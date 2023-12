120 frases de Natal e Ano Novo para os clientes

A época das festas não é um momento de confraternização apenas entre amigos e familiares, mas também com as pessoas que fazem parte da sua vida profissional. Para quem deseja deixar aquela mensagem especial para quem acredita no seu trabalho, confira frases de Natal e Ano Novo para clientes.

Frases de Natal para enviar na sua empresa

Quem deseja mostrar aos clientes que se lembra deles nesta importante época do ano, algumas mensagens de carinho podem ser essenciais para manter aquele freguês de sempre por perto e satisfeito.

1 - "Obrigada por acreditar no nosso trabalho. Feliz Natal"

2 - "Agradecemos por você fazer parte da nossa história. Boas festas"

3 - "Desejamos toda a felicidade e paz do mundo neste Natal"

4 - "Foi ótimo poder trabalhar com você este ano! Feliz Natal"

5 - "Obrigada pela colaboração neste ano cheio de conquistas"

6 - "Que o Natal da sua família seja cheio de felicidade"

7 - "Feliz Natal e um próspero Ano Novo da nossa empresa"

8 - "Não poderia deixar o ano acabar sem agradecer sua parceria"

9 - "Obrigada pela confiança"

10 - "Agradecemos pela parceria. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo"

11 - "Que seu Natal e o próximo ano sejam muito prósperos"

12 - "Obrigada por fazer parte da nossa jornada este ano, te esperamos no próximo"

13 - "Obrigada pela preferência! Um ótimo Natal para você e sua família"

14 - "Sua importância para nós vai além da época das festas"

15 - "Esperamos que tenha um Natal cheio de amor, alegria e paz"

16 - "Nosso trabalho não seria possível sem você. Obrigado"

17 - "Nossa gratidão por ter clientes tão incríveis quanto vocês"

18 - "Sua parceria foi indispensável para o nosso crescimento e por isso lhe desejamos a maior felicidade do mundo! Feliz Natal"

19 - "Aos nossos clientes desejamos um Natal cheio de magia e amor"

20 - "Neste Natal, nosso maior presente é você"

21 - "Que não lhe falta nada nesta data tão especial"

22 - "Vamos manter nossa parceria no próximo ano com muita confiança e companheirismo"

23 - "Que a alegria do Natal invade a sua casa"

24 - "Chegou a hora de agradecer pela parceria que nos fez tão bem neste ano que se foi. Boas festas"

25 - "Obrigado por ajudar a transformar nossos sonhos em realidade"

26 - "Que seu novo ano seja repleto de boas notícias"

27 - "Nunca se esqueça de quão importante você é para nós! Te valorizamos muito"

28 - "Sua importância para o nosso ano foi fora da série"

29 - "Estamos ansiosos para continuar nossa próspera parceria no próximo ano"

30 - "Queridos clientes, muito obrigada pela preferência. Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo"

31 - "Que nunca lhe falte nada. Feliz festas"

32 - "Sua parceria nos leva mais longe e podemos voar ainda mais no próximo ano"

33 - "Nos ajude a fazer o próximo ano ser tão maravilhoso quanto esse foi. Boas festas"

34 - "Nosso ano não teria sido nada sem você! Obrigada pela parceria e apoio de sempre"

35 - "Que possamos estar todos juntos em celebração, independente das nossas diferenças. Obrigada pela confiança"

36 - "As próximas conquistas estão logo aí e podemos alcança-las juntos. Continue conosco no próximo ano, boas festas para você e sua família"

37 - "Juntos somos mais fotos. Obrigada pela confiança de sempre"

38 - "Vamos continuar trabalhando para te atender da melhor maneira possível no próximo ano. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo"

39 - "Nunca deixe que os pessimistas tirem a sua esperança"

40 - "Estaremos aqui por você no próximo ano. Obrigado por tudo"

41 - "Você foi essencial para o nosso aprendizado e crescimento. Por isso, te agradecemos humildemente"

42 - "Que nossa parceria possa ser duradoura"

43 - "Que o seu Natal seja tão especial quanto a sua parceria conosco"

44 - "Nossa loja sempre estará de portas abertas para você. Feliz Natal"

45 - "Que não falte amor e solidariedade no seu Natal e obrigada pela parceria neste ano repleto de conquistas"

46 - "Nosso Natal é mais especial por conta de sua ajuda e colaboração com a nossa empresa. Boas festas"

47 - "Feliz Natal para a sua família! Uma grande abraço do nosso quadro de funcionários"

48 - "Um Feliz Natal para quem fez nosso ano tão especial e frutífero"

49 - "Que o Papai Noel te visite nesta noite especial e lhe traga paz, amor e esperança. Agradecemos a parceria durante este ano, que foi essencial"

50 - "Em nosso Natal, não poderia faltar uma mensagem especial para você! Gratidão pela preferência"

51 - "O nosso negócio só se mantém porque você escolhe nos ajudar todos os dias. Um feliz Natal cheio de amor e gratidão"

52 - "Nosso Natal será cheio de amor, paz e gratidão e te desejamos o mesmo! Felicidades para sua família e boas festas"

53 - "Que nunca falte na sua vida a parceria e o carinho que você demonstra conosco. Um Feliz Natal de toda a nossa empresa"

54 - "O clima natalino está no ar e queremos te desejar o melhor que há no mundo"

55 - "Temos os melhores clientes do mundo! Parabéns para você nesta época especial do ano, você merece ser celebrado todos os dias! Beijos da nossa empresa"

56 - "Nem presente, nem dinheiro, nem viagens, o que precisamos nesse Natal é só de você, que já nos ajuda o ano inteiro. Que suas festas sejam maravilhosas"

57 - "Que este Natal abençoe sua casa com tudo o que há de bom e possamos continuar unidos no próximo ano"

58 - "Neste Natal, ao refletir sobre nossas benções e motivos para agradecer, percebmos que você foi uma delas! Obrigada pela preferência de sempre"

59 - "O Natal chegou e é hora de agradecer e comemorar! Um grande abraço de todos os nossos funcionários"

60 - "Deixe o clima natalina te dominar e entre na onda com a gente! Muito obrigado por ser nosso companheiro durante este ano, não seríamos nada sem a parceria de nossos clientes"

Frases de feliz Ano Novo para clientes

Com a passagem do Natal, a época de festas ganha mais uma semana, com a celebração do Ano Novo, que sempre traz um sentimento de renovação e promessas de novas conquistas. Seus clientes também podem ser lembrados nesta data tão importante!

61 - "Vamos continuar trabalhando para lhe atender da melhor forma possível no próximo ano. Boas Festas"

62 - "Te valorizamos muito! Sem nossos queridos clientes não teríamos chegado tão longe. Feliz Ano Novo"

63 - "Feliz Ano Novo! No ano que está por vir, vamos continuar te atendendo com todo o nosso carinho"

64 - "Um próspero Ano Novo para você e sua família da nossa empresa"

65 - "Obrigado querido cliente por ter estado ao nosso lado durante este ano que se foi, contamos com sua presença e carinho no próximo"

66 - "Que o próximo ano possa te trazer muitas benções e felicidades, sua parceria é nossa prioridade"

67 - "Não temos como te agradecer pela grande ajuda que nos prestou durante este ano, por isso aceite nossos humildes desejos de paz e felicidade"

68 - "Nossa empresa te deseja um novo ano cheio de benções, saúde e felicidade"

69 - "Não chegaríamos tão longe sem vocês, nossos queridos clientes! Boas festas"

70 - "Nosso trabalho é sempre buscar o melhor para nossos clientes e no próximo ano prometemos continuar empenhados! Boas festas"

71 - "Tchau ano velho e que venha o Ano Novo cheio de conquistas para todos nós! Obrigado pela preferência e parceria de sempre"

72 - "Não seríamos nada sem nossos clientes, a união faz a força"

73 - "Ainda teremos muitas histórias juntos! Obrigada pela preferência e até o próximo ano"

74 - "Feliz Ano Novo da nossa equipe! Te desejamos o melhor"

75 - "Nosso privilégio é poder contar com o seu apoio. Obrigado por mais um ano juntos"

76 - "Nossa equipe lhe deseja esperança, paz e muito amor neste Ano Novo"

77 - "Que o próximo ano seja tudo o que você precisa na vida. Boas festas"

78 - "Nosso trabalho sempre será a favor de nossos clientes, desejamos que nunca lhe falte nada"

79 - "Você foi luz nosso caminho e trabalho durante este ano, te desejamos um novo ano releto de conquistas"

80 - "Que o novo ano traga mais oportunidades e realizações para você e sua família. Nossa empresa agradece pela preferência"

81 - "Neste Ano Novo, desejamos renovar nossa parceria de sempre! Nosso compromisso continuará com você sempre, obrigado"

82 - "Agradecemos pela confiança que nos entregou neste ano que se passou. Estamos felizes de continuar te servindo no ano que vem"

83 - "Feliz Ano Novo caro cliente! Nossa empresa deseja um ano de prosperidade e crescimento para todos nós"

84 - "Nosso desejo é que cada desafio se transforme em oportunidade nesse próximo ano e que nossa parceria continue"

85 - "Que o Ano Novo traga inovação, felicidade e boas ideias para nossa parceria continuar um sucesso"

86 - "Nosso anseio é de continuar colaborando e alcançando grandes feitos juntos no próximo ano. Boas festas"

87 - "Nosso agradecimento é por um ano incrível cheio de conquistas! Feliz Ano Novo"

88 - "Que o próximo seja ainda melhor do que este que se foi, repleto de conquistas e momentos marcantes para todos nós"

88 - "Nosso próximo ano será muito próspero, acreditamos na união da força e sabedoria. Obrigada pela preferência"

90 - "Agradecemos pela parceria e confiança que nos depositou durante este ano, que o próximo seja ainda melhor"

91 - "Que nossos frutos sejam multiplicados no próximo ano! Trabalho nunca vai faltar"

92 - "Nosso objetivo sempre será o seu bem-estar, obrigada pela confiança no nosso trabalho"

93 - "Adeus ano velho! Com o Ano Novo batendo na porta, viemos te agradecer por tudo, obrigado por um ano tão produtivo"

94 - "Nosso objetivo é continuar nossa bela parceria no próximo ano e com ainda mais frutos! Agradecemos a preferência de sempre! Feliz Ano Novo"

95 - "Estamos ansiosos para conhecer os novos desafios que virão no nosso caminho e compartilhar sucessos com você no próximo ano"

96 - "Que o Ano Novo seja um capítulo de grandes conquistas na nossa parceria"

97 - "Vamos continuar atendendo às suas necessidades e contribuindo para o seu sucesso no próximo ano"

98 - "Desejamos um Ano Novo cheio de conquistas, alegrias e muito sucesso para você e sua família. Conte com a nossa empresa sempre que necessário"

99 - "Obrigado por confiar em nossa empresa, no próximo ano essa parceria será ainda mais forte"

100 - "Que o próximo ano seja de muitas conquistas para todos nós. Feliz Ano Novo"

Como desejar feliz Ano Novo para a equipe?

Uma empresa não se cria sozinha e entre as engrenagens mais importantes de um empreendimento estão os funcionários, que trabalham todos os dias para fazer o negócio crescer mais e mais. Por conta disso, além de lembrar dos clientes com suas frases de Natal e Ano Novo, também é importante enviar mensagens para a sua equipe.

100 - "Agradecemos a cada um de vocês pelo empenho neste ano que se passou"

101 - "Nosso trabalho será ainda maior no próximo ano, mas sabemos que conseguiremos alcançar nossos objetivos com a sua ajuda"

102 - "Você é uma peça importante da empresa, obrigada pela colaboração durante este ano"

103 - "No próximo ano, nosso trabalho será ainda mais bem sucedido! Muito obrigada pela parceria"

104 - "Querida equipe, nossa empresa não seria nada sem o trabalho diário de vocês. Obrigado"

105 - "Que equipe incrível conseguimos montar neste ano que se passou, sabemos que no próximo nosso sucesso será ainda maior"

106 - "Vocês foram incríveis equipe! Obrigado por serem funcionários de dar inveja na concorrência"

107 - "Te valorizamos e buscamos proporcionar o melhor ambiente para trabalhar. Até o próximo ano"

108 - "Bom recesso equipe! Que o próximo ano nos traga muitas conquistas"

109 - "Sempre estaremos aqui quando precisarem, o trabalho de um reforça o trabalho de todos. Obrigado por mais um ano juntos"

110 - "Que a energia e união da nossa equipe nos guie por mais um ano repleto de sucessos"

111 - "Feliz Ano Novo para vocês, que são as verdadeiras estrelas da empresa"

112 - "A cada funcionário da nossa equipe, um grande obrigado pelo empenho neste ano. Vamos entrar com tudo no próximo"

113 - "O funcionário faz a empresa e não o contrário, sem vocês não teríamos o êxito que alcançamos. Gratidão pela parceria"

114 - "Nossas conquistas serão ainda maiores no próximo ano! Boas festas querida equipe"

115 - "Se nosso trabalho continuar unido, nosso próximo ano será ainda melhor e frutífero. Obrigado pelo empenho"

116 - " Nossos desafios foram superados, mas novos surgirão em breve. Porém, sabemos que não há o que temer quando se existe união"

117 - "O Ano Novo é uma página em branco para reescrevermos nossa história. Vamos criar um futuro com ainda mais sucesso, união e produtividade"

118 - "Cada membro da equipe foi essencial para o crescimento da empresa durante este ano, obrigado pela colaboração e paciência"

119 - "Nosso próximo ano será ainda melhor, temos certeza! Um grande agradecimento ao nosso quadro de funcionários"

120 - "Vocês são super-heróis! Nosso objetivo é continuar o bom trabalho no próximo ano e atender as necessidades de todos. Feliz Ano Novo"

Como enviar mensagens aos clientes ou funcionários?

Um ato que pode deixar muita gente feliz é o envio de cartões ou mensagens eletrônicas, já que demonstra que a pessoa foi lembrada, mesma que de forma simples. A atitude pode servir tanto para clientes de agências ou sites, quanto os próprios funcionários.

Também é possível fazer cartazes e deixá-lo exposto para os clientes, caso sua empresa seja uma loja, mercado ou outro empreendimento do gênero. No entanto, para quem prefere ficar no campo do online, é possível atingir todos de uma forma rápida e fácil, como aplicativos.

Alguns apps te ajudam a criar uma mensagem e enviá-la por WhatsApp para todos os contatos que quiser. Um deles é o "Bom dia, Boa Tarde e Boa Noite", que pode ser baixado em aparelhos Android ou IOS e tem mensagens prontas para diversas ocasiões diferentes.

Após instalá-lo, é só abrir o aplicativo e escolher se deseja enviar uma imagem, gif, vídeo, áudio ou texto. Depois, aparecerá uma seleção de opções, como dias da semana, festas comemorativas, agradecimentos, entre outros. Ao abrir a lista, é só conferir as diversas mensagens prontas na tela e apertar compartilhar com quem quiser por Whats, Twitter, e-mail, Instagram, entre outros.

Outro aplicativo parecido é o "Mensagem de Bom dia, Boa Noite", que também tem frases prontas de datas comemorativas e permite o compartilhamento pelo Whats e outras redes. Uma opção é também o "Cartões de Natal - Convites" para quem não quer mensagens prontas e desejar escrever suas próprias frases de Natal para compartilhar com os clientes, funcionários, amigos ou familiares.

