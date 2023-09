Enquete A Fazenda 2023: Nathalia Valente deve ficar?

A influenciadora digital Nathalia Valente, 20, está na roça desta semana. A jovem foi puxada da baia para ocupar a terceira vaga na berlinda e não teve a chance de competir na Prova do Fazendeiro, já que foi vetada por André Gonçalves. A famosa deve continuar na competição? Dê sua opinião na enquete de A Fazenda 2023.

Votação da enquete A Fazenda 2023

Nathalia Valente está na 1ª roça de A Fazenda 2023

Nathalia Valente foi escolhida entre os baieiros para ocupar o segundo banquinho da roça. Lucas Souza, que foi o mais votado pela casa, optou por indicar a influenciadora digital, que disse já esperar tal atitude do ex-marido de Jojo Todynho.

No entanto, a jovem ficou brava ao ser vetada da Prova do Fazendeiro por André Gonçalves, que se justificou dizendo que se tratava de uma escolha pessoal e não de algo planejado em grupo. Sendo assim, a influenciadora nem ao menos teve a chance de tentar escapar da berlinda.

Logo após o término da formação da roça, Nathalia conversou com Jenny Miranda e outros colegas, e criticou André Gonçalves e Rachel Sheherazade. A mãe de Bia Miranda afirmou que o ator "perde completamente o equilíbrio" em alguns momentos, e a roceira concordou. “Ele grita, tem ataques de raiva, não consegue manter a postura de ator”, disse. A influenciadora também teve uma discussão com a produção do programa por não terem reposto os biscoitos de polvilho na baia, um dos poucos alimentos disponíveis para quem cumpre o castigo na semana.

Nathalia causou polêmica ao longo dos primeiros dias de confinamento. Logo no início do jogo, a famosa se envolveu com o modelo Yuri Meirelles, com quem movimentou o edredom. No entanto, o ex-namorado da influenciadora, Kaio Viana, expôs alguns prints de mensagens nas quais a peoa afirmava que não iria ficar com ninguém lá dentro, que amava o rapaz e pedia para que ele não a esquecesse.

Valente faz parte do "grupo dos crias", junto com Darlan Cunha, WL Guimarães, Yuri Meirelles, Nathalia Valente, Lily Nobre e Tonzão Chagas. Entre os maiores rivais dos famosos estão Gonçalves e Sheherazade, que também foram indicados à roça da semana.

Nathalia Valente ficou conhecida na web. A influenciadora digital soma mais de 17 milhões de seguidores em sua página no TikTok e outros 3,6 milhões no Instagram. A jovem estampou algumas manchetes na mídia ao fazer uma tatuagem polêmica, da qual disse ter se arrependido depois, e por criticar o filme "Barbie", mas assumir ter perdido os 50 minutos iniciais do longa.

Quando é a eliminação e como votar no R7?