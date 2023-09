Enquete A Fazenda 2023: Lucas Souza deve ficar?

O militar Lucas Souza, 22, foi indicado para a primeira roça do programa por meio dos votos da casa. O ex-marido de Jojo Todynho teve alguns conflitos nos últimos dias com a maioria dos peões da casa, fazendo com que ele recebesse um grande número de votos. Ele merece ficar? Vote na enquete A Fazenda 2023!

Votação da enquete A Fazenda 2023

Lucas Souza está na 1ª roça de A Fazenda 2023

O militar e ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, recebeu 15 votos durante a formação da roça realizada na última terça-feira, 26. O rapaz só não recebeu votos de Nadja Pessoa, Jaqueline, Rachel Sheherazade, André Gonçalves e Shayan Haghbin. Além disso, dois peões que votaram nele, Kamila Simioni e Tonzão Chagas, tinham o benefício do voto com peso dois.

O peão já vinha sendo alvo de muitas críticas nos últimos dias. Durante uma dinâmica realizada no domingo, Lucas foi rotulado como "falso", "fofoqueiro" e acusado de se fazer de vítima. Alguns participantes apontaram que o peão se isola intencionalmente para parecer injustiçado e, talvez, conquistar a simpatia do público. Radamés Martins afirmou que Lucas se afastou por sua própria escolha e que ninguém o excluiu.

O influenciador digital se defendeu das acusações, alegando que prefere evitar ser inconveniente e não se sente bem-vindo em um ambiente no qual ele não se encaixa. Apesar da explicação do rapaz, isso não foi o suficiente para evitar que ele se tornasse o mais votado durante a formação da roça, tornando-se o alvo de quase todos os confinados. Lucas, no entanto, demonstrou confiança em sua capacidade de sobreviver à berlinda e conquistar os votos necessários na enquete A Fazenda 2023.

O peão ganhou notoriedade por ser casado com a cantora Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda 12. Embora o casal tenha tido um término tumultuado em outubro de 2022, Lucas faz questão de elogiar a ex-esposa em suas conversas com os colegas. Hoje, ele soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

+ 7 mudanças em A Fazenda 15 para acompanhar já

Como assistir A Fazenda ao vivo?

A eliminação será transmitida na quinta-feira, 28, no horário de Brasília, imediatamente após o seriado "Quando Chama o Coração". A revelação do peão que recebeu o menor número de votos na enquete A Fazenda 2023 será feita no final do programa ao vivo.

A forma tradicional de assistir ao reality é sintonizar na Record no horário indicado. Além disso, é possível acompanhar a eliminação através do Playplus, a plataforma de streaming da emissora. O sinal é liberado gratuitamente para usuários cadastrados.

Passo 1: acesse o PlayPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em (https://www.playplus.com/) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará a opção "Faça um teste grátis". Escolha a alternativa "Play gratuito" e faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo.

Passo 4: assim que a transmissão estiver acontecendo, basta clicar na opção "No ar" no canto superior da tela para assistir A Fazenda 2023 em tempo real.

Logo após a eliminação, o peão que deixar o confinamento terá uma conversa com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, onde o ex-participante de A Fazenda abordará os pontos mais marcantes e polêmicos do confinamento. Somente os assinantes do plano pago podem assistir a essa conversa, sendo necessário arcar com o custo de R$ 15,90 por mês, que pode ser pago com cartão de crédito. O eliminado também participará do programa "Hora do Faro" no domingo, onde será submetido a uma sabatina com jornalistas convidados.