”. - São Tomás de Aquino

“O exemplo dela [de Maria] de perseverança fiel em fazer a vontade de Deus e sua recompensa celestial são uma fonte de coragem e esperança para todos nós”.

- Papa Bento XVI

“A oração é poderosa além dos limites quando nos voltamos para a Imaculada que é Rainha até do coração de Deus”. - São Maximiliano Kolbe

“Maria foi a primeira pessoa a tomar o 'caminho' para entrar no Reino de Deus que Cristo abriu, um caminho acessível aos humildes, a todos os que confiam na palavra de Deus e se esforçam para colocá-la em prática”.

- Papa Bento XVI

"A veneração da Virgem Maria acompanhou desde os primórdios o caminho da Igreja; as festas marianas começaram a aparecer já no século IV: em alguns se exalta o papel da Virgem na história da salvação; em outros, os principais momentos de sua vida terrena são celebrados".

“Hoje a Igreja celebra a Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Se Cristo é o dia que nunca passa, Maria é o seu amanhecer, resplandecente de beleza. Escolhida antecipadamente para ser Mãe do Verbo encarnado, Maria é ao mesmo tempo primícias da sua acção redentora. A graça de Cristo Redentor agiu nela antecipadamente, preservando-a do pecado original e de qualquer contágio de culpa”. - São João Paulo II

"Que a mãe de Jesus e nossa mãe, sorria sempre em seu espírito, obtendo para ele, de seu filho santíssimo, todas as bênçãos do céu." - São Padre Pio

Mãe Maria, rogai por nós!