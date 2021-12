Enquete a Fazenda 2021: Solange, Rico, Day ou Marina, quem fica?

Solange, Rico, Dayane e Marina, levaram a pior na formação da oitava roça, na terça (30), estão na berlinda. E agora, qual deles merece uma segunda chance e deve permanecer no reality? Participe da votação da enquete da Fazenda 2021 no DCI e dê a sua opinião.

Como foi a formação da 11ª roça do programa

MC Gui, o fazendeiro da semana, foi o primeiro a se pronunciar na formação da roça da Fazenda 2021 da vez. Ele votou em Solange, que se tornou o primeiro nome confirmado na enquete da Fazenda 2021 e corre o risco da eliminação.

Com a indicação do fazendeiro feita, abriu-se a votação entre todos os participantes. Rico levou a pior, recebeu 5 votos da casa e ocupou o segundo banco da berlinda. Por ser o nome mais votado, o peão ficou responsável por puxar um dos moradores da baia para também ir para a roça e Dayane acabou sendo escolhido.

Desta vez, os peões não tiveram o tradicional ‘resta um’ e o quarto nome confirmado na enquete a Fazenda 2021 pela eliminação da semana foi definido pelo Poder da Chama Vermelha. Dois participantes foram escolhidos pelo dono do poder para serem votados pelos concorrentes e Marina levou a pior.

Apesar de correr o risco da eliminação, o quarto nome confirmado na enquete a Fazenda 2021 pôde tirar um dos concorrentes da Prova do Fazendeiro. O nome vetado por Dayane, que está de fora da disputa pelo chapéu com os poderes da semana seguinte.

A Prova do Fazendeiro será transmitida nesta quarta-feira (30), às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. O vencedor escapa da roça e lidera a semana.

A Fazenda 2021: horário e onde assistir

A prova do fazendeiro, que vai livrar um dos peões da roça será na noite desta quarta. Já o resultado da enquete da Fazenda 2021 desta semana será revelado por Adriane Galisteu, ao vivo, no programa de quinta-feira (02/12), às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, que custa R$ 12,90, a emissora libera o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento – incluindo os intervalos.

QUE DIA TERMINA A FAZENDA 2021?