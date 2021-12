Enquete a Fazenda 2021: Sol, Dynho ou Aline, quem deve ser fazendeiro?

O reality rural da Record TV está na reta final e, nesta terça-feira (7), mais uma roça foi formada. Quatro famosos estão na berlinda, mas ainda há uma luz no final do túnel para três deles: Solange, Dynho e Aline vão disputar a Prova do Fazendeiro. Qual deles merece ganhar a prova? Vote na enquete a Fazenda 2021.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem deve ser Fazendeiro?

Enquete a Fazenda 2021: Dynho, Aline, Mileide ou Solange, quem sai?

Quem está na roça de A Fazenda 2021

O saldo da formação da roça desta terça-feira, 7 de dezembro, é a condenação de Solange, Dynho, Aline e Mileide para a 12ª noite de eliminação. No entanto, como tem acontecido nas semanas anteriores, três deles têm o direito de disputar a Prova do Fazendeiro e tentar escapar da enquete da Fazenda 2021 pela eliminação e ainda assumir o comando do reality.

Isso significa que um dos roceiros da semana é impedido de fazer a prova e, desta vez, o nome azarado foi o de Mileide. A decisão foi feita por Solange, que ganhou a garantia de estar na disputa e ainda impedir um dos concorrentes de tentar. Ou seja, a Prova do Fazendeiro será disputada por Solange, Dynho e Aline.

A decisão pelo chapéu de fazendeiro está marcada para estar quarta-feira, 8 de dezembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. Além do comando da rodada, a Prova também vale a formação oficial da enquete a Fazenda 2021 pela eliminação: os dois derrotados se juntam ao peão vetado na votação final.

Quem deve sair? Participe da enquete a Fazenda 2021 no DCI e opine sobre a reta final do reality.

Onde assistir a Fazenda 2021?

A Prova do Fazendeiro será disputada, ao vivo, nesta quarta-feira (08/12), na Record TV e PlayPlus. O programa está previsto para começar às 22h45 (horário de Brasília) e, além da TV, também pode ser assistido no PlayPlus.

Para assistir online e descobrir o resultado da enquete a Fazenda 2021, é preciso criar um cadastro grátis no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV – usando nome e e-mail. Com acesso à internet, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto. Além da Fazenda 2021, também é possível assistir toda a programação da Record TV dessa maneira.

A enquete oficial da Fazenda 2021, que definirá o nome do eliminado, é feita no R7 e o público poderá começar a votar logo depois da Prova do Fazendeiro, depois da oficialização do líder ser feita por Adriane Galisteu.