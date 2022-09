Enquete A Fazenda 14: quem deve ser o primeiro eliminado?

Na próxima terça-feira, será formada a primeira roça da nova temporada de A Fazenda. Três peões vão enfrentar o veredito do público e um deles deixará o reality no programa ao vivo de quinta-feira. Enquanto a berlinda não acontece, vote na enquete A Fazenda 14 e dê sua opinião sobre quem deve ser o primeiro eliminado.

 

Quando será formada a primeira roça?

A primeira roça de A Fazenda 14 será formada na terça-feira, 20. Excepcionalmente na primeira semana, não haverá eliminação, já que o elenco não está completo. O cronograma do reality só segue o ritmo normal depois que todos os integrantes estiverem na sede, o que acontecerá depois do fim da dinâmica do paiol.

Com as 21 celebridades na mansão, é hora de começar a jogar. Na segunda-feira, os peões participam da Prova de Fogo, que dá ao vencedor os poderes do lampião para serem usados durante a formação da roça. O dono das chamas deve escolher um poder para si e entregar o outro para um colega. Os poderes do lampião podem mudar totalmente o rumo da berlinda, dependendo do que for.

Na terça, é hora de formar a roça. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro. Todos os participantes votam em seguida; o mais votado pela casa tem direito a puxar alguém da baia. O quarto roceiro é escolhido através da dinâmica do Resta Um – quem não for salvo por ninguém, ocupa a quarta vaga.

Os quatro roceiros têm a oportunidade de escapar da berlinda na prova do fazendeiro, realizada na quarta-feira. Quem vencer deixa de participar da votação popular e se torna o novo líder da semana. A eliminação acontece ao vivo, durante o programa de quinta-feira.

Apenas um peão é eliminado por semana. É somente na reta final do reality show que o ritmo é acelerado, com mais eliminações em um curto período de tempo.

Cronograma A Fazenda 2022: como será a 1ª roça

Quem venceu a primeira prova do fazendeiro?

Lucas Santos foi quem venceu a primeira prova do fazendeiro. O ator conquistou o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra ao lado de Pelé Milflows, sua dupla na disputa. O ator de Carrossel ficou com a liderança, enquanto o rapper ganhou imunidade na primeira berlinda.

A disputa era de sorte e memória. Os participantes deveriam encontrar letras para formar a palavra FAZENDEIRO, na ordem em que ela é escrita. Venceu a dupla que conseguiu escrever a palavra primeiro.

Ainda não se sabe quem é o ator vai mandar para a roça, mas os internautas apostam que um de seus alvos possa ser o empresário Shayan Haghbin.

Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões