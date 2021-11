Enquete a Fazenda 2021: Rico, Solange, Erasmo ou Marina, quem sai?

Mais uma roça está formada no reality da Record TV e Rico, Solange, Erasmo e Marina estão na berlinda. Um deles deixará o programa e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão na próxima quinta-feira, 4, mas quem deve sair? Participe da enquete a Fazenda 2021 e vote.

Enquete a Fazenda 2021

Rico

Solange

Erasmo

Marina Vote

Enquete A Fazenda 2021 – Quem está na roça?

Rico: mais uma vez o influencer está na roça de A Fazenda 2021. Ele foi indicado pela fazendeira e ocupou o primeiro banquinho após decisão do fazendeiro.

Solange: a jornalista e ex-banheira do Gugu levou a piore e está roça após ser a mais votada da casa.

Erasmo: o ex de Pugliesi estava com o poder da chama vermelha, se colocou na baia e foi puxado por Solange

Marina: a influencer sobrou no resta e completou o quarteto da roça. Para completar, ela vetou a participação de Erasmo na prova do fazendeiro.

Quem já foi eliminado

Até essa semana, seis peões da fazendola já levaram a pior e foram eliminados da Fazenda 2021. Veja qual dos 20 participantes já foram eliminados:

1ª semana: Liziane Gutierrez foi a primeira a deixar o confinamento. A influenciadora de 35 anos era considerada um dos nomes mais polêmicos do reality, mas levou a pior em uma roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

2ª semana: Mussunzinho durou pouco no programa. O ator e filho de Mussum foi eliminado por Dayane Mello e Arcrebiano.

3ª semana: Erika Schneider foi a terceira eliminada. A ex-bailarina do Faustão saiu do cargo de fazendeira para sentar no banquinho da roça. Ela despertou a fúria da maioria dos participantes do reality, como Tati Quebra Barraco e MC Gui, e acabou levando a pior na roça contra Dayane e Tiago.

4ª semana: o ator Victor Pecoraro foi o quarto eliminado do reality da Record TV. Ele estava na baia e foi parar na roça puxado por Aline Mineiro.

5ª semana: Lary Bottino, substituta de Medrado, foi a quinta eliminada da Fazenda 2021. A influenciadora digital de 23 anos levou a pior na votação contra Valentina Francavilla e Gui Araújo.

6ª semana: Tati Quebra-Barraco, inicialmente uma das favoritas do programa, foi eliminada em uma roça contra Rico e MC Gui. A funkeira levou a pior e ficou surpresa com o resultado.

O reality da Record TV também teve a desistência de Fernanda Medrado – que em seguida foi substituída foi Lary Bottino. Dias depois, Nego do Borel foi expulso do programa ao ser acusado de assediar sexualmente de Dayane Mello.

Acompanhe a cobertura completa da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro de todos os passos do reality.