Enquete A Fazenda 2023: Alicia X deve ser eliminada?

A atriz e cantora Alicia X enfrenta pela primeira vez o julgamento da audiência na 9ª roça e precisa dos votos do público na enquete A Fazenda 2023 para seguir na competição. Pelas pesquisas não oficiais, a peoa está em risco de ser eliminada devido ao baixo percentual para ficar. Você acha que a participante merece deixar o confinamento? Dê sua opinião.

Votação da enquete A Fazenda 2023

Alicia X entrou em A Fazenda 15 por meio da votação popular, vencendo a dinâmica do Paiol no início do confinamento ao lado de Nadja Pessoa. Apesar de ter sido a escolhida pelo público, a peoa não é um dos nomes mais comentados no jogo e, embora tenha alguns momentos de destaque, não é tão popular quanto outros famosos que continuam na competição

Atualmente, a famosa faz parte do grupo dos "paioleiros", ao lado de Shayan Haghbin, Cezar Black e, mais recentemente, Kally Fonseca, que rompeu com o 'pôr do sol' e foi acolhida por outros famosos. Entre seus rivais estava Lucas Souza, mas o ex-marido de Jojo Toddynho desistiu da competição na última quarta-feira, 22.

Apesar de ter se envolvido em algumas discussões durante sua passagem pelo confinamento, principalmente com Lucas, a atriz ainda não teve grandes momentos no jogo. A jovem venceu apenas uma Prova de Fogo ao longo da competição.

A falta de destaque de Alicia na competição pode ser um dos motivos que pode levar a sua eliminação. Na enquete A Fazenda 2023 do DCI, a atriz está em último lugar, com apenas 21,2% dos votos, em terceiro lugar atrás de Shayan Haghbin e André Gonçalves.

Já a enquete do UOL sofreu uma reviravolta nas últimas horas e aponta uma reação de Alicia. Anteriormente na última posição, ela chegou a ocupar o segundo lugar por alguns momentos, mas já retornou para a terceira posição com 12,91%. A diferença para Shayan é de menos de 2%.

Alicia X segue carreira como cantora e atriz. A famosa é irmã de consideração de MC Daniel, que já saiu em defesa da peoa algumas vezes ao longo do programa.

Que horas vai ser a eliminação de hoje?

A eliminação desta quinta-feira, 23, começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição de "Quando Chama o Coração". O anúncio do nome de quem deixará o programa só é anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu no final da edição.

Até lá, o público segue votando no R7. Para participar, não é necessário nenhum tipo de cadastro - basta acessar a página do reality show e encontrar a enquete A Fazenda 2023 oficial que está na primeira página. Depois, clique na foto do peão que você quer que fique na competição e confirme o voto. A participação é ilimitada.

Na programa de hoje, serão mostradas as principais cenas das últimas 24 horas da convivência entre os peões. Também são exibidos os quadros de humor.

Os roceiros se despedem dos colegas na sala da sede e, ao comando de Galisteu, seguem para a área externa. Ao longo do programa, a loira faz algumas perguntas sobre o jogo para criar ainda mais atritos entre os confinados, já que eles conseguem ouvir as respostas.

Galisteu primeiro anuncia o nome de uma pessoa que foi salva pelo público. Em seguida, dá o veredito final e salva o segundo roceiro, enquanto o menos votado se despede do programa.

Vale lembrar que a Record só exibe o percentual de votos do eliminado. A quantidade de votos dos peões que ficaram não são exibidos para evitar expor favoritismos.

