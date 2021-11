Enquete a Fazenda 2021: público quer que Gui indique Valentina ou Day

A formação da roça desta semana está marcada para esta terça-feira (16) e Gui Araújo vai indicar um dos peões direto para a roça e, no final da noite, quatro famosos estarão na berlinda. Veja o que o público acha que o fazendeiro deve fazer nesta semana, de acordo com parcial da enquete a Fazenda 2021.

Parcial da enquete A Fazenda 2021

Valentina Francavilla deve ser votada por Gui Araújo, aponta parcial da enquete da Fazenda 2021 no DCI. A italiana, que é ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, recebeu 34,88% dos votos. Caso a indicação do fazendeiro siga a vontade do público, Valentina enfrentará sua segunda roça.

Na segunda posição aparece Dayane Mello, com 31,25% dos votos. A modelo é uma das participantes mais próximas da Valentina dentro do reality. A dupla de amigas ocuparem as duas primeiras posições do ranking pode indicar que as últimas atitudes das peoas não está agradando ao público?

Rico Melquiades é quem ocupa a terceira posição da lista. O peão recebeu 11,14% dos votos do público e, de acordo com a enquete, deve estar entre as principais opções de Gui Araújo. Caso vote no humorista, Gui indicará Rico pela segunda vez enquanto fazendeiro.

O top 5 da enquete a Fazenda 2021 sobre o voto do fazendeiro é completo por MC Gui, com 6,66% dos votos, e Solange Gomes, que recebeu 4,05% dos votos.

Veja o ranking completo de quem Gui Araújo deve mandar para a roça, segundo público do DCI:

01: Valentina Francavilla (34,88% dos votos)

02: Dayane Mello (31,25% dos votos)

03: Rico Melquiades (11,14% dos votos)

04: MC Gui (6,66% dos votos na enquete a Fazenda 2021)

05: Solange Gomes (4,05% dos votos)

06: Mileide Mihaile (2,44% dos votos)

07: Arcrebiano (2,20% dos votos na enquete a Fazenda 2021)

08: Aline Mineiro (2,03% dos votos)

09: Dynho Alves (1,97% dos votos)

10: Marina Ferrari (1,83% dos votos na enquete a Fazenda 2021)

11: Sthe Matos (1,57% dos votos)

Gui Araújo é o participante que mais foi fazendeiro

Até o momento, Gui Araújo é o participante que foi fazendeiro a maior quantidade de vezes na Fazenda 2021. O ex-MTV já vestiu o chapéu e comandou o andamento do programa por três semanas. Relembre todos os fazendeiros da edição:

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Arcrebiano

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araújo

Como assistir ao reality online?

Além da Record TV, também é possível assistir ao reality online. Para isso, basta acessar o PlayPlus – o serviço de streaming da emissora. Por lá, existem dois jeitos de ficar por dentro do programa: o modo gratuito e o modo pago.

Para assistir grátis, é preciso criar um cadastro com nome e e-mail. Para assistir é preciso estar conectado à internet e – com o cadastro ativo – o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV. O jeito gratuito também ficará disponível para assistir a final da Fazenda 2021.

O segundo jeito de assistir ao programa no PlayPlus é a versão mais completa da plataforma, que custa R$ 12,90 por mês e dá ao assinante o acesso dos sinais de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas.

