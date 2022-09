Quanto ganha um guarda real da rainha e como ser um?

Os guardas da rainha (agora oficialmente os Guardas do Rei ) são uma das tradições mais emblemáticas da Grã-Bretanha. Reconhecida por seus casacos vermelhos e chapéus de pele de urso, a marca especial de infantaria é responsável pela guarda das residências reais.

Os guardas fazem parte de uma longa tradição. A monarquia teve sua própria guarda de soldados selecionados desde o século 15 e eles se tornaram um marco da história britânica . O elemento mais notável dos Guardas da Rainha é seu senso de dever, seus rostos retos e poses rígidas atraem turistas há anos.

Salário do Guarda Real da Rainha

O Guarda Real da Rainha é empregado pelo Exército Britânico, então o quanto eles são pagos depende de sua patente. O salário médio de um soldado no Reino Unido é de £ 20.400 por ano. Mas o salário varia drasticamente, com o salário médio de um soldado de infantaria sendo de £ 18.932 por ano, em comparação com o salário médio de um oficial do exército, que é de £ 28.556.

Isso significa que os membros da Guarda Real terão salários variados, dependendo de quão bem classificados eles são no Exército.

Para ingressar na Guarda Real, os soldados estagiários devem passar no teste British Army Recruit (BARB). Embora seja um papel fisicamente exigente, há uma oportunidade de progredir nas fileiras que pode ser gratificante.

Deveres

Espera-se que o guarda real da rainha com disciplina, o que explica as expressões sem vida durante a sentinela. O pagamento dos guardas depende da manutenção dessa etiqueta, se forem pegos sorrindo ou rindo em serviço, podem ser multados em até £ 200.

Como mencionado, o trabalho pode ser fisicamente extenuante. Seus turnos podem durar até 48 horas e eles podem ficar em pé por até 6 horas de cada vez.

Os guardas devem continuar em seus postos independentemente do clima. A chuva pode adicionar uma quantidade significativa de peso aos chapéus de pele de urso e o calor pode causar desmaios. Os guardas devem seguir uma ‘ etiqueta de desmaio ‘ durante esses meses sufocantes. Eles devem manter a compostura e cair no chão de bruços enquanto seguram seus rifles!