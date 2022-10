Enquete A Fazenda 2022: Grupo A ou Grupo B, qual a maior torcida?

Participantes do reality - Foto: reprodução

Os participantes de A Fazenda 2022 estão divididos entre grupos e esse se tornou o grande competição do programa. Qual panelinha é do bem e qual é do mal? Qual tem a maior torcida? O DCI quer saber de que lado você está, então participe da votação da Enquete A Fazenda 2022 e mostre seus favoritos.

Grupo A: Deolane Bezerra, Lucas Santos, Pétala Barreiros, Moranguinho, Vini Buttel, Bia Miranda e Tiago Ramos.

Grupo B: Deborah Albuquerque, Kerline, Shayan, Bárbara Borges, Alex Gallete, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Ruivinha de Marte, André Marinho, Pelé Milflows e Iran Malfitano.

Entenda a diferença entre os grupos de A Fazenda.

Veja a programação:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

