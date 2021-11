Enquete UOL A Fazenda: última parcial indica quem continua no reality

Três nomes disputam a permanência no reality da Record TV: Dayane, Sthe e Tiago. Os dois mais votados do trio permanecerão na competição em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão e o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 do UOL e DCI apontam quais serão os peões salvos.

Parcial da Enquete UOL A Fazenda

De acordo com o resultado parcial da votação da Fazenda 2021 no UOL, que pergunta quem deve ficar no programa, Tiago Piquilo é o participante favorito na roça desta quinta-feira, 11 de novembro. O cantor recebeu 43,78% dos votos e disparou na primeira posição.

Essa é a segunda vez que Tiago participa da votação oficial do público pela permanência no programa e, na primeira vez, foi salvo com mais de 36% dos votos.

Sthe Matos aparece na segunda posição, com 33,73% dos votos.

Dayane Mello, que já foi considerada o nome mais popular do programa, está na última posição, com 22,49% dos votos. A diferença entre o segundo e terceiro lugar, no UOL, é de mais de 10% dos votos. Nesse cenário, Dayane pode ser a oitava eliminada da Fazenda 2021.

Você concorda com o resultado parcial? Participe da enquete do DCI e vote em quem merece ficar no reality.

Quem vai ficar na Fazenda 2021?

Assim como na enquete UOL da Fazenda 2021, Tiago Piquilo também é o nome mais popular da semana na parcial do DCI, com 49,20% dos votos. Além da liderança do cantor sertanejo, a enquete a Fazenda 2021 do DCI também confirma os demais resultados do UOL: Sthe Matos, com 31,61% dos votos, seria o segundo nome salvo e isso faria Dayane Mello ser eliminada.

No DCI, Dayane recebeu apenas 19,19% dos votos. A peoa não está com o favoritismo nem na enquete do UOL e nem na do DCI e pode sair da Fazenda 2021. Será que o público quer ver a ex-amiga de Rico Melquiades fora do confinamento? Vote também na enquete de quem deve sair da Fazenda.

Onde assistir a eliminação?

O resultado desta semana, que vai confirmar ou contrariar a enquete da Fazenda 2021 no UOL e DCI, será divulgado, ao vivo, no programa de hoje, quinta-feira (11). A edição vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir no PlayPlus no modo gratuito, no qual precisa criar uma conta com nome e e-mail, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, que custa R$ 12,90, também será liberado o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento – o que significa que o assinante também poderá acompanhar tudo o que acontece, inclusive, nos intervalos.